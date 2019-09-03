Александр Клячин хочет спрятать концы в воду. Зачем он сам себя банкротит?

23:29

Как получается, что такие люди называют себя «бизнесменами», ведь их деятельность кажется более чем мутной и незаконной



Зачем Александр Клячин сам себя банкротит? Фото с сайта bespredel.org

Не так давно к ООО «Азимут Хотелс Компани», ключевой в бизнесе Александра Клячина структуре, был подан иск от ООО «Сабурово-инвест», номер дело по картотеке суда А40-182319/2019.

Сумма иска существенная - более 6 миллиардов рублей.

На 9 сентября назначено первое заседание Московского арбитражного суда.

Основной вид деятельности компании «Сабурово-Инвест» – «покупка и продажа земельных участков».

Единственным участником компании-ответчика в ЕГРЮЛ указана зарегистрированная в Люксембурге компания Azimut Group.

Основной вид деятельности – «консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления».

ООО «Азимут Хотелс Компани» развивает гостиничную сеть «Азимут», ее основатель и председатель совета директоров – Александр Клячин.

Казалось бы - что в этом необычного?

В России десятки тысяч арбитражных судов проходят ежегодно между хозяйственными субъектами, но все же давайте посмотрим внимательно на участников спора.

ООО «Сабурово инвест».

Дата создания 15.04.2014 г.

Адрес регистрации: Московская область, Красногорский район, деревня Сабурово, Парковая улица, дом 4, помещение 376 ком 12.

Одним из учредителей общества являлся Максецкий Александр Игоревич с долей 21,29%, он же являлся директором.

Другим учредителем являлось АО «Агрокомплекс Отрадное».

Директором на 18.05.2015 года, согласно выписке из ЕГРЮЛ, числится Максецкий Александр Игоревич.

31.08.2018 года Максецкий А.И. вышел из учредителей ООО «Сабурово-инвест».

19.06.2018 года Максецкий А.И. перестал быть директором и его сменил Харитонов Денис Анатольевич, директор еще в 5 организациях.

Кто такой Максецкий Александр Игоревич?

Он числится директором в 15 компаниях и выступает учредителем еще в 25 компаниях.

Практически все или почти все эти компании связаны с Александром Клячиным.

Максецкий А.И. является с 07.05.2013 года директором головной компании Клячина ООО «Гледен инвест», зарегистрированной по адресу: г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, дом 11, стр.44 на территории бывшей фабрики «Красная Роза», ныне полностью принадлежащей Клячину.

Уставной капитал ООО «Гледен инвест» 50 млн рублей, в компании числится 54 сотрудника.

Можно предположить, что это и есть главная управляющая компания всего бизнеса Клячина в России, в первую очередь - ООО «Азимут Хотелс Компани» и ООО «KR properties».

При этом ООО «Гледен инвест» находится в процессе реорганизации в форме присоединения к ней других юридических лиц, согласно данным ЕГРЮЛ.

Что же это получается?

А получается, что одна структура Клячина предьявляет иск к другой компании Клячина на очень солидную сумму.

Структура собственности компаний и персоналии управляющих органов не оставляют в этом сомнения.

Предположить тут можно только одно - собственником планируется управляемое банкротство.

Обычно, к таким мерам прибегают чтобы вывести активы из под удара третьих лиц, не выполнить обязательства перед кредиторами, похитить имущество третьих лиц, уничтожить вместе с банкротством всю финансовую и иную документацию о деятельности компании и т.д.

Подчеркнем, что такие схемы, как правило, связаны с мошенничеством собственника.

Клячин известен схемами «слияния и поглощения», например с 2013 года он вместе с Васиным Василием преследуют российского предпринимателя Вячеслава Рудникова и по мошеннической схеме обанкротили ряд его компаний, похитив перед этим все имущество, в частности, несколько предприятий группы «Эр-Стайл» и выведя бизнес в созданную в октябре 2013 года ООО «Редсис«, директор в которой - Васин Василий.

И к этой компании уже также предъявлены иски на миллиардные суммы!

А компания эта известна тем, что выполняет огромное количество контрактов с Пенсионным фондом России, на сегодняшний день это более 100 контрактов на сумму свыше 15 млрд рублей, странным образом часто выигрывая их в гордом одиночестве.

Видимо, просто совпало, что жена председателя ПФР Антона Дроздова - Ольга Демчинская - является советником генерального директора ООО «Азимут Хотелс Компани».

Может быть после ареста заместителя Дроздова запахло жареным и в других местах бизнеса Клячина, и потому готовится к банкротству и ООО «Редсис»?

По мнению участников IT-рынка, Васин является опытным менеджером, но не бизнесменом по своему складу.



Василий Васин в конфликте с Вячеславом Рудниковым выбрал сторону Клячина. Фото с сайта bespredel.org

За последние 25 лет он создавал компании пару раз и всегда неудачно.

Может быть у него с Клячиным разделение труда по принципу— «отец, слышишь? - рубит, а я отвожу»?

Так сказать, творческий союз того кто знает - как, с тем, кто знает - где?

Методы работы Клячина нельзя назвать цивилизованными.

Для того, чтобы предприниматель Рудников Вячеслав не мог сопротивляться и был ограничен как в передвижениях, так и в распоряжении своими финансами, против него было возбуждено сфабрикованное уголовное дело, которое, правда, месяц назад уже в третий(!) раз вернулось из суда прокурору.

В результате, как сообщал Рудников, Клячин и его подельники похитили активы на сумму более 10 млрд рублей и нанесли ущерб еще на 3-4 млрд рублей, вынудив его прекратить, либо заморозить инвестиции в другие проекты.

В настоящее время на сайте арбитражного суда можно увидеть еще один пример хищения активов группой Клячина через создание искусственной задолженности предприятия и управляемого банкротства с выводом активов.

Так, арбитражное дело номер А40-218142/18 указывает на введение процедуры банкротства ООО «Белкофорте», в котором одним из кредиторов на сумму почти в 245 млн рублей выступает некое сельскохозяйственное предприятие из Тверской области ООО «Ботовское».

Учредителем этого ООО «Ботовское» является ООО «Геохолдинг», директором в котором является все тот же Максецкий Александр Игоревич, зарегистрированное в Москве по тому же адресу ,что и ООО «Гледен инвест».

Несмотря на абсурдные и совершенно необоснованные требования, арбитражный судья Пахомов Евгений признал ООО «Ботовское» кредитором.



Судья Пахомов не мог не понимать, что задолженность компании Белкофорте (управляет недвижимостью в Москве) перед сельхозпредприятием из Твери «Боровское» создана фиктивно. Фото с сайта bespredel.org

Клячин умеет работать с судами, иначе он не стал бы долларовым миллиардером.

Собственником ООО «Белкофорте» является ООО «КС-Траст», принадлежащее Вячеславу Рудникову.

В августе 2017 года Клячин совместно с другими лицами попытался сменить директора ООО «КС-Траст», тогда ему это не удалось и была реализована другая схема - подкуп директора ООО «Белкофорте».

В результате Клячин вышел на финишную прямую - хищение активов ООО «Белкофорте» через управляемое умышленное банкротство.

19 сентября судья Московского арбитражного суда Евгений Пахомов по нашей информации будет принимать решение о введении конкурсного управления в ООО «Белкофорте». Не трудно догадаться, каким будет результат.

Но все же - что происходит?

Почему Клячин реоганизовывает «Гледен инвест» (путем слияния с другими юридическими лицами - известный прием в определенной среде «бизнесменов»), другие - видимо ООО «Азимут Хотелс Компани» - также собирается управляемо банкротить.

Возможно и ООО «Редсис» готовится к банкротству, чтобы концы в воду, так сказать, ведь следствие по ПФР кажется совсем не закончено.

В компании ООО «Белкофорте» пытается похитить имущество на сумму более 2,5 млрд рублей, и снова через банкротство?

Возможно, Клячин готовится «отплыть» из России за рубеж и подчищает свои активы, одновременно не оставляя свою основную деятельность - рейдерство?

Используются одни и те же схемы - умышленное управляемое банкротство с выводом активов.

Как вообще получается, что такие люди называют себя «бизнесменами», ведь их деятельность кажется более чем мутной и незаконной, а сами они обозначаются через другие определения.

Но они годами оказываются вне внимания правоохранительных органов.

Автор: Сергей Филипов