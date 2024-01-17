Владислав Шурыгин: Американский план для ВСУ на 2024 год

«Американским стратегам не откажешь в логике и умении рисовать красивые планы. Мы хорошо помним, как тщательно был продуман ими план летнего наступления. Что из него вышло, мы тоже помним. Теперь мы посмотрим, что выйдет из этого. Но и недооценивать его ни в коем случае нельзя»

Сегодня с большой долей вероятности уже можно описать план ведения военной кампании 2024 года, подготовленный американцами для ВСУ.

Условно его можно разделить на три этапа.

Этап первый — удержание и уплотнение фронта на существующих рубежах и истощение наступательных возможностей ВС РФ. В рамках этого этапа до марта-апреля предполагается завершить возведение стратегической оборонительной линии за спиной сражающейся группировки ВСУ и занятие новой линии обороны формируемыми сейчас резервами, а также бригадами, отведенными на восстановление после потерь лета-осени 2022 года.

Американское командование уверено, что до конца марта российский Генеральный штаб не начнет никаких крупномасштабных наступлений, обеспечивая стабильное проведение избирательной кампании президента РФ.

С завершением строительства и укомплектования войсками основного оборонительного рубежа, а также восстановления боеспособности ударных корпусов ВСУ перейдут ко второму этапу (апрель-август) — «этапу активной обороны». В американских штабах считают, что при успешной реализации первого этапа к апрелю украинская армия получит возможность не только держать глухую оборону, но и сможет перейти к гибкой активной обороне по стандартам НАТО, изматывая русских на своих оборонительных рубежах и нанося в удобный момент им чувствительные контрудары.

Это, по мнению американских стратегов, вынудит российский Генштаб вводить в бой свои резервы, которые будут последовательно «стачиваться» в тяжелых боях на «линии Залужного», как уже окрестили строящуюся систему обороны западные СМИ. Американцы предполагают, что к июлю-августу НАТО сможет, наконец, преодолеть «снарядный кризис» и ВСУ начнут получать до 70% от их потребности снарядов. До этого момента предполагается, что их отсутствие будет компенсироваться всё возрастающими поставками «дронов» всех классов.

И, прежде всего, FPV-дронами как эрзац-заменой высокоточной артиллерии. Украинское ГУР уверяет своих американских кураторов, что до лета русские не смогут создать эффективную систему РЭБ, способную кардинально решить проблему господства FPV дронов над полем боя и усиление этой составляющей станет определяющим фактором сдерживания русских ударов.

Третий этап можно назвать этапом дестабилизации русской обороны.

Предполагается, что к августу-сентябрю украинскому ВПК удастся развернуть массовое производство дронов оперативного (до 800 км) уровня, крылатых ракет собственного производства, получать достаточное количество ракет к РСЗО «Хаймарс» всех видов, а также будет, наконец, принято решение о передаче ВСУ немецких «Taurus» и продолжаться поставки «Storm shadow» и «Skalpel».

Американцы уверены, что их разведывательные возможности позволяют с высокой степенью точности вскрывать российскую систему боевого управления и обеспечения в полосе фронта и в полосе фронтового обеспечения (до 500 км) и это даст ВСУ возможность наносить по ней чувствительные удары, одновременно атакуя и стратегические объекты — склады, аэродромы, предприятия ВПК, штабы по всей европейской территории России.

Предполагается, что такая стратегия к сентябрю-октябрю 2024 года причинит критический урон ВС РФ, без какого-либо серьёзного продвижения на фронте, и это серьёзно подорвёт решимость российского политического руководства продолжать войну.

В качестве четвертого этапа американцы предполагают, при благополучной реализации трёх предыдущих, накапливание в течение лета-осени 2024 года на базе ударных корпусов новой наступательной группировки, которая, с учетом работы над ошибками неудачного «наступа 2023», будет готова взять реванш в 2025 году.

Американским стратегам не откажешь в логике и умении рисовать красивые планы. Мы хорошо помним, как тщательно был продуман ими план летнего наступления, сколько было по нему проведено стратегических игр и каким беспроигрышным он казался. Что из него вышло, мы тоже помним. Теперь мы посмотрим, что выйдет из этого.

Но и недооценивать его ни в коем случае нельзя. За шапкозакидательство платить приходится очень дорого. И платить кровью.