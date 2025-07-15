Благовещенск первым полностью запретил электросамокаты
Власти Благовещенска с 14 июля ввели полный запрет на использование и аренду средств индивидуальной мобильности (СИМ), включая электросамокаты. Об этом сообщил мэр города Олег Имамеев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», подчеркнув, что мера является вынужденной, но необходимой для обеспечения безопасности и порядка на улицах города.
Решение принято на основании закона, одобренного законодательным собранием Амурской области 26 июня 2025 года. Документ предусматривает административные штрафы за нарушение установленных ограничений: от 2 до 3 тыс. рублей для граждан, от 10 до 20 тыс. рублей — для должностных лиц, и от 80 до 100 тыс. рублей — для юридических лиц.
По словам мэра, к полному запрету городская администрация шла постепенно. Сначала в центре города были введены ограничения на движение СИМ, что получило поддержку большинства жителей. Однако проблема переместилась в спальные районы, где потоки электросамокатов стали менее контролируемыми. Имамеев отметил, что значительная часть пользователей воспринимает электросамокаты не как транспортное средство, а как развлечение, не соблюдая при этом элементарных правил безопасности. В результате — рост числа травм пешеходов, аварийных ситуаций и жалоб горожан.
«Мы пытались наладить диалог с прокатными сервисами, но это не дало результата. Приоритет — безопасность, и другого выбора у нас не осталось», — заявил глава города.
Таким образом, Благовещенск стал первым российским городом, где введён полный запрет на передвижение и эксплуатацию электросамокатов. В других муниципалитетах СИМ пока ограничены лишь в отдельных зонах или в определённые часы.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Надо научиться ,хотя бы ,ездить и сдать на права.А,потом(или вначале) купить машинку за полтора-два миллиона рублей. А,сколько стоит аренда двухколёсного электро самоката? ПС:И,прошу тебя дорогой,не водись с пьянымии укуренными,потому что,сравнить автомобиль с самокатом может только человек с изменённым сознанием.
сколько дали?
Что,все самокатчики так сразу и пересядут в авто? Самому не смешно? Ну,конечно,это же одно и тоже: что взять в аренду самокат-что купить за несколько лямов машину?
ему важен свой гешефт .
Или,ты хочешь к смертям и травмам от дтп с авто добавить ещё и самокатные?