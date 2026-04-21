Мессенджер MAX сменил название

Российская коммуникационная платформа MAX сменила написание названия на кириллицу — теперь сервис представлен как «МАКС». Обновлённый бренд уже отображается в магазинах приложений, системных уведомлениях и официальных материалах, обратила внимание Газета.Ru.

Изменения вступили в силу 21 апреля 2026 года.

Переход на кириллицу стал логичным шагом в рамках позиционирования сервиса как национальной цифровой платформы. Ранее приложение, разработанное структурами VK, критиковали за использование англоязычного названия, несмотря на ориентацию на российский рынок и задачи по объединению общения, образовательных сервисов и госуслуг.