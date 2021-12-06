Ученые предложили новое объяснение отличий омикрон-штамма от других вариантов SARS-CoV-2
Исследователи из компании Nference (Кембридж, штат Массачусетс, США) изучили генетический код омикрон-штамма SARS-CoV-2 и выявили в нем мутацию, которая присутствует в геноме человека и встречается в коронавирусе HCoV-229E, вызывающем ОРВИ. Отчет опубликован на портале OSF Preprints.
«Мы сравниваем мутационный профиль штамма “омикрон” с 1523 линиями SARS-CoV-2, включая варианты, вызывающие озабоченность, и варианты, представляющие интерес. S-белок “омикрона” содержит инсерционную мутацию ins214EPE, которая отсутствует во всех других линиях SARS-CoV-2. <…> Дальнейшие исследования позволят понять, способна ли эта вставка помочь SARS-CoV-2 обходить Т-клеточный иммунитет», — пишут авторы работы.
Как отметил глава исследовательской группы Венки Сундарараджан (Venky Soundararajan), благодаря такой мутации, вызванной встраиванием в существующую нуклеотидную последовательность дополнительного фрагмента генома, новый штамм, вероятно, стал «более человечным». Согласно этой гипотезе, мутировавший вирус передается легче, однако вызывает лишь легкое и бессимптомное течение Covid-19: это согласуется с данными южноафриканских врачей, которые заявляли, что пациенты, зараженные «омикроном», жаловались в основном на сильную усталость, головную боль и ломоту в теле.
Как одна и та же мутация встречается у омикрон-штамма и вируса простуды? Предыдущие исследования показали, что рецепторы SARS-CoV-2 — ангиотензинпревращающий фермент 2 — и HCoV-229E — мембранный белок аланинаминопептидаза — могут одновременно экспрессироваться в клетках и желудочно-кишечного тракта (например, в энтероцитах), и легких. Коинфекция дает основу для вирусной рекомбинации — обмена и встраивания участка генома одного вируса в геном другого. Патогены создают копии самих себя, которые будут иметь генетический материал обоих. Значит, «омикрон» мог развиться в организме человека, инфицированного обоими патогенами: в итоге SARS-CoV-2 получил генетическую последовательность от другого вируса.
«Ранее предполагалось, что инсерционные мутации SARS-CoV-2 могли происходить из генома человека-хозяина. Действительно, существует более 750 фрагментов генома человека с нуклеотидными последовательностями, идентичными кодирующей последовательности ins214EPE», — добавили исследователи. Возможно, по этой причине омикрон-штамму удается легче ускользать от нашей иммунной системы, ведь она не распознает его как «чужеродное вторжение».
В Южной Африке, где впервые выявили «омикрон», — самый высокий уровень распространения вируса иммунодефицита человека. Он ослабляет иммунную систему и повышает уязвимость больного к инфекциям, вызываемым вирусами простуды и другими. Сундарараджан считает, что в этом регионе как раз достаточно людей, в организме которых могла произойти рекомбинация. SARS-CoV-2 приобрел мутации, и выделился новый штамм.
Конечно, чтобы подтвердить все вышеперечисленные выводы, потребуются дополнительные исследования. В то же время, по мнению других ученых, «омикрон» развился после того, как какое-то животное заразилось коронавирусом от человека, мутации накапливались в нем некоторое время, а потом патоген вновь перешел к людям — уже в сильно измененном виде.
Комментарии читателей Оставить комментарий
и никто почему-то не вспоминает, о том что ВОЗ обьявила об уничтожении коронавируса в 2008м..
а уже в 2015м в публичный доступ попала инфа что Государства военизируют короновирус..
тогда ряд честных ученых выступили с протестами против этих разработок, заявив что это крайне Опасные работы которые могут Уничтожить вср человечество..
Левые продолжили наплевав на протесты, как всегда.
потому что уже тогда Говид план был в работе.
несчастная.
Где мрут пачками, где пачками под ИВЛ ложатся.
Сказали ясно по гос. ТВ
80% болеют легко.
Далее вклюючай мозги, если они у тебя есть.
В реанимацию попадает незначительный процент, не все умирают.
Где пачки?
Всё равно загонят в цифровое стойло
НАДО.
или овертьон, как его там правильно./ лёгкий и его появления проедшествуцет исчезновению кавиды,
НО судя по грозным заявлепниям РПЦ и руководства РЫ, НЕ В РОссии.
и встречается в коронавирусе HCoV-229E, вызывающем ОРВИ.=
Читать полностью: https://www.km.ru/science-tech/2021/12/06/yuar/893278-uchenye-predlozhili-novoe-obyasnenie-otlichii-omikron-shtamma-ot
Дихо закручено! НО НИЧЕГО НОВОГО.
Коронавирусы (лат. Coronaviridae) — семейство РНК-содержащих вирусов, включающее на май 2020 года 43 вида, объединённых в два подсемейства.
Поражают млекопитающих (включая человека), птиц и земноводных. Название связано со строением вируса, шиповидные отростки которого напоминают солнечную корону. Известно 7 коронавирусов, поражающих человека[:
HCoV-229E — альфакоронавирус, впервые выявлен в середине 1960-х годов;
HCoV-NL63 — альфакоронавирус, возбудитель был выявлен в Нидерландах в 2004 году;
HCoV-OC43 — бетакоронавирус A, возбудитель выявлен в 1967 году;
HCoV-HKU1 — бетакоронавирус A, возбудитель обнаружен в Гонконге в 2005 году;
SARS-CoV — бетакоронавирус B, возбудитель тяжёлого острого респираторного синдрома, первый случай заболевания которым был зарегистрирован в 2002 году;
MERS-CoV — бетакоронавирус C, возбудитель ближневосточного респираторного синдрома, вспышка которого произошла в 2015 году;
SARS-CoV-2 — бетакоронавирус B, выявлен во второй половине 2019 года, вызвал пандемию COVID-19, следствием которой стало закрытие границ и введение экстренных мер безопасности
Жили-не тужили мы много лет с ОРВИ, с вирусами , с гриппом птичьим, свинячьим, коровьим бешенством, атипичной пневмонией