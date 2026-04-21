Мессенджер MAX сменил название
Российская коммуникационная платформа MAX сменила написание названия на кириллицу — теперь сервис представлен как «МАКС». Обновлённый бренд уже отображается в магазинах приложений, системных уведомлениях и официальных материалах, обратила внимание Газета.Ru.
Изменения вступили в силу 21 апреля 2026 года.
Переход на кириллицу стал логичным шагом в рамках позиционирования сервиса как национальной цифровой платформы. Ранее приложение, разработанное структурами VK, критиковали за использование англоязычного названия, несмотря на ориентацию на российский рынок и задачи по объединению общения, образовательных сервисов и госуслуг.
От смены названия ничего не меняется, как был отстойный так и остаётся.
картинка от22 марта.
выписка из ЕГРЮЛ.
название орг. на русском языке: МАХ.
так в уставных документах он назван мах- ПО-РУССКИ.
об этот и км.ру писал недавно и даже картинку прилагал.
Как "патриотично". Только сути это не меняет.
когда оказалось, что владелец Черкизона не товарищ Саахов, а товарищ Этуш. А сейчас просто варежку разинули от заключения экспертов, что Мишустин- самый влиятельный еврей РФ.