Кипелов вспомнил о пророссийской пословице сербов

Иногда бывает так, что праздник омрачается чем-то досадным, поэтому возникает желание повторить его, но уже без «побочных эффектов»

Так случилось с декабрьским концертом группы «Кипелов» в московском Adrenalin Stadium. Казалось, все тогда складывалось против страх людей перед заражением «ковидом», слухи о новом локдауне, болезнь барабанщика Александра Манякина, который не смог из-за этого выступить с согруппниками...

Недаром выступление группы «Кипелов» в клубе «19.30 Moscow» позиционировалось как шоу для тех, кто не успел в декабре. Кажется, посыл достиг своей цели: все те, кто действительно этого хотел, на концерт попали. При этом нездорового ажиотажа не наблюдалось, а все действующие в столице ограничения на заполняемость площадок были соблюдены.

Музыканты не стали долго томить публику, выйдя на сцену уже меньше, чем через полчаса после заявленного времени. Исполнив первую песню «Жить вопреки», Валерий Кипелов заявил, что рад всех в видеть в хорошем настроении и выразил надежду, что к финалу концерта оно не ухудшится. Перспектив для столь неблагополучного исхода действительно не было.

Участники группы пребывали в отличной форме, показывая в «Наваждении», как «рубить на части свой мир и собственное я»; «шлифуя память о былом» в «Матричном боге» пассами над головой гитариста Вячеслава Молчанова и достоверно имитируя волчий вой в «Белом аде». А Вячеслав Молчанов фактурно спел дуэтом с вокалистом в «Пророке». Перед «Я здесь» Кипелов сердечно поблагодарил фанов за то, что они действительно собрались сейчас и здесь.

Программа изобиловала сюрпризами. Судя по концертному сет-листу группы, музыканты варьировали проблему, исполнив вместо «Выше» и «Вавилона» «Матричного бога» и «Наваждение». Балладу же «Косово поле» певец представил известной пословицей сербов, рожденной после их освобождения в XIX веке от османского ига: «На небе Бог, на земле Россия».

Те, кто в преддверии концерта лелеяли робкую надежду на премьеру песни, не обманулись в своих ожиданиях. В кульминационный момент концерта, когда зрители еще не оправились от подступившего к горлу комка на «Косовом поле», Валерий Кипелов объявил новую песню «Огненная дуга». «Мы долго думали и решили сделать для вас сюрприз, - признался он. - Многие из вас знают, что мы готовим сингл, и сейчас мы сыграем одну из песен, которая туда вошла. Идея текста сначала была одна — мы хотели сделать историческую песню. Но в итоге пошли по другому пути. Кстати, недавно была премьера фильма примерно на эту же тему. Многие сравнят, хотя мы, честно говоря, даже изначально не думали об этом».

Но все-таки самым трогательным моментом концерта стало возвращение в строй барабанщика Александра Манякина. Валерий Кипелов позвал боевого товарища, оправлявшегося после операции на коленном суставе, уже на финишной прямой». Вместе они сыграли давно не исполнявшиеся «Мечты» из первого альбома «Арии» «Мания величие». Убедившись, что с Манякиным все в порядке, музыканты продолжили с ним программу, сыграв еще «Призрачный взвод», «Я свободен» и попурри из «арийских» хитов. При этом Валерий Кипелов не забыл поблагодарить Александра Карпухина, подменявшего штатного барабанщика группы: «Выручил нас в трудный момент — именно так и поступают настоящие друзья».

Фото — Александра Гордеева