«Зенит» провел свой лучший матч в Лиге чемпионов, считает Василий Уткин

13:24 8.11.2020

4 ноября в Санкт-Петербурге прошел матч 3 тура группового этапа Лиги чемпионов

Василий Уткин, спортивный журналист, в программе «ФК» высказался по поводу ничьи «Зенита» с «Лацио» (1:1) в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Василий заявил:

«Про «Зенит» можно сказать, что он провел свой лучший матч в Лиге чемпионов, но не победил, даже против «Лацио», половину команды которого выкосил коронавирус. Можно утверждать, что эта победы упущена именно Семаком. Во втором тайме, когда стало ясно, что римляне берут все в свои руки, Семак просто стоял и смотрел на это и бездействовал.

Потом произвел замены по позициям. Я не ставлю ему тот факт, что он не использовал Венделла, бразильца купили в последний момент, за 20 миллионов, и возможно, он этого не стоил и не нужен. Плохо то, что две российские команды в этом туре упустили победы».

Источник: Матч центр ODDS.RU

