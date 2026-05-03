Тарифную нагрузку перераспределяют с промышленности на население

3.05.2026

Реформа энерготарифов выходит на новый виток и рискует перераспределить нагрузку в масштабах всей страны: вслед за расширением дифференцированных тарифов власти обсуждают резкое снижение "льготного" порога потребления более чем втрое — до 1200 кВт·ч в месяц. Формально мера нацелена на борьбу с перекрестным субсидированием, которое уже достигло сотен миллиардов рублей и ложится на промышленность, однако фактически она может затронуть десятки тысяч домохозяйств, прежде всего в негазифицированных территориях. При сохранении текущих условий значительная часть потребителей рискует выйти за пределы первого диапазона и столкнуться с ростом платежей, что превращает техническую настройку тарифов в потенциально опасный социальный фактор.

На итоговой коллегии ФАС было заявлено, что в 2026 году к механизму дифференцированных тарифов на электроэнергию присоединились Республика Татарстан и Ростовская область, в результате чего система охватила уже 78 регионов страны. Одновременно в службе подтвердили, что рассматривают возможность с 2027 года снизить верхнюю границу первого, льготного диапазона потребления до 1200 кВт·ч в месяц.

Сама модель дифференцированных тарифов была введена с 2024 года как один из ключевых инструментов реформирования розничного рынка электроэнергии. Она предполагает трехступенчатую шкалу оплаты: базовый, льготный диапазон, в рамках которого действуют привычные для населения тарифы, далее — повышенный уровень, и, наконец, третий диапазон с максимальной стоимостью электроэнергии. На текущий момент границы установлены на уровне 3900 кВт·ч для первого диапазона и 6000 кВт·ч — для второго. Все, что превышает эти значения, оплачивается по наиболее высоким ставкам.

Уже в первые месяцы после запуска механизм продемонстрировал значительные побочные эффекты. Наиболее чувствительным оказался частный сектор в негазифицированных территориях, где электроэнергия используется не только для бытовых нужд, но и для отопления. Фактическое потребление в таких домохозяйствах кратно выше средних значений, и переход во второй и третий диапазоны привел к резкому росту платежей. В ряде регионов это вызвало социальное напряжение и потребовало оперативного вмешательства регуляторов.

Компромиссным решением стало введение сезонного повышающего коэффициента 1,8, который применяется к объемам потребления в отопительный период для таких категорий потребителей. Эта мера позволила частично сгладить эффект, однако не изменила фундаментальной логики модели: при превышении лимитов тариф все равно возрастает ступенчато.

Предлагаемое снижение порога до 1200 кВт·ч в месяц принципиально меняет баланс внутри системы. Даже с учетом коэффициента 1,8 эффективный лимит составит около 2160 кВт·ч, что для значительной части домохозяйств с электроотоплением остается недостаточным. Таким образом, значительный массив потребителей будет автоматически выталкиваться во второй и третий диапазоны, где стоимость электроэнергии существенно выше. Фактически речь идет о перераспределении нагрузки внутри населения, а не только о борьбе с аномальным потреблением.

Изначально, как подчеркивают эксперты рынка, ключевой задачей дифференциации было ограничение скрытого коммерческого потребления, когда льготные тарифы для населения используются в предпринимательской деятельности. Однако не менее важной целью остается сокращение перекрестного субсидирования — механизма, при котором заниженные тарифы для населения компенсируются за счет более высоких платежей со стороны промышленности и бизнеса.

Масштаб этой нагрузки продолжает расти. По итогам 2025 года совокупный объем перекрестного субсидирования оценивается примерно в 380 млрд рублей. При этом крупнейшие объемы сосредоточены в индустриально развитых регионах. В частности, в Свердловской области величина перекрестки достигает порядка 21 млрд рублей, что делает ее одним из ключевых центров концентрации нагрузки на промышленность.

Директор ассоциации НП "Сообщество потребителей энергии" Валерий Дзюбенко отмечает, что сам по себе механизм дифференцированных тарифов имеет потенциал для снижения перекрестного субсидирования, однако реализуется он пока крайне осторожно. По его словам, регулятор фактически лишь постепенно подбирается к тем значениям диапазонов, при которых инструмент начнет работать в полную силу, тогда как отрасль изначально рассчитывала на более быстрый и амбициозный переход к жестким ограничениям потребления.

В то же время эксперт подчеркивает, что даже существенное ужесточение параметров, включая возможное снижение первого диапазона до 1200 кВт·ч, не является исчерпывающим решением проблемы. Он обращает внимание, что расчеты, обсуждавшиеся на уровне отрасли, показывали: в диапазон порядка 300–500 кВт·ч в месяц укладывается практически все население, а все, что выше, уже сигнализирует либо о неэффективном использовании электроэнергии, либо о наличии избыточного потребления, вплоть до "энергетической роскоши" — подогрева дорожек, бассейнов и иных энергоемких объектов.

"Само направление движения мы поддерживаем, оно изначально рассматривалось как правильное, однако текущие темпы остаются слишком осторожными. При этом важно понимать, что потенциал дифференцированных тарифов ограничен: они способны дать лишь частичный эффект. Основной источник роста перекрестного субсидирования лежит не столько в объемах потребления населения, сколько в динамике затрат сетевых организаций. Их выручка увеличивается заметно быстрее полезного отпуска, и без более жесткого контроля за инвестиционными и операционными расходами, а также пересмотра отдельных понижающих коэффициентов для отдельных категорий потребителей, добиться значимого сокращения перекрестки будет сложно", — резюмирует Дзюбенко.

Автор: Никита Светлов

