Lake of Tears «Ominous»

Исполнитель: Lake of Tears, Название: «Ominous», Стиль: готик-рок, Год: 2021

У Найка Борзова есть грустная такая песня «Прошлое (я, ты, собака и он)», которая продолжается почти 12 минут. Но по степени безысходности его удалось без труда переплюнуть шведской группе Lake of Tears, которая составляет сейчас дуэт оставшегося с таксой Дэвида Бреннара по имени Иван, и альбом новый получился сплошь зловещим. Недаром в переводе с английского он так и называется.

Металлистам здесь особо делать нечего, любителями потрясти хайрами под-что нибудь «вставляющее» (пусть и из области «думовых» транквилизаторов). За последние девять лет, пока не выходили альбомы, группа сделала резкий крен от богато инкрустированного doom metal в сторону готики, постпанка и даже стилистики Дэвида Боуи. Складывается впечатление, что Бреннар все это время собирал в одну корзину самые безысходные музыкальные артефакты. А уж как это воспринимать — зависит от настроя слушателя: ти ли как непролазную свалку радиоактивных отходов, то ли винтажную коллекцию старинных пыточных орудий, которая стоит целое состояние.

Прежде чем метать критические стрелы и воротить нос от пластинки, нужно учесть один немаловажный факт: диагноз Бреннара «хронический лейкоз». Мир музыкант сейчас видит сейчас исключительно в серых тонах и музыка, соответственно, такая же. В этом ее если не сила, то ценность и, кстати, цельность тоже. Потому что альбом — это связное повествование о безнадежной миссии космонавта, который встречается межзвездных просторах с двумя инфернальными сущностными. В случае Бреннара это, видимо, Страх и Отчаяние. Победу над ними вряд ли ему удается одержать, о чем свидетельствует инструментал о кончине мира.

Однако возможность начать все заново в альбоме допускается, о чем свидетельствует бонус в духе симфонического квартирника, сыгранного в чудом уцелевшем сквоте где-то на окраинах вселенной.