Александр Клячин хочет спрятать концы в воду. Зачем он сам себя банкротит?
Зачем Александр Клячин сам себя банкротит? Фото с сайта bespredel.org
Не так давно к ООО «Азимут Хотелс Компани», ключевой в бизнесе Александра Клячина структуре, был подан иск от ООО «Сабурово-инвест», номер дело по картотеке суда А40-182319/2019.
Сумма иска существенная - более 6 миллиардов рублей.
На 9 сентября назначено первое заседание Московского арбитражного суда.
Основной вид деятельности компании «Сабурово-Инвест» – «покупка и продажа земельных участков».
Единственным участником компании-ответчика в ЕГРЮЛ указана зарегистрированная в Люксембурге компания Azimut Group.
Основной вид деятельности – «консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления».
ООО «Азимут Хотелс Компани» развивает гостиничную сеть «Азимут», ее основатель и председатель совета директоров – Александр Клячин.
Казалось бы - что в этом необычного?
В России десятки тысяч арбитражных судов проходят ежегодно между хозяйственными субъектами, но все же давайте посмотрим внимательно на участников спора.
ООО «Сабурово инвест».
Дата создания 15.04.2014 г.
Адрес регистрации: Московская область, Красногорский район, деревня Сабурово, Парковая улица, дом 4, помещение 376 ком 12.
Одним из учредителей общества являлся Максецкий Александр Игоревич с долей 21,29%, он же являлся директором.
Другим учредителем являлось АО «Агрокомплекс Отрадное».
Директором на 18.05.2015 года, согласно выписке из ЕГРЮЛ, числится Максецкий Александр Игоревич.
31.08.2018 года Максецкий А.И. вышел из учредителей ООО «Сабурово-инвест».
19.06.2018 года Максецкий А.И. перестал быть директором и его сменил Харитонов Денис Анатольевич, директор еще в 5 организациях.
Кто такой Максецкий Александр Игоревич?
Он числится директором в 15 компаниях и выступает учредителем еще в 25 компаниях.
Практически все или почти все эти компании связаны с Александром Клячиным.
Максецкий А.И. является с 07.05.2013 года директором головной компании Клячина ООО «Гледен инвест», зарегистрированной по адресу: г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, дом 11, стр.44 на территории бывшей фабрики «Красная Роза», ныне полностью принадлежащей Клячину.
Уставной капитал ООО «Гледен инвест» 50 млн рублей, в компании числится 54 сотрудника.
Можно предположить, что это и есть главная управляющая компания всего бизнеса Клячина в России, в первую очередь - ООО «Азимут Хотелс Компани» и ООО «KR properties».
При этом ООО «Гледен инвест» находится в процессе реорганизации в форме присоединения к ней других юридических лиц, согласно данным ЕГРЮЛ.
Что же это получается?
А получается, что одна структура Клячина предьявляет иск к другой компании Клячина на очень солидную сумму.
Структура собственности компаний и персоналии управляющих органов не оставляют в этом сомнения.
Предположить тут можно только одно - собственником планируется управляемое банкротство.
Обычно, к таким мерам прибегают чтобы вывести активы из под удара третьих лиц, не выполнить обязательства перед кредиторами, похитить имущество третьих лиц, уничтожить вместе с банкротством всю финансовую и иную документацию о деятельности компании и т.д.
Подчеркнем, что такие схемы, как правило, связаны с мошенничеством собственника.
Клячин известен схемами «слияния и поглощения», например с 2013 года он вместе с Васиным Василием преследуют российского предпринимателя Вячеслава Рудникова и по мошеннической схеме обанкротили ряд его компаний, похитив перед этим все имущество, в частности, несколько предприятий группы «Эр-Стайл» и выведя бизнес в созданную в октябре 2013 года ООО «Редсис«, директор в которой - Васин Василий.
И к этой компании уже также предъявлены иски на миллиардные суммы!
А компания эта известна тем, что выполняет огромное количество контрактов с Пенсионным фондом России, на сегодняшний день это более 100 контрактов на сумму свыше 15 млрд рублей, странным образом часто выигрывая их в гордом одиночестве.
Видимо, просто совпало, что жена председателя ПФР Антона Дроздова - Ольга Демчинская - является советником генерального директора ООО «Азимут Хотелс Компани».
Может быть после ареста заместителя Дроздова запахло жареным и в других местах бизнеса Клячина, и потому готовится к банкротству и ООО «Редсис»?
По мнению участников IT-рынка, Васин является опытным менеджером, но не бизнесменом по своему складу.
Василий Васин в конфликте с Вячеславом Рудниковым выбрал сторону Клячина. Фото с сайта bespredel.org
За последние 25 лет он создавал компании пару раз и всегда неудачно.
Может быть у него с Клячиным разделение труда по принципу— «отец, слышишь? - рубит, а я отвожу»?
Так сказать, творческий союз того кто знает - как, с тем, кто знает - где?
Методы работы Клячина нельзя назвать цивилизованными.
Для того, чтобы предприниматель Рудников Вячеслав не мог сопротивляться и был ограничен как в передвижениях, так и в распоряжении своими финансами, против него было возбуждено сфабрикованное уголовное дело, которое, правда, месяц назад уже в третий(!) раз вернулось из суда прокурору.
В результате, как сообщал Рудников, Клячин и его подельники похитили активы на сумму более 10 млрд рублей и нанесли ущерб еще на 3-4 млрд рублей, вынудив его прекратить, либо заморозить инвестиции в другие проекты.
В настоящее время на сайте арбитражного суда можно увидеть еще один пример хищения активов группой Клячина через создание искусственной задолженности предприятия и управляемого банкротства с выводом активов.
Так, арбитражное дело номер А40-218142/18 указывает на введение процедуры банкротства ООО «Белкофорте», в котором одним из кредиторов на сумму почти в 245 млн рублей выступает некое сельскохозяйственное предприятие из Тверской области ООО «Ботовское».
Учредителем этого ООО «Ботовское» является ООО «Геохолдинг», директором в котором является все тот же Максецкий Александр Игоревич, зарегистрированное в Москве по тому же адресу ,что и ООО «Гледен инвест».
Несмотря на абсурдные и совершенно необоснованные требования, арбитражный судья Пахомов Евгений признал ООО «Ботовское» кредитором.
Судья Пахомов не мог не понимать, что задолженность компании Белкофорте (управляет недвижимостью в Москве) перед сельхозпредприятием из Твери «Боровское» создана фиктивно. Фото с сайта bespredel.org
Клячин умеет работать с судами, иначе он не стал бы долларовым миллиардером.
Собственником ООО «Белкофорте» является ООО «КС-Траст», принадлежащее Вячеславу Рудникову.
В августе 2017 года Клячин совместно с другими лицами попытался сменить директора ООО «КС-Траст», тогда ему это не удалось и была реализована другая схема - подкуп директора ООО «Белкофорте».
В результате Клячин вышел на финишную прямую - хищение активов ООО «Белкофорте» через управляемое умышленное банкротство.
19 сентября судья Московского арбитражного суда Евгений Пахомов по нашей информации будет принимать решение о введении конкурсного управления в ООО «Белкофорте». Не трудно догадаться, каким будет результат.
Но все же - что происходит?
Почему Клячин реоганизовывает «Гледен инвест» (путем слияния с другими юридическими лицами - известный прием в определенной среде «бизнесменов»), другие - видимо ООО «Азимут Хотелс Компани» - также собирается управляемо банкротить.
Возможно и ООО «Редсис» готовится к банкротству, чтобы концы в воду, так сказать, ведь следствие по ПФР кажется совсем не закончено.
В компании ООО «Белкофорте» пытается похитить имущество на сумму более 2,5 млрд рублей, и снова через банкротство?
Возможно, Клячин готовится «отплыть» из России за рубеж и подчищает свои активы, одновременно не оставляя свою основную деятельность - рейдерство?
Используются одни и те же схемы - умышленное управляемое банкротство с выводом активов.
Как вообще получается, что такие люди называют себя «бизнесменами», ведь их деятельность кажется более чем мутной и незаконной, а сами они обозначаются через другие определения.
Но они годами оказываются вне внимания правоохранительных органов.
Автор: Сергей Филипов