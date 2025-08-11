СРУБ «Скверна»

СРУБ «Скверна»

Исполнитель: СРУБ, Название: «Скверна», Стиль: постпанк, Год: 2021

Новосибирская группа «СРУБ» поставила уникальный эксперимент, осуществив на основе постпанковского звучания реконструкцию могучей древности. В 2021-м в альбоме «Скверна» коллектив расширил стилистический диапазон, сделав явный крен в блэк-метал. Такая переориентировка вполне понятна: в большинстве песен герои давно лежат в могилах и размышляют уже не о бренности бытия, а о том, что «смерть не предать, смерть — это путь к мертвым богам».

Отпевание посредством скриминга производится в первой же песне - «Упокой». Мертвые усиленно хоронят своих мертвецов да еще и считают это преимуществом перед живыми. Заупокойные песнопения звучат сквозь какую-то непроницаемую пелену, слова неразборчивы. К финалу песни голос вроде и продирается сквозь густую туманную завесу, но не надолго, ведь нет ответа на вопросы, типа «сколько нужно сил, чтобы понять, кто ты?». Особенно — если ты не пубертат на школьной дискотеке, а обитатель могилы…

В песне «Никогда не видеть зла» вдруг прорезается характерный для «СРУБа» постпанк. «Под звон колокольный навек уйти», - мечтает герой, т видится в этом возможность спасения. Но уже в следующей песне «Мертвая ночь» хтонь вновь берет верх — и даже материализовавшийся вдруг в начале колокольный звон уже бессилен что-то изменить. В «Лесу» продолжается блуждание в болотистой чаще с короткими перебежками от укрытия к укрытию и фолковыми вкраплениями. Одним словом, «мертвому вечность, живому миг».

Заглавная песня «Скверна» выглядит так, будто из древнерусской «Повести о Петре и Февронии» решили взять и развить только те подробности, которые касаются лишь змеиного отродья. Всемирная история отравлений ядами пресмыкающихся приобрела совсем уж хтонический оттенок. Логично, что далее в «Песнях войны» герои принимают на себя вину за этот грех и лелеют в сердце перевернутый крест…

Предпоследняя песня «За зовом зари» выглядит пророческой: «Чуствуя близость аоследнего дня, ветхое время призвало войну». Мобилизация «мертвых сердец» описана в финальной песне «В последний день», где окончательно раскрывается название альбома, потому что миг Апокалипсиса покойнички называют «скверным часом». Видимо, они не чают воскресения мервых, и сие печально…

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Нефтегаз в минусе, оборонные траты пухнут. Хватит ли денег и на людей, и на СВО?
Трамп допустил готовность России к обмену территориями и переговорам
jcomp / Freepik.com"/>
В Москве планируют построить индуистский храм
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в 2019 году
Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске
Избранное
Свободный полет feat. Андрей Смирнов («Терем-квартет») «Монгол Шуудан»
«Приключения Электроников», 22 августа, «16 Тонн»
Группа «КняZz» поделилась успокоительной таблеткой «Короля и Шута» на «Собрании»
Премьера «Балалайкин и Ко», 13 ноября, Основная сцена театра «Прогресс сцена Армена Джигарханяна»
Реконструкция одного из участков БАМа закончится на 4 года раньше
Король и Шут «Официальный саундрек. Часть 1» (интернет-релиз)
«Поиски врагов – это крайне опасная тенденция»: QR-коды разделили врачей и репрессировали малый бизнес
«Черная Ленточка», 9 марта, Studio 47
«Мегаполис», 31 июля, «16 Тонн»
«Современная российская элита сложилась в 90-е и являет собой продукт распада советского общества»
Найк Борзов и Маша Макарова вручили награды лучшим молодым исполнителям
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации