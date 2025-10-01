Последняя иллюзия feat. Nagart «Ван Хельсинг» (интернет-сингл)

Исполнитель: Последняя иллюзия feat. Nagart, Название: «Ван Хельсинг», Стиль: панк-рок; Год: 2025

Ван Хельсинг — загадочный персонаж из романа Брема Стокера о графе Дракуле. Упоминалось, что это некий доктор и мистик и специалист по таинственным заболеваниям. В развернутом виде история Вана Хельсинга предстает уже в одноименном ему фильме Стивена Соммерса. Там доктор борется с нечистью, но подоплека его антагонизма с Дракулой не раскрыта.

Подобным образом описывает Ван Хельсинга и группа «Последняя иллюзия», записавшая песню при участии хоррор-панков из команды Nagart. Но песня получилась не столько устрашающей, сколько героической. В ней много описаний самого образа Ван Хельсинга и его способности стоять на страже света, но нет событийного ряда. Песня сильна именно своей атмосферностью: так, упомянутый в тексте колокольный звон материальзуется в самом начале.