Мессенджер MAX сменил название

Российская коммуникационная платформа MAX сменила написание названия на кириллицу — теперь сервис представлен как «МАКС». Обновлённый бренд уже отображается в магазинах приложений, системных уведомлениях и официальных материалах, обратила внимание Газета.Ru.

Изменения вступили в силу 21 апреля 2026 года. 

Переход на кириллицу стал логичным шагом в рамках позиционирования сервиса как национальной цифровой платформы. Ранее приложение, разработанное структурами VK, критиковали за использование англоязычного названия, несмотря на ориентацию на российский рынок и задачи по объединению общения, образовательных сервисов и госуслуг.

  3. 21.04.2026, 19:49
    Гость: с

    так в уставных документах он назван мах- ПО-РУССКИ.
    об этот и км.ру писал недавно и даже картинку прилагал.

  5. 21.04.2026, 19:19
    Гость: Не знаю как Максут, но помню наивное удивление,

    когда оказалось, что владелец Черкизона не товарищ Саахов, а товарищ Этуш. А сейчас просто варежку разинули от заключения экспертов, что Мишустин- самый влиятельный еврей РФ.

Выбор читателей
Россияне массово побегут в свободную Белоруссию?
Путин потребовал объяснить отставание экономики от прогнозов
Валентина Терешкова вновь идет на выборы в Госдуму
Мединский пожаловался на немецкую символику в Калининграде
Избранное
Разложение «Будем жить» (компакт-кассета)
80 лет с начала работы Потсдамской конференции: зачем рушат итоги Потсдама?
«Сочувствую нашим дипломатам, которых, как смертников, послали для участия в переговорах с США и с НАТО»
«Чубайса - это кумир, баловень, золотая эмблема ельцинизма. Народ ненавидит его глубинно, своими корнями, своими руками, которые ищут топор, а находят бутылку водки»
«Бесчисленные примеры свидетельствуют, что исламский фундаментализм не склонен к компромиссам тогда, когда ощущает за собой силу»
Хранитель «Наука побеждать»
Чтить традиции и думать о будущем: идеальный баланс для современной российской армии
Крапивница - почему она возникает, какие бывают её разновидности и как её лечить?
Трейлер к музыкальному фильму «Астроскоп. Смотрим на звезды»
Дельфин, 7 марта, Atmosphere
Mors Principium Est «Liberate The Unborn Inhumanity»
