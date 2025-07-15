Благовещенск первым полностью запретил электросамокаты

10:10 15.07.2025

Власти Благовещенска с 14 июля ввели полный запрет на использование и аренду средств индивидуальной мобильности (СИМ), включая электросамокаты. Об этом сообщил мэр города Олег Имамеев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», подчеркнув, что мера является вынужденной, но необходимой для обеспечения безопасности и порядка на улицах города.

Решение принято на основании закона, одобренного законодательным собранием Амурской области 26 июня 2025 года. Документ предусматривает административные штрафы за нарушение установленных ограничений: от 2 до 3 тыс. рублей для граждан, от 10 до 20 тыс. рублей — для должностных лиц, и от 80 до 100 тыс. рублей — для юридических лиц.

По словам мэра, к полному запрету городская администрация шла постепенно. Сначала в центре города были введены ограничения на движение СИМ, что получило поддержку большинства жителей. Однако проблема переместилась в спальные районы, где потоки электросамокатов стали менее контролируемыми. Имамеев отметил, что значительная часть пользователей воспринимает электросамокаты не как транспортное средство, а как развлечение, не соблюдая при этом элементарных правил безопасности. В результате — рост числа травм пешеходов, аварийных ситуаций и жалоб горожан.

«Мы пытались наладить диалог с прокатными сервисами, но это не дало результата. Приоритет — безопасность, и другого выбора у нас не осталось», — заявил глава города.

Таким образом, Благовещенск стал первым российским городом, где введён полный запрет на передвижение и эксплуатацию электросамокатов. В других муниципалитетах СИМ пока ограничены лишь в отдельных зонах или в определённые часы.