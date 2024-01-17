Владислав Шурыгин: Американский план для ВСУ на 2024 год
Сегодня с большой долей вероятности уже можно описать план ведения военной кампании 2024 года, подготовленный американцами для ВСУ.
Условно его можно разделить на три этапа.
Этап первый — удержание и уплотнение фронта на существующих рубежах и истощение наступательных возможностей ВС РФ. В рамках этого этапа до марта-апреля предполагается завершить возведение стратегической оборонительной линии за спиной сражающейся группировки ВСУ и занятие новой линии обороны формируемыми сейчас резервами, а также бригадами, отведенными на восстановление после потерь лета-осени 2022 года.
Американское командование уверено, что до конца марта российский Генеральный штаб не начнет никаких крупномасштабных наступлений, обеспечивая стабильное проведение избирательной кампании президента РФ.
С завершением строительства и укомплектования войсками основного оборонительного рубежа, а также восстановления боеспособности ударных корпусов ВСУ перейдут ко второму этапу (апрель-август) — «этапу активной обороны». В американских штабах считают, что при успешной реализации первого этапа к апрелю украинская армия получит возможность не только держать глухую оборону, но и сможет перейти к гибкой активной обороне по стандартам НАТО, изматывая русских на своих оборонительных рубежах и нанося в удобный момент им чувствительные контрудары.
Это, по мнению американских стратегов, вынудит российский Генштаб вводить в бой свои резервы, которые будут последовательно «стачиваться» в тяжелых боях на «линии Залужного», как уже окрестили строящуюся систему обороны западные СМИ. Американцы предполагают, что к июлю-августу НАТО сможет, наконец, преодолеть «снарядный кризис» и ВСУ начнут получать до 70% от их потребности снарядов. До этого момента предполагается, что их отсутствие будет компенсироваться всё возрастающими поставками «дронов» всех классов.
И, прежде всего, FPV-дронами как эрзац-заменой высокоточной артиллерии. Украинское ГУР уверяет своих американских кураторов, что до лета русские не смогут создать эффективную систему РЭБ, способную кардинально решить проблему господства FPV дронов над полем боя и усиление этой составляющей станет определяющим фактором сдерживания русских ударов.
Третий этап можно назвать этапом дестабилизации русской обороны.
Предполагается, что к августу-сентябрю украинскому ВПК удастся развернуть массовое производство дронов оперативного (до 800 км) уровня, крылатых ракет собственного производства, получать достаточное количество ракет к РСЗО «Хаймарс» всех видов, а также будет, наконец, принято решение о передаче ВСУ немецких «Taurus» и продолжаться поставки «Storm shadow» и «Skalpel».
Американцы уверены, что их разведывательные возможности позволяют с высокой степенью точности вскрывать российскую систему боевого управления и обеспечения в полосе фронта и в полосе фронтового обеспечения (до 500 км) и это даст ВСУ возможность наносить по ней чувствительные удары, одновременно атакуя и стратегические объекты — склады, аэродромы, предприятия ВПК, штабы по всей европейской территории России.
Предполагается, что такая стратегия к сентябрю-октябрю 2024 года причинит критический урон ВС РФ, без какого-либо серьёзного продвижения на фронте, и это серьёзно подорвёт решимость российского политического руководства продолжать войну.
В качестве четвертого этапа американцы предполагают, при благополучной реализации трёх предыдущих, накапливание в течение лета-осени 2024 года на базе ударных корпусов новой наступательной группировки, которая, с учетом работы над ошибками неудачного «наступа 2023», будет готова взять реванш в 2025 году.
Американским стратегам не откажешь в логике и умении рисовать красивые планы. Мы хорошо помним, как тщательно был продуман ими план летнего наступления, сколько было по нему проведено стратегических игр и каким беспроигрышным он казался. Что из него вышло, мы тоже помним. Теперь мы посмотрим, что выйдет из этого.
Но и недооценивать его ни в коем случае нельзя. За шапкозакидательство платить приходится очень дорого. И платить кровью.
Комментарии читателей Оставить комментарий
План, конечно, секретный. Но удалось добыть и обнародовать)))) Помню американцы жаловались, что Залужный не посвящает их в планы ВСУ из- за возможных утечек.
Западный план на 2024г для ВСУ вполне нормальный и реальный. Никто не на какие договрники с кремлем идти не собирается, а решили Россию добивать. И если к этому еще добавить прибытие боевой авиации F-16 для ВСУ, то можно ожидать что армия РФ может потерпеть и поражение. Если продолжится проведение СВО теми же бездарными и тупыми генералами в МО как сейчас, недостаточной численностью и теми же медленными темпами. И не будет обвялена очередная мобилизация и перевод промышленности на военные рельсы. Победить ВСУ только наёмной контрактной армией, сидящей в обороне не получится, запомните это. Число добровольцев и контрактников в РФ также скоро закончится, когда не видно никакой перспективы окончания войны и главное нет желания кремля быстро разгромить ВСУ и победить. Летнее наступление не задалось по причине отсутствия авиационной поддержки и дальнобойных ракет у ВСУ. Как следует из планов на 2024г все эти вопросы и ошибки будут учтены и решены. Все западные сраны и США переводят свою экономику на военные рельсы чтобы полностью обеспечить ВСУ всем необходимым вооружением и боеприпасами. У Российской армии только сейчас есть небольшое окно в 2-3 мес чтобы воспользоваться ситуацией и разгромить ВСУ. Но как правильно было замечено выборы президента РФ важнее, и тупые генералы МО ничего предпринимать сейчас не будут, а потом будет уже поздно. Вывод, с нынешним правительством, президентом, генералами и министром обороны РФ очень велика вероятность что РФ проиграет, их нужно менять.
Согласен на 97 процентов. Основные процессы немного важнее своих составляющих.
Агенда 2030 включала и ликвидацию семьи?
Сегодня слышал, (сообщили сегодня,,за более ранние данные не хочу отвечать, и так ошибаюсь..:-) ), сообщили о прорыве китайцев. Они смогли клонировать макаку резус таким образом, что клон достиг состояния взрослой особи.. (Раньше клоны, быстро умирали)
Макака резус физиологически имеет много общего с человеком.
Вряд ли кого-то остановит запрет клонировать людей. То есть теперь открыта ещё одна дорога к созданию нужного глобалистам исполнителя..
Я что нибудь писал про Киев?
Никогда не предлагал его брать, тем более, за три дня..
Это нереально. Если ССО стрельбой, то жто надолго.
Хотя, кажется, вначале вроде была просьба хунты не брать Киев силами десанта. Но это тогда было про другое, про мирный договор. Тогда десант отвели. Возможно, зря..
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У меня лично была бы другая стратегия. Скажем, для начала снести ......:-) - одну из столиц..но при этом сначала нарастить потенциал до советского, когда на вооружении были 20 мегатонные заряды..
Или, как минимум, помочь, Ирландии вернуть себе Ольстер.. :-)
Только же Херсон заняли, вам уже Одессу и Харьков подавай.