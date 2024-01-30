Ловитура «Чертово созвездие» (интернет-релиз)

Исполнитель: Ловитура, Название: «Чертово созвездие», Стиль: альт-рок, Год: 2024

Страдания девятнадцатилетнего парня трудно передать так, чтобы ими проникались те, кому, условно говоря, за сорок. В этот период артист еще не до конца психологически созревает и плавает, как правило, на мелководье тем. Даже если описание его деятельности звучит во так интригующе: «Тексты 19-летнего вокалиста, в сочетании с его высоким, истеричным тембром создают невероятно мелодичную линию, которая соединяет тебя с самим собой, если ты давно себя потерял».

На фоне этих исходных данных новый альбом «Чертово созвездие» питерской группы «Ловитура» приятно удивляет. Вокалист Александр Руссу не стал слишком уж откровенно эксплуатировать привычные для такого случая любовные томления, а облек заглавную песню альбома в более универсальную форму народного заговора. Недаром сингл был представлен в канун Православного Крещения, когда святки как раз на исходе. Страшилки, излагаемые вокалистом пронзительным голосом под очень цепляющий аккомпанемент, одинаково органичны как для глухой деревни, так и для промозглого Питера, где «машины целятся мне в спину».

Всяческие готические мрачности присущи и «Речке». Передышка настает в песне «Заберу свитер, гитару и в Питер». Если поездка осуществится ради достижения такого же трагического восприятия действительности, то, пожалуй, последуем, Александр, вашему совету!

«Счастье» в таком своеобразном мрачном антураже тоже понимается достаточно специфически: не просыпаться, привязаться (в прямом смысле) к девушке и любоваться застывшими глазами. Также в песне вскользь говорится о стоянии на коленях, а более полно эта же тема раскроется во «Вселенной». В «Тело зашить», представляющей собой типично подростковые жалобы маме, употребляются молодежные выражения, типа «милоты».

«Массмедиа» содержит зыбкий намек на нынешнюю социально-политическую неустроенность, но желание героем осуществить бегство из другую планету явго вызвано не этими причинами. Финальная песня «Листик» знаменует собой временное примирение мятущегося героя с реальностью, а тезис о том, что «разлюбил — значит стал сильней», намекает на то, что процесс взросления идет по плану.