Константин Арсенев «Родина моя»

Известный поэт-песенник, композитор и продюсер Константин Арсенев представляет песню «Родина моя»

Композицию, которая уже завоевывает сердца слушателей по всей России, исполнили оперная певица Ксения Дежнёва и участник 12-го телепроекта «Голос» Даниил Беспалов. Песня была выпущена лейблом Navigator Records при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, а в ноябре 2025 года на нее был представлен видеоклип. Автор музыки - Николай Чермошенцев.

Съемки клипа «Родина моя» с Ксенией Дежнёвой и Даниилом Беспаловым проходили в Национальном центре «Россия». В сюжете видео Ксении досталась роль экскурсовода, которая привела школьников в музей, чтобы познакомить их с богатой культурой народов нашей страны. Одна из девочек отправилась самостоятельно гулять по Национальному центру, где ее встретили ожившие экспонаты экспозиции. Они порадовали изумленную школьницу народными танцами, увлекая ее в красочный мир национальных традиций.

