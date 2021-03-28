Масло эвкалипта: свойства и применение

08:26 28.03.2021

Мы ассоциируем эвкалиптовое масло в первую очередь с освежающим ароматом зубной пасты и освежающих конфет.

Между тем это ценное вещество является источником целебных свойств — антибактериальных, противовоспалительных и антиоксидантных. Масло эвкалипта помогает при респираторных инфекциях, ревматических болях и кожных воспалениях. Узнайте, для чего еще можно использовать масло эвкалипта и как его использовать.

Что такое масло эвкалипта?

Эвкалипт — это разновидность вечнозеленого дерева, насчитывающая около 700 видов, хотя лишь из некоторых получают масла. Впервые он был обнаружен французскими исследователями в Тасмании. 1792. Эвкалипт родом из Австралии, сейчас его можно найти в Индонезии, Новой Зеландии, Индии, Бразилии, Испании, Португалии, Китае и Южной Африке. Субстратом, из которого получают масло путем дистилляции, служат листья и веточки эвкалипта.

Эвкалиптовое масло — маслянистая масса, не густая, бесцветная или зеленоватая жидкость с характерным вкусом и сильным освежающим запахом. В составе масла первое место (70–80% содержания) занимает эвкалиптол (1,8-цинеол), кроме того, встречаются монотерпены и сесквитерпены (пинен, камфен, терпинеол), а также этиловый, амиловый и изоамиловый спирты. Масло является богатым источником фитохимических веществ, таких как флавоноиды, алкалоиды, дубильные вещества и пропаноиды, получаемые из листьев, стебля и корней растения.

Масло эвкалипта — лечебные свойства

В древности коренные народы использовали эвкалипт как лекарство, так и в пищу. В народной медицине его использовали при лечении цистита, диабета, гастрита, заболеваний почек, малярии, ран и кожных язв, а также в качестве отхаркивающего средства при симптоматическом лечении воспалений дыхательных путей. В южной Европе масло использовалось против лихорадки, невралгии, астмы и туберкулеза легких.

В настоящее время это растение используется в лесном хозяйстве (из него получают древесину, топливо и целлюлозу) и как источник эфирных масел.

Эвкалиптовое масло имеет следующие эффекты, подтвержденные исследованиями:

1. Антибактериальное, противогрибковое, противовирусное и дезинфицирующее средство. Исследования показали умеренную антимикробную активность против Salmonella enteritidis(вид бактерий из рода сальмонелл), Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus и Listeria monocytogenes;

2. Противовоспалительное средство;

3. Антиоксидант;

4. Отхаркивающее и стимулирующее иммунную систему: масло используется при лечении инфекций верхних дыхательных путей (гриппа, синусита, ларингита и фарингита).

Масло эвкалипта расслабляет бронхи, разжижает остаточную слизь и очищает носовые пазухи. Болеутоляющее — масло используется при ревматизме, артрите и мышечных болях.

Как использовать масло эвкалипта?

Эфирное масло можно использовать по-разному. Очень часто применяется при бронхиальных ингаляциях (отхаркивающий эффект). Его можно найти в препаратах против угрей (антибактериальный эффект), а также в жидкостях для полоскания рта и зубных пастах (освежающий эффект).

От чего помогает масло эвкалипта?

В первую очередь благотворно влияет на кожные заболевания: ванны с добавлением масла рекомендуют людям с угрями, псориазом, лишайником и микозом. Его часто добавляют в массажные масла или ароматические камины, потому что оно оказывает расслабляющее и успокаивающее действие, успокаивает ревматические боли и снижает усталость.

Как использовать масло?

Масло эвкалипта в ароматерапии применяется при простуде, гриппе, кашле и насморке (растворить 4 капли), бессоннице и головных болях (растворить 1 каплю).

Массаж с этим маслом обладает антибактериальными и противовирусными свойствами, рекомендуется при невралгии. Он также обладает стимулирующим действием, помогая при депрессии и пониженном кровяном давлении. Можно использовать для купания.

Масло эвкалипта — отличный репеллент. Исследования показали, что, наряду с мелисой и маслом розмарина, масло эвкалипта было наиболее эффективным против комаров. Это масло можно использовать для отпугивания вшей, блох и других насекомых.

В пищевой промышленности масло эвкалипта используется в производстве сладостей и напитков, освежающих конфет и жевательной резинки. В косметической промышленности его используют при производстве парфюмерии.

Эвкалиптовое масло — противопоказания

Масло эвкалипта, как и любое эфирное масло, можно использовать только в разбавленном виде. В противном случае это может вызвать раздражение кожи. Эвкалиптовое масло нельзя применять детям до 6 лет и пациентам с эпилепсией и гипертонией. Следует избегать попадания в глаза. Случайное употребление эфирного масла может вызвать кашель, рвоту и даже потерю сознания.

