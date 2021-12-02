День «победы»: Украина добилась от Лукашенко признания Крыма российским

Для Украины это самая большая дипломатическая «победа» за последние несколько лет, потому что в Киеве этот день приближали, как могли, последовательно уничтожая отношения с Минском

После референдума 2014 года Крым де-юре и де-факто является частью России. Об этом в интервью генеральному директору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. По его словам, в скором времени он собирается лично посетить полуостров, что само по себе является нарушением украинского законодательства. Для Украины это самая большая дипломатическая «победа» за последние несколько лет, потому что в Киеве этот день приближали, как могли, последовательно уничтожая отношения с Минском.

«Крым де-факто (я тогда еще сказал) — это российский Крым. После референдума Крым и де-юре стал российским. Мое посещение Крыма, на это имею полнейшее право, под чьим бы он там протекторатом, руководством ни был и чей бы ни был Крым. Это и мой Крым», — утверждает Лукашенко.

В этом же интервью он сделал еще несколько резонансных заявлений. Например, о размещении в Беларуси российского ядерного оружия в качестве зеркального ответа Польше и о вмешательстве в российско-украинский конфликт. Но все это должно было лишь усилить «ударную мощь» главной новости о Крыме.

Впрочем, эффекта разорвавшейся бомбы Лукашенко не добился. И западные, и российские средства массовой информации довольно вяло отреагировали на его риторику. Отчасти это результат политики самого президента Беларуси, который уже не раз «козырял» возможностью признать принадлежность Крыма к России. Решение давно созрело и ни для кого не стало неожиданностью.

Истерика по поводу слов Лукашенко не наблюдается даже на Украине. Никто не призывает ввести против Беларуси новые санкции, никто не требует новых санкций от США и Евросоюза. Никто не призывает полностью разорвать дипломатические отношения с Минском, хотя эта идея уже оформлена в конкретный законопроект, который пылится в парламенте без малого полгода.

К утру 1 декабря с украинской стороны высказался один только министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, да и тот выбрал довольно странный тон. Не агрессивный, а скорее презрительно-снисходительный.

«Я думаю, что нет смысла оценивать каждое проявление потока сознания, регулярно осуществляемого на различных медийных платформах Александром Лукашенко. Мы будем оценивать его действия. Если Беларусь действительно признает незаконную оккупацию Крыма Россией, это нанесет непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям. Мы будем действовать по полной программе. Крым — это не тот вопрос, где мы позволяем себе воздержание», — заявил Кулеба.

В данной ситуации Украина невольно попадает в дипломатическую западню. Как понимать слова: «Если Беларусь действительно признает незаконную оккупацию Крыма…»? С точки зрения официального Киева это нонсенс, поскольку Лукашенко якобы не является легитимным президентом Беларуси, не имеет права говорить от имени своего народа, все его указы и распоряжения с момента последней инаугурации юридически ничтожны. Видимо, Кулеба и сам не заметил, как подыграл «последнему диктатору Европы»…

Для Украины было бы логично занять именно такую позицию: дескать, нас вообще не интересует, какую позицию по вопросу Крыма занимает гражданин Лукашенко: придет Тихановская, и все вернет на круги своя. Это избавляет Зе-команду от необходимости предпринимать решительные ответные действия. Но устами Дмитрия Кулебы Киев заявил о готовности ввязаться в этот конфликт.

Теперь оппоненты президента в споре с ним получают еще один серьезный аргумент: как можно после слов Лукашенко закупать белорусскую электроэнергию и другие товары из Беларуси на миллиарды долларов? Неужели Украина разменивает Крым на экономическую выгоду?

Можно не сомневаться, что многие политики и журналисты захотят задать Зеленскому этот вопрос. Среди них наверняка будет экс-президент Украины Петр Порошенко. Уже упомянутый законопроект о разрыве дипломатических отношений с Беларусью зарегистрировали депутаты его партии.

Зеленский не единожды обвинял своего предшественника в том, что тот «забил» на Крым и не предпринимал никаких реальных действий для возвращения полуострова. Теперь у Порошенко появилась отличная возможность поквитаться.

Не стоит также забывать, что главный противник белорусского электричества на Украине — олигарх Ринат Ахметов, у которого сейчас острый конфликт с президентом.

Поэтому «ахметовские» телеканалы и «прикормленные» эксперты тоже будут объяснять Зеленскому, почему с Беларусью торговать больше нельзя.

Скорее всего, даже после поездки Лукашенко в Крым украинская власть не захочет отказываться от белорусского импорта — для страны это будет слишком тяжелый удар. Но паразитирующие на «патриотизме» радикалы будут лоббировать именно такой сценарий.

Кое в чем с Дмитрием Кулебой можно согласиться: вопрос признания Крыма со стороны Лукашенко еще не закрыт. После громких заявлений должны последовать определенные действия. И речь идет не только и не столько об анонсированном визите президента Беларуси на полуостров — это как раз необязательно.

Начнем хотя бы с того, что в новых учебниках по географии нужно изменить карты (обозначить Крым как территорию России). Открыть на полуострове консульство Беларуси; возможно, создать там торговое представительство, запустить прямое авиасообщение.

Признание полуострова необходимо отразить юридически. А белорусским дипломатам отныне надлежит следить за тем, чтобы их заявления, действия, документы в контексте Крыма соответствовали «генеральной линии партии».

Еще один любопытный факт: скоро в Беларуси пройдет референдум по новой Конституции. Будет правильно и логично, если в Крыму для проживающих там граждан Беларуси откроется полноценный избирательный участок. Тогда Лукашенко действительно закроет рот Кулебе, которому нужны какие-то конкретные действия.

Тем не менее Украину уже можно поздравить с большой дипломатической победой. Она сама сделала все возможное, чтобы Беларусь признала Крым российским, хотя до событий августа прошлого года к этому не было никаких предпосылок.

Зеленскому можно пожелать только одного — не останавливаться на достигнутом! Есть еще как минимум Китай. Пусть не союзник, но стратегический партнер России, который тоже находится в жесткой конфронтации с Западом и имеет многомиллиардные претензии к Украине из-за аферы с заводом «Мотор Сич».