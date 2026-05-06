Зеленский, Ереван и угроза параду

3 мая Владимир Зеленский прибыл в Армению, где встретился с премьер-министром Николом Пашиняном, с которым демонстративно вёл переговоры на английском языке, и поучаствовал в саммите Европейского политического сообщества, состоявшемся в Ереване. Это первый визит президента Украины в Армению за последние 24 года – до сего времени украинские лидеры очень долго не посещали эту страну.

Следует отметить, что буквально в апреле Зеленский посещал Азербайджан, где встречался с президентом страны Ильхамом Алиевым и подписал с ним шесть соглашений, касающихся обороны и безопасности. Вероятно, эти визиты взаимосвязаны, поскольку напрашивается логический вывод о том, что этим турне по странам СНГ, которое, откровенно говоря, уже давно существует только номинально, украинский диктатор и его покровители были намерены продемонстрировать, что российское влияние на постсоветском пространстве падает.

Во время саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Армении Зеленский не скупился на угрозы в адрес России. Он подчеркнул, что переговорные позиции Киева благодаря помощи Запада усилились, и допустил возможность атаки во время парада 9 мая в Москве, посвящённого Дню Победы.

«Россия объявила парад 9 мая, но там не будет военной техники. Это будет впервые за многие годы, когда они не могут себе позволить присутствие вооружения на параде. И украинские дроны могут также пролететь на этом параде. Это показательно», – заявил Зеленский.

Этот явный выпад в сторону России не остался без внимания – сначала член Комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что в случае, если ВСУ атакуют парад Победы, «ответ будет неотвратимым, очень серьёзным и кратным», а затем с соответствующим заявлением выступило Министерство обороны РФ.

«8–9 мая 2026 года объявляется перемирие в честь празднования Победы Советского народа в Великой Отечественной войне. Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру… Вооружёнными Силами Российской Федерации будут предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий. В случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Вооружённые Силы Российской Федерации нанесут ответный, массированный ракетный удар по центру Киева», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По сути, речь идёт о проведении новых красных линий.

Почему по истечении более 4 лет специальной военной операции (СВО) Зеленский позволяет себе подобные заявления?

Это первый вопрос, который возникает.

Всё дело в том, что ситуация с безопасностью и в Москве, и в российских регионах серьёзно ухудшилась, что признаётся на самом высоком уровне. Как признал ещё в марте секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, в России больше нет региона, который мог бы считать себя недосягаемым для украинских средств поражения.

«Ещё недавно Урал был недосягаем для воздушных ударов с территории Украины, а сегодня уже находится в зоне непосредственной угрозы», – заявил он тогда.

И действительно, как мы можем наблюдать, количество атак украинских дронов на регионы России, находящиеся далеко от зоны СВО и границ Украины, постоянно возрастает. По официальным данным, с начала мая атакам беспилотников подверглись почти 30 российских регионов. Атакам подвергается и Московский регион – так, 2 мая при атаке в деревне Чернево Московской области погиб 77-летний мужчина, а утром 4 мая беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской улицы в самой Москве.

Зеленский позволяет себе такие заявления, поскольку ВСУ имеют больше возможностей для атак, чем два-три года назад. Очевидно, что количество дронов, которые собирают на Украине из комплектующих, поставляемых Западом, растёт, что мы можем наблюдать воочию по количеству атак на наши города.

Именно по этой причине проведение военного парада в Москве в прежнем формате не представляется возможным – системы ПВО не могут в полной мере обеспечить безопасность его проведения. Следует учитывать, что перед проведением парада тяжёлая техника заранее скапливается на открытой стоянке в Москве, где стоит несколько дней пока проходят репетиции, и она может стать удобной мишенью для атак украинских дронов.

В связи с этим возникает ещё один вопрос – зачем тогда вообще проводить парад?

Ведь создаётся весьма противоречивая картина – пока на Красной площади проходит пешая репетиция парада Победы 9 мая, по Чебоксарам прилетают беспилотники и крылатые ракеты «Фламинго», в результате чего есть погибшие и пострадавшие среди мирных жителей.

При этом Министерство обороны обещает ударить по центру Киева только в случае, если Зеленский осуществит свои угрозы и украинские дроны атакуют парад Победы в Москве. На эти странности справедливо обращает внимание канал «Военный Осведомитель»:

«Показательным является факт того, что реальным поводом к удару по Киеву для Минобороны России оказались не удары Украины западным ракетами вглубь страны, не сгоревшие нефтебазы и НПЗ, не Курск, Брянск и Белгород – а угроза сорвать парад на 9 мая. Надо ли здесь как-то комментировать уровень расстановки приоритетов? Нам кажется, что уже не надо. Да и то, если сценарий срыва парада в Москве действительно реализуется (в чём мы сильно сомневаемся), то в ответ Украина получит очередной запуск ракет и дронов по Киеву с неясной целью и, возможно, внеочередной прилёт «Орешника», опять же непонятно с каким результатом. Боятся ли они того, что и так периодически случается?».

Действительно, едва ли Зеленский боится атак на центр Киева – сам он будет в надёжно защищённом бункере, поэтому если в результате этой атаки случайно (как это периодически бывает в результате работы украинского ПВО) погибнут мирные жители, то это будет ему только на руку, ибо создастся нужная ему картинка для западного зрителя.

Но мы несколько отвлеклись от темы – итак, зачем Россия вообще проводит парад в сложившихся условиях?

Можно предположить, что вопрос проведения парада Победы 9 мая — вопрос политический, поскольку, отменив его полностью, Москва тем самым, как считается, продемонстрирует слабость. То, что он будет проходить без военной техники, уже является в какой-то мере отступлением от традиций.

С другой стороны, соблюдение традиций — это, конечно, хорошо, однако следует учитывать и сложившиеся реалии, в коих целесообразность подобного мероприятия вызывает множество вопросов.

Тем не менее Россия объявила перемирие 8-9 мая, рассчитывая, что Киев будет воздерживаться от атак в эти дни, однако Зеленский выдвинул свои условия – он предложил объявить перемирие не с 8, а с 6 мая, подразумевая, что если эти условия не будут приняты, то и перемирия 8-9 мая не будет.

Как отмечает депутат Михаил Матвеев, это является частью политической игры.

«Теперь у Владимира Путина два варианта – согласиться на вариант Зеленского (даже если приказ войскам прекратить атаки будет не публичным), или продолжать ракетные атаки 6 и 7 мая, и с почти 100% вероятностью «ответа» ВСУ 9 мая (по Москве или ассиметрично в другом месте). С учётом всегда доминирующих у нашего политического и МО руководства в «гумантарных соображений», можно с большой долей вероятности предположить, что ударов по Украине 6-7 мая не будет. Хотя взаимные обвинения в нарушениях «режиме тишины» будут наверняка. Но так как главная задача этой «шахматной партии» с нашей стороны просто обеспечить безопасность парада на Красной площади, то если она решается расширением «перемирия» с 8-9 на 6-9 мая, значит это самое простое решение», – считает Матвеев.

Некоторые политологи обращают внимание на то, что Зеленский угрожает России из Еревана, где, кстати говоря, расположена российская авиабаза «Эребуни» с истребителями МиГ-29 и вертолётами армейской авиации, а на севере страны, в Гюмри, дислоцирована 102-я военная база ВС РФ общей численностью порядка 3500–5000 военнослужащих. Однако объективная реальность такова, что Армения уже не является дружественным России государством.

Можно много и долго говорить о том, как Пашинян продался глобалистам, о том, как он радушно принимает лидера страны, которая ведёт военный конфликт с Россией, однако, говоря объективно, политическое руководство РФ не сделало практически ничего для того, чтобы предотвратить подобное развитие событий. Россия действительно теряет влияние на пространстве СНГ – увязнув в конфликте на Украине, без каких-либо внятных перспектив, и сосредоточив на СВО все основные ресурсы, РФ постепенно теряет влияние на Закавказье и в Азии, где усиливаются другие игроки, пользуясь удачным моментом.