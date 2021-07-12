«То ли восхищаться, то ли пожалеть»: восьмилетняя девочка сдала ЕГЭ

Феномен восьмилетней Алисы Тепляковой, сдавшей ЕГЭ и поступающей на психологический факультет МГУ, заставил говорить об украденном детстве и психологических проблемах вундеркиндов

Современную систему образования в России и ее несчастных жертв – наших с вами детей – принято костерить, на чем свет стоит. Все это совершенно небеспочвенно. К тому же, положа руку на сердце, заметим, что и мы с вами тоже хороши: не уделяем нашим чадам должного внимания, они утопают в смартфонах, а потом перебиваются с двойки на тройку.

Исключения только подтверждают правила. Время от времени на горизонте появляются вундеркинды, которые несмышлеными детишкам оканчивают школу и поступают в престижные вузы. Тут бы восхититься, но что-то останавливает. Потому что неизбежно встает вопрос цены, заплаченной за такую внушительную «прокачку» мозгов.

Всю Россию взбудоражил пример восьмилетней Алисы Тепляковой из Москвы, которая этим летом успешно сдала выпускные ЕГЭ и теперь нацелилась на психфак МГУ. Девочка уже взяла несколько высот: она побывала самой юной третьеклассницей в 5 лет, а аттестат за 9-й класс она получила в семилетнем возрасте в прошлом году. Теперь ее занесут в Реестр рекордов России как самую юную выпускницу школы.

Отметим сразу, что наша многострадальная система образования тут ни при чем. Алиса обучалась дома с родителями, и в семье она такая не одна. Сестра Алисы Лейя, которой сейчас 5 лет, в прошлом году была самой юной школьницей России, а семилетний брат Алисы Хеймдалль получил аттестат за 9-й класс. «Чтобы сдать ЕГЭ, Алисе пришлось пройти всю образовательную программу. Нет никаких лайфхаков и краткого пути», - говорит Ленте.Ру папа Алисы.

Некоторые читатели восхитились феноменом Алисы, но таких оказалось меньшинство. «По таким комментариям можно подумать, что Моцарту и Лермонтову надо было в куклы в детстве играть. Как же они бедные не сообразили. Так переживают за чужую девочку, лучше бы за свой социальный досуг так переживали…», - защищают сердобольные граждане девочку от нападок тех, кто сетует, что без жизненного опыта девочка ничего не поймет в классике.

Политолог Константин Калачев обратил внимание на символичность выбранного Алисой (или все-таки ее родителями?) профиля: «Восьмилетняя студентка. То ли восхищаться, то ли пожалеть, но образование психолога ей точно позже пригодится, чтобы разбираться со своими проблемами. Ребенок без детства…»

«Очень много вопросов. Самый главный вопрос, в чем великий смысл лишения ребенка детства? И не для того ли девочка будет изучать психологию, чтобы помочь себе понять, что такое детство, когда оно бывает, почему оно у нее было таким и к чему приведет такое формирование личности и форсирование жизни. И не будет ли вся ее жизнь направлена на избавление от перфекционизм а и черно-белого мышления? Дай Бог ей главного! Здоровья физического и душевного!», - отмечает детский психолог Наталия Оридорога.

Также в сети повилось немало печальных примеров других вундеркиндов. «Со мной на курсе в своё время учился 13-летний вундеркинд, - цитируют «Новые известия» одного очевидца. – Когда он поступал - про него писали восторженные статьи. Поначалу на факультет его провожала мама. Это было несчастнейшее, одинокое существо. От курса к курсу - когда мы все дружили, влюблялись, пили, женились, бросались в политику, и даже рожали детей - строго говоря, проживали лучшие годы жизни - он все больше замыкался, мрачнел, в итоге попытался примкнуть к какой-то процветавшей тогда антисемитской группе, после чего о нем уже никто ничего никогда не слышал. А тут - 8 лет. Кошмар…»

Еще один пример привела Наталья Славимская: «Проходили уже. В начале нулевых гремело имя школьницы, которая поступила в финансовую академию. Я училась в университете через дорогу и все мы дружили и общались. Спрашивала, как эта девочка как ее приняли в университет. Оказалось, что с ней никто не общался и не дружил. Совершенно были разные интересы. Академические знания и жизненный опыт это две разные истории…»

В данном пассаже речь идет об Ирине Поляковой, о которой тоже в свое время много писали, поскольку она окончила школу в 13 лет. По сути, она является продуктом эксперимента своей мамы-учительницы, которая была одержима применением программы раннего развития. В полтора года Ира научилась одновременно говорить и читать. К четырем годам прочитала 26 томов собрания сочинений Жюля Верна.

В школе ей приходилось несладко не только из-за косых взглядов менее одаренных одноклассников, но и из-за того, что мама постоянно бегала в школу и просила учителей уделять дочке побольше внимания. В 13 лет у Ирины Поляковой был уже выпускной, единственной радостью на котором стало надетое красивое платье. Поступила она на финансовый факультет – тоже по указке родителей.

В 20 лет Ирина уехала в Канаду, где за год сделала такую карьеру, которую ее парень не сделал и за 10. Возможно, это и дало трещину в их отношениях. С мужчинами Ирине не везло, и в этом она, опять же, винит, родителей, которые внушали ей, что она не годится для брака. Сейчас она в Москве, воспитывает сына и признается, что долго зализывала раны после такого воспитания, выбрав для учебы психфак чисто для решения собственных проблем.