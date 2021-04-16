Путин нашел способ унизить Байдена в ответ на «убийцу»

Кремль холодно отреагировал на предложение президента США Джозефа Байдена встретиться на нейтральной территории с российским коллегой Владимиром Путиным. В Москве ответили, что со встречей торопиться не стоит, а Путин на нее согласится, только если США не будут вводить новых санкций против России

Такая реакция Путина — тяжелый дипломатический удар по Америке. Всего пару лет назад казалось невозможным, чтобы кто-либо в мире пренебрег предложением о встрече с главой США и ставил Белому дому условия, на которых такая встреча возможна.

С началом украинского кризиса многие западные и оппозиционные российские комментаторы заявляли, что «Путин всё это устроил», чтобы выйти на прямые переговоры с Соединенными Штатами об условиях мирного сосуществования двух ядерных сверхдержав.

То есть ассоциация Украины с Евросоюзом, Майдан, свержение Януковича, Крым и Донбасс — всё это на самом деле нужно было Путину для того, чтобы устроить «новую Ялту» с Бараком Обамой и, как после Второй мировой войны, заново поделить Европу на сферы геополитического влияния.

Следовательно, раз выход на прямые переговоры с США по Украине и всему остальному — конечная цель Кремля, то Белому дому ни в коем случае нельзя на эти переговоры идти.

Эту мысль в 2014–2016 годах активно отстаивали все профессиональные борцы с «путинизмом», особенно из Восточной Европы, где в какой-то момент искренне уверовали, что такую страну, как Россия, можно подвергнуть полной дипломатической изоляции.

Администрация Барака Обамы в целом эту мысль разделяла и возможность после Крыма проводить саммиты на высшем уровне с руководством РФ отвергала. Приход в Белый дом Дональда Трампа, выражавшего желание «поладить с Путиным», был воспринят апологетами «сдерживания России» как поражение. Переговоры Трампа и Путина в Хельсинки были в их глазах катастрофой по самому факту их проведения.

Надежда на вице-президента Барака Обамы Джозефа Байдена была в том, что уж он-то откажется от трамповской эксцентрики и вернется к системному американскому курсу на превращение России в изгоя глобальной политики.

Реальность оказалась куда интереснее.

Байден, хоть и называет Путина «убийцей», звонит ему куда чаще, чем американским сателлитам, предлагает организовать переговоры и встретиться… Только вот в Москве в ответ начинают ставить условия и особого желания встречаться с американским президентом не проявляют.

Нынешнее обострение вокруг Украины хорошо показывает, как изменился мир за 7 лет. Вернее, для Украины ничего не изменилось. В Киеве сейчас, как и в предыдущие годы, молятся телефонному аппарату и ждут, когда раздастся «гром небесный телефонного звонка» от хозяина из Вашингтона. Для Владимира Зеленского долгожданный, выстраданный звонок Байдена стал и целью, и результатом нагнетания напряженности в зоне боевых действий.

Однако следом Байден позвонил Путину, а затем Белый дом официально запросил встречу на высшем уровне с президентом России на территории одной из европейских стран. Порешать по Украине без Украины (в Киеве что-то вякнуть по этому поводу не осмелились, США — это вам не Германия с Францией).

И здесь реакция была совсем другая.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ответил на предложение Байдена словами «здесь никто спешить не будет», и нужно, чтобы «подобная инициатива и слова о необходимости диалога коррелировали с реальными делами». Если США после предложения о встрече введут новые санкции против России, Москва будет расценивать данный факт как то, что слова американских властей о необходимости диалога расходятся с делами.

То есть будут новые санкции — не будет российско-американского саммита на высшем уровне.

Тем самым Кремль фактически отказался от прямых переговоров по Украине и всему остальному с руководством США.

Потому что было понятно, что новые санкции будут. Их и ввели на следующий день после призыва Байдена к диалогу. Новых санкций не может не быть, потому что встреча с Путиным — тактический маневр, тогда как «сдерживание» России — стратегическая линия. Россия осознана одной из двух главных угроз американскому глобальному доминированию и, покуда у Вашингтона не уплыло из рук экономическое превосходство, он будет им пользоваться.

А если конфронтация и враждебность всё равно сохранятся как стратегический выбор вашингтонского истеблишмента в отношении России, то зачем нужны эти прямые переговоры? Просто испытать счастье от нахождения в одной комнате и разговора на равных с самим президентом США? Для этого нужно быть не суверенной страной, а зависимой от американцев марионеткой. Однако Россия — не Польша, не Украина и не Прибалтика, а Путин — не Дуда и не Зеленский.

Поэтому маневр Белого дома Кремль использовал для того, чтобы показательно унизить Байдена: в ответ на брошенное «глобальным лидером» с царского плеча предложение о переговорах начал ставить Америке условия, при которых такие переговоры возможны.

Когда приглашает глобальный лидер, ему условий не ставят. Как говорил главарь банды Горбатый из небезызвестного кинофильма Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя»: «Я, если в гости зову, ко мне на всех четырех поспешают». Нынче же «глобальный лидер» такой, что с ним и Северная Корея отказывается разговаривать. Пока президент Украины страдает от невнимания Байдена, сам Байден не может дозвониться до Ким Чен Ына.

Конечно, пока у Америки сохраняется ядерное оружие и Его Величество Доллар, не считаться с ней невозможно. Однако даже военной и экономической мощью невозможно заслужить уважения, если президент США сперва называет коллегу «убийцей», потом боится с ним объясняться, а затем предлагает переговоры.

Великая Америка страна или не великая — такие ее руководители могут вызывать только презрение. И Путин не упускает случаев это презрение выразить.