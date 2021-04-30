Принять Донбасс мешает не ООН, а наша знать, держащая свои активы за бугром

Они могут сколько угодно трещать о патриотизме, иноагентах – но действовать будут строго по указке Запада. Иначе мы давно бы уже решили вопрос с ЛДНР – так же бескровно и легко, как в 2002-м с Абхазией

По границе Донбасса наши танки походили хмуро – и убрались восвояси не солоно хлебнув. А между тем храбрые намеки Путина накануне заставили многих поверить, что изнывающие 7 лет в неопределенности ДНР и ЛНР будут наконец взяты под наше крыло. В итоге же, перефразируя известный анекдот – и вилки не нашлись, и скверный осадок от залихватских речей остался. И почти столь же бессменный глава МИДа РФ Сергей Лавров счел нужным (или получил приказ) оправдать неладное фиаско своим комментарием:

«В Абхазии и Южной Осетии... не было договоренностей, аналогичных Минскому комплексу мер... В случае с Донбассом ситуация иная... переговоры в Минске с участием лидеров «нормандского формата»... дали результат, который был одобрен в Совете Безопасности ООН...»

А посему де конфликт в Донбассе надо разрешать, как призвала Германия, «в диалоге, а не на дуэли»...

Поскольку я сам принимал некоторое участие в присоединении в июне 2002 года к России Абхазии, бывшей до того блокадницей и заложницей Грузии, смею сказать, что все это лавровское оправдание – туфта.

После войны с Грузией 1992-93 гг. Абхазия была заперта мировым сообществом в смертельную блокаду за то, что не дала уничтожить себя поголовно, как обещал грузинский генерал Каркарашвили. И мой друг Геннадий Никитченко, лидер русской общины Абхазии, придумал план спасения. Дать всем абхазским жителям российское гражданство по закону РФ, позволяющему такое для тех, кто не имел гражданств иных постсоветских республик – и тогда Россия законно защит испускавшую дух блокадницу. Эту идею поддержали в Думе и в МИДе РФ, и Никитченко стал оформлять российское гражданство для нескольких тысяч счастливцев в год.

Но у нас нашлись мерзавцы, запросившие в виде взятки за непрепятствие процессу, обещавшему растянутся на десятилетия, абхазские санатории – и зарубили весь процесс. Тогда мы с Никитченко написали пылкое письмо Путину с призывом не дать умереть Абхазии, где пенсия была 5 российских рублей, и с описанием выгод, которые сулил России спасительный для соседки шаг. И случилось чудо: письмо, положенное в почтовый ящик в Кутафьей башне Кремля, дошло до адресата меньше, чем за сутки, убедило его – и он выслал в Сочи сотню российских чиновников, чтобы выдать за месяц гражданство РФ всей Абхазии.

Мой друг проявил встречный героизм, сумев за месяц собрать документы всего абхазского населения и доставить их в расположение десанта МИДа и МВД РФ. Путин за этот сумасшедший месячник, приведший в ликование всю Абхазию, поклявшуюся служить России до последней капли крови, наградил Никитченко орденом Дружбы, врученным ему в Сухуми мэром Сочи с великой помпой. А наши войска тихо заняли бывшие советские базы в Абхазии.

Последствия этого дерзкого шага, крайне не понравившегося в Совбезе ООН, не заставили себя ждать. Во-первых, как мы и писали Путину, авторитет России среди постсоветских республик здорово подскочил – вплоть до того, что враждебная нам Грузия прислала в Сухуми тайных эмиссаров с просьбой и ее принять в Россию. На Кавказе, да и не только, ценят высоко великодушие и политическую храбрость. Но США пришли в дикую ярость, тут же скинули тогдашнего президента Грузии Шеварднадзе и надавили на российские верхи, уже тогда, в 2002-м, державшие свои кубышки за бугром.

В итоге наши же силовики организовали покушение на Никитченко, чудом выжившего, сорвали выдачу внутренних российских паспортов и выборы в Абхазии, на которых победил пророссийский президент. Взамен посадили русофоба, который стал с его подручными разворовывать российские транши – и на смену вчерашнему обожанию России посеяли жуткую русофобию. К чему, кстати говоря, приложил руку и Лавров.

Так что все дело не в Совбезе ООН, на который он кивает – а в этих забугорных кубышках и детях наших тузов, за которые их держит Запад. Они могут сколько угодно трещать о патриотизме, иноагентах и ставленнике США Навальном – но действовать будут строго по указке Запада. Иначе мы давно бы уже решили вопрос с ЛДНР – так же бескровно и легко, как в 2002-м с Абхазией. И еще получили бы вдобавок тайных эмиссаров из самых недр киевской власти с просьбами принять и Незалежную в состав РФ.