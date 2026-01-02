Авторитет России в СНГ будет напрямую зависеть от итогов СВО

«Если бы в своё время случился "Киев за три дня", как некоторые обещали нам с телеэкранов, то лидеры стран постсоветского пространства сейчас ездили бы в Москву. Не было бы ни хамства, ни вызова послов без повода»

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 31 декабря осудил атаку с применением БПЛА на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Инцидент стал тестом, лакмусовой бумажкой отношения к Москве со стороны участников Содружества независимых государств (СНГ).

За сутки, которые прошли с момента, когда стало известно об атаке, в поддержку Кремля высказались официальные лица Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, а также ассоциированного члена-наблюдателя СНГ — Туркмении.

В Молдавии, Армении и Азербайджане, входящих в Содружество, промолчали. Со стороны Украины, которая покинула СНГ в 2018 году, высказался проживающей в РФ её бывший премьер-министр Николай Азаров: «Это был приказ западных хозяев».

О том, каковы перспективы отношений России со странами СНГ в наступающем 2026 году, «СП» поговорила с политологом Асланом Рубаевым.

— Стратегия взаимоотношений России и постсоветского пространства, в частности СНГ, будет зависеть от того, насколько успешно завершится спецоперация на Украине.

Что касается Белоруссии, СВО и жёсткое давление Запада лишь углубило интеграцию в рамках Союзного государства, мы стали ещё ближе друг другу. Москва разместила там «Орешник», ядерное оружие. Развиваем общее информационное пространство.

Назначение Глазьева на пост секретаря Союзного государства показывает большое значение, которое придаёт проекту Россия. Потому что Глазьев долго был советником Путина, обладает авторитетом в глазах Лукашенко.

Исходя из этого, в 2026 году российско-белорусские отношения имеют перспективу на ещё большее углубление и сотрудничество.

— Александр Григорьевич только что развил заявление своего МИД, назвав атаку на резиденцию Путина «дичайшим терроризмом» и тем чётко обозначив, в каком он находится лагере. С другим государством-членом СНГ на западном фланге — Молдавией, всё сложнее…

— Мы видели результаты парламентских и президентских выборов в Молдавии, которые Санду и её партия фальсифицировали. Видели европейскую «демократию», при которой журналистов и политиков, например, Евгению Гуцул, сажают в тюрьму.

Санду, ратующая за слияние с Румынией, — настоящий враг молдавского народа. Она — функция Запада по созданию ещё одного плацдарма против России. Ситуация очень опасная. В наступающем году Молдавия может стать ещё одной точкой напряженности.

— Переместимся на Южный Кавказ…

— Позиция Армении при Пашиняне выглядит очень странной. В ЕАЭС он будет участвовать, потому что ему это нужно.

По ОДКБ там до конца ещё не решили, но публично заявляется, что Еревану блок ни к чему. При этом Пашинян проводит консультации с силовыми структурами коллективного Запада.

России нужен такой член ОДКБ? Не будет утечки информации? Не проще ли Армении покинуть ОДКБ, чем быть внутри альянса и наносить вред нашему сотрудничеству?

— Пашинян интригует против России, хотя проиграл войну Алиеву…

— Российский президент на саммите СНГ представлял Алиева как «дорогого гостя». Но мы видим многовекторность лидера Азербайджана, который даёт обязательства Турции, Соединённым Штатам, Британии, Израилю. Они вынуждают его вести игру, которая не всегда на пользу российско-азербайджанским отношениям.

Баку задерживает российских журналистов, оказывает помощь киевскому режиму. Поэтому отношения двух стран требуют тщательной проработки с нашей стороны и пересмотра Азербайджаном своей претензионной риторики в пользу партнёрской. Тогда появится широкое поле для манёвра.

— Хотя Грузия не входит в СНГ, отношения Москвы и Тбилиси, кажется, лучше, чем с Ереваном и Баку…

— У руля там стоит партия «Грузинская мечта» Кобахидзе, Иванишвили. Существует российско-грузинский центр им. Примакова во главе с Лордкипанидзе. Видно, что появилось большое количество ЛОМов (лидеров общественного мнения), которые выступают за сотрудничество с Россией.

Грузия заняла сдержанную позицию, ведёт рациональную политику, не скатываясь в оголтелую русофобию и получает свои дивиденды.

Хорошо заметны взаимные инвестиции. У нас уже есть прямое авиасообщение. Развивается туризм. Высокий уровень культурного обмена. Нам есть куда двигаться в новом году.

— Переплывём Каспий. Что ждёт Россию и страны Центральной Азии?

— Запомнилась недавняя поездка лидеров пяти центральноазиатских государств в Вашингтон, где Касым-Жомарт Токаев заявил Трампу, что тот послан богом.

Это выглядело странно. Зачем нужно было на весь мир показывать превосходство американской стороны, а не партнёрство. Они как будто на блюдечке принесли США свой суверенитет.

Переход Казахстана на стандарты НАТО тоже не вызывает оптимизма. Слабо пресекаются нападки на русский язык, его ареал сжимается, количество русскоязычных школ падает. Учебники истории стран Азии — тихий ужас. Жизнь с Россией там называют оккупацией. Хотя XVIII-XX века у нас общие. А это влияет на молодёжь, которая однажды придёт там к власти.

Такие лидеры, как Токаев или Рахмон — это уходящая эпоха. Они не могут предложить новых смыслов своим народам. Поэтому необходим единый учебник истории для наших стран. Давайте соберем учёный совет и сделаем это. Мы же сделали такой для РФ стараниями Мединского? Нет истории стран Центральной Азии в отрыве от России.

— Что можно сказать об отдельных странах региона?

— Тревогу вызывают отношения с Таджикистаном. Трагедия в школе Одинцово, конечно, чудовищна, но вызывать по этому поводу российского посла и требовать объяснений — это явный перебор. Разве Москва так делает, когда приезжие оттуда совершают здесь уголовные преступления? Мы должны пересмотреть эту практику.

Следует жестко напомнить Рахмону, что здесь, в России, живёт его протестный электорат. Стоит нам запретить им въезд, они устроят в Таджикистане революцию. Потому что он не занимается образованием и воспитанием своего населения. Хотя Россия объективно не нуждается в мигрантах — у нас безработица, как сказал президент, около 2%.

С Туркменией отношения ровные. Осуждающей риторики никакой нет. Лидер приезжал на 9 мая. Нужно поддерживать отношения на нынешнем уровне и развивать их дальше.

Возможно, Туркмении, где много газа, стоит шире открыться для России, пустить туда наши инвестиции. Кстати, почему бы не пригласить Ашхабад в ОДКБ?

Киргизия долгое время вела себя в отношении России лояльно. Но сейчас турецкие и британские спецслужбы организуют там нападки на русский язык. Промывают мозги молодёжи. Всё очень было меняется. Американцы тоже подключились. Нас постепенно будут оттуда вытеснять. Хотя благодаря Трампу мы можем выиграть немного времени.

— И каково резюме?

— Постсоветское пространство по-прежнему играет в многовекторность. Хотя Россия и сейчас обеспечивает суверенитет этих государств.

Приходит время, когда нужно определиться. От этого будет зависеть очень многое. России надо больше работать с этими странами с помощью мягкой силы, убирать вредоносное влияние, требовать этого от местных властей.

Имеет смысл провести год русского языка во всех центральноазиатских странах. Мы ведь постоянно проводим у себя разного рода фестивали плова, абрикосов и т. п. Недавно на литературном конкурсе вспоминали Чингиза Айтматова, несмотря на его известную позицию. Нужно большего гуманитарного сотрудничества.

Русский язык, общая история, Великая Отечественная война — это объединяющие нас факторы. Поддерживая всё это, мы будем чувствовать, как много общего между нами. Но многие вызовы у нас тоже общие. СВО — это на самом деле общий вызов, обострение ситуации в Афганистане — тоже. Центральной Азии понадобится помощь России.

— Справимся?

— Успех придёт тогда, когда МИД РФ сменит свои подходы. Не исключено, поменяет руководителя. У Лаврова сейчас не очень получается руководить нашей дипломатией. МИДу нужны реформы. Если в 90-е мы капитулировали, то сейчас стараемся ублажить.

Россия не та страна, которая должна ублажать бывшие советские республики… Зачем? Они должны брать под козырёк и действовать в соответствии с позицией Москвы. Именно они зависят от нас, а не наоборот.

— Кажется, только мягкой силы в надвигающемся году будет недостаточно…

— Если бы в своё время случился «Киев за три дня», как некоторые обещали нам с телеэкранов (шанс такой был), то лидеры стран постсоветского пространства сейчас ездили бы в Москву. Не было бы ни хамства, ни вызова послов без повода.

Если бы Москва довела Зеленского до того, чтобы он застрелился, как Сталин довёл Гитлера, отношение было бы другое. Подчинить Украину, обладающую мощным потенциалом, показать превосходство русского оружия, провести политические реформы… Нас бы боялись и соседи, и на Западе.

Но пока такого финала нет. Многие ждут, что нас усадит за стол переговоров и помирит Трамп. Это унизительно. Такого быть не должно. Россия должна сама решать, где и когда она остановится.