тоскарабочегокласса «Таксисты. Байкеры. Москва» (интернет-сингл)

Исполнитель: тоскарабочегокласса, Название: «Таксисты. Байкеры. Москва», Стиль: постпанк; Год: 2025

У саратовской группы «тоскарабочегокласса» есть свой стиль и своя атмосфера. Их конек — бесхитростные откровения простого провинциального работяги, который, спрятав голову под капюшон бесформенного балахона бродит по серому спальному району и что-то неразборчиво бурчит себе под нос. Обычно этот затягивает, но иногда хочется какого-то разнообразия. И, благодаря тандему с группой «Я сгорел дважды» оно, наконец, дало о себе знать.,

Несложно догадаться, что в новой песне «Таксисты. Байкеры. Москва» заводской парень наконец-то выезжает в Первопрестольную и поражается там обилию неформалов и бомбил. В суете переполненного мегаполиса он быстро теряется и дезориентируется. Даже голос у него становится писклявым и растерянным, но зато текст песни хорошо слышен. Приключения в Москве доводят героя до психушки. Как ни странно все это — от скуки, из-за которой даже таксист намеренно едет по ухабам, чтобы хоть чем-то себя развлечь.