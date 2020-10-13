Почему Россия - правопреемник СССР - не отдает долги гражданам?

11:10 13.10.2020

На днях Минфин сообщил две новости: хорошую и досадную. Одна состоит в том, что государство не отказывается от долгов перед гражданами. Вторая новость в том, что РФ по долгам платить не планирует

Впрочем, на эти новости никто давно не рассчитывает. Минфин сообщает их уже много лет подряд, и мы о них знаем.

Одна состоит в том, что государство не отказывается от долгов перед гражданами, бывшими ранее гражданами СССР, хотя прошло уже почти 30 лет. Это хорошая новость. Вторая новость в том, что Российская Федерация по долгам платить по-прежнему не планирует.

Это досадно особенно в этом году, потому что именно в этом году в Конституцию впервые добавлена ст. 67.1, в которой говорится о том, что Российская Федерация является правопреемником Советского Союза на своей территории, а также в отношении членства в международных организациях, их органах, в международных договорах, в отношении предусмотренных этими договорами обязательств и активов СССР за границей.

В целом всё конституционное обновление мотивировались необходимостью усиления социальной защищенности граждан. Компенсация по гарантированным сбережениям граждан в Сбербанке по состоянию на 20 июня 1991 года в 2021-2023 годах составит 5,5 млрд рублей ежегодно, что составляет 0,00114 процента от расчетной суммы долга. Так было и в предыдущие годы, но в этом-то году Минфин мог бы из политкорректности добавить хотя бы до 0,002%.

Государственный внешний долг в 2021-2023 годах будет погашен в объеме 494,9 млрд рублей ($6,68 млрд). Кредитов иностранным государствам в 2021 году запланировано выдать в объеме 1 триллиона 68 млрд рублей ($14,6 млрд).

В пояснительной записке к проекту закона о бюджете сухо и куце сообщается, что «указанные объемы средств необходимы для завершения действующих проектов и выполнения Российской Федерацией принятых обязательств в рамках действующих межправительственных договоренностей, а также в целях оказания государственной финансовой поддержки экспорта промышленной продукции в отраслях, где сохраняется высокий уровень конкурентоспособности отечественной продукции».

В уголовном законодательстве несовершение действий, которые лицо должно было совершить, но умышленно не сделало этого, и которое может причинить вред или угрожает его причинению, наказывается. Считается также, что бездействие должностного лица - это специальная форма злоупотребления властью или служебными полномочиями.

Абсолютным чемпионом по такому вредному бездействию является «безобидный» по названию федеральный закон «О базовой стоимости необходимого социального набора».

Он состоит из одной цифры. Ради того, чтобы эта цифра оставалась на бумаге, а не в жизни, разработан и внесен в Госдуму проект федерального закона «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О приостановлении действия Федерального закона «О базовой стоимости необходимого социального набора».

Напомню: 10 мая 1995 года был принят федеральный закон № 73-Ф3 «О восстановлении и защите сбережений граждан Российской Федерации». Этим законом государство гарантировало сохранность ценности сбережений граждан, помещенных на вклады в Сберегательный банк Российской Федерации в период до 20 июня 1991 г. Гарантия распространяется также на личную страховку граждан, оформленную до 1 января 1992 года, и на государственные ценные бумаги СССР и РСФСР того же периода.

Гарантия сохранности ценности денег, доверенных гражданами государству, установлена законодательно. Ценность денег надо было тоже как-то выразить, как-то установить, а точнее - восстановить применительно к сегодняшнему дню.

И вот здесь начинается весьма сложная методика подсчета, установленная законодательно. Сбережениям граждан был присвоен статус целевых долговых обязательств Российской Федерации, а их номинальной единицей стал долговой рубль.

Под этот долговой рубль был написан специальный федеральный закон от 6 июля 1996 г. №87-ФЗ «О порядке установления долговой стоимости единицы номинала целевого долгового обязательства Российской Федерации». В соответствии с ним стоимость долгового рубля оказалась величиной не постоянной, а переменной. Она должна всякий раз определяться, исходя из изменения соотношения контрольной стоимости некоего социального набора (на сегодняшний день) и базовой стоимости данного набора.

Базовая стоимость необходимого социального набора установлена федеральным законом от 4 февраля 1999 г. № 21-ФЗ «О базовой стоимости необходимого социального набора» в сумме 464 рубля СССР.

Теперь поконкретнее, поскольку дело давнее.

По замыслу людей, находившихся в то время у власти, сохранить покупательную способность советских сбережений индексацией вкладов нельзя. Было предложено ввести так называемый российский доллар или долговой рубль, стоимость которого в нынешних рублях определяется и публикуется как текущий курс.

Эта долговая стоимость непостоянная, она может расти или падать в зависимости от инфляции, в зависимости от роста цен и законом зафиксирована быть не может. Законом можно было установить только порядок и периодичность установления долговой стоимости, ради чего и был принят закон о порядке установления долговой стоимости.

Правительство Российской Федерации рассчитало примерный объем средств, необходимый для возвращения гражданам их денег, во имя их лучшего будущего отнятых у них от имени государства.

На 2019 год этот объем оценивался в сумме 43,82 трлн рублей, на 2020 год - 45,4 трлн рублей. Пересчет на 2021 год дал 48,14 трлн рублей, на 2022 год - 50,10 трлн рублей, на 2023 году - 52,10 трлн рублей. Рост - в два триллиона рублей в год.

Закон о базовой стоимости необходимого социального набора, состоящий из одной цифры, 5 июля 1996 года был принят сразу в трех чтениях. В первый раз. Второй раз он был принят в первом, втором и третьем чтениях через полтора года, 10 октября 1997 года. При этом число цифр и значение цифры не изменилось. Но лишь 4 февраля 1999 года закон стал законом, чтобы «действовать» с 11 февраля 1999 года по 31 декабря 2002 года.

Потом его действие приостанавливалось федеральными законами от 24 декабря 2002 г. № 176-ФЗ, от 23 декабря 2003 г. № 186-ФЗ, от 23 декабря 2004 г. № 173-Ф3, от 26 декабря 2005 г. № 189-ФЗ, от 19 декабря 2006 г. № 238-Ф3, от 24 июля 2007 г. № 198-ФЗ, а от 24 ноября 2008 г. № 206-ФЗ - сразу на три года вперед, и от 6 ноября 2011 г. №301-Ф3, от 3 декабря 2012 г. № 237-Ф3, от 14 декабря 2015 г. № 368-ФЗ, а от 19 декабря 2016 г. № 429-ФЗ - до 2021 года.

Редакция Федерального закона от 2 декабря 2019 г. N 420-ФЗ продлило приостановку до 1 января 2023 г., а внесенный недавно еще один законопроект предлагает приостановить до 1 января 2024 года.

Попытка одной из неправительственных фракций добиться возвращения россиянам советских вкладов в этом году оказалась неудачной. Соответствующий законопроект был отклонен в первом чтении.

Несостоявшийся закон не был безумным: он предусматривал постепенность выплат в 2,5 процента от общей суммы или 1,135 триллиона рублей. А вот аргументы против принятия оказались малоубедительными, хотя и разнообразились.

В Минфине не видят источников финансового обеспечения и ссылаются на отсутствие законодательной области применения долгового рубля, а в профильном комитете Госдумы - так: выплаты не согласованы с бюджетной системой России, которая включает бюджеты разных уровней.

Какими могут быть следующие правительственные аргументы для того, чтобы сохранять всю эту ситуацию неприкосновенной?

Косвенно их демонстрирует законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда». Правительство выбрало из международного опыта то, что теперь более соответствует его взглядам и предлагает депутатам отказаться от «устаревшего» подхода к расчету величины прожиточного минимума, основанного на потребительской корзине, и перейти к установлению величины прожиточного минимума на очередной год исходя из медианного среднедушевого дохода за предшествующий год.

Медианный доход - это величина дохода, относительно которой у половины населения доходы выше, а у половины - ниже.

Таким образом, понятие «потребительская корзина» ожидает такая же судьба, как и у «долгового рубля». В законодательстве термин сохранится, а законодательной области применения не будет.

При всех их амбициях, в Госдуме и сплошь сенаторском Совете Федерации так и не научатся писать бумаги, чтобы создать ту самую необходимую законодательную область применения для граждан РФ, бывшей СССР.

Автор: Андрей Маленький