Ученые предложили новое объяснение отличий омикрон-штамма от других вариантов SARS-CoV-2

15:44 6.12.2021

Новый вариант возбудителя Covid-19, вероятно, приобрел по крайней мере одну из своих мутаций, взяв фрагмент генетического материала от другого вируса

Исследователи из компании Nference (Кембридж, штат Массачусетс, США) изучили генетический код омикрон-штамма SARS-CoV-2 и выявили в нем мутацию, которая присутствует в геноме человека и встречается в коронавирусе HCoV-229E, вызывающем ОРВИ. Отчет опубликован на портале OSF Preprints.

«Мы сравниваем мутационный профиль штамма “омикрон” с 1523 линиями SARS-CoV-2, включая варианты, вызывающие озабоченность, и варианты, представляющие интерес. S-белок “омикрона” содержит инсерционную мутацию ins214EPE, которая отсутствует во всех других линиях SARS-CoV-2. <…> Дальнейшие исследования позволят понять, способна ли эта вставка помочь SARS-CoV-2 обходить Т-клеточный иммунитет», — пишут авторы работы.

Как отметил глава исследовательской группы Венки Сундарараджан (Venky Soundararajan), благодаря такой мутации, вызванной встраиванием в существующую нуклеотидную последовательность дополнительного фрагмента генома, новый штамм, вероятно, стал «более человечным». Согласно этой гипотезе, мутировавший вирус передается легче, однако вызывает лишь легкое и бессимптомное течение Covid-19: это согласуется с данными южноафриканских врачей, которые заявляли, что пациенты, зараженные «омикроном», жаловались в основном на сильную усталость, головную боль и ломоту в теле.

Как одна и та же мутация встречается у омикрон-штамма и вируса простуды? Предыдущие исследования показали, что рецепторы SARS-CoV-2 — ангиотензинпревращающий фермент 2 — и HCoV-229E — мембранный белок аланинаминопептидаза — могут одновременно экспрессироваться в клетках и желудочно-кишечного тракта (например, в энтероцитах), и легких. Коинфекция дает основу для вирусной рекомбинации — обмена и встраивания участка генома одного вируса в геном другого. Патогены создают копии самих себя, которые будут иметь генетический материал обоих. Значит, «омикрон» мог развиться в организме человека, инфицированного обоими патогенами: в итоге SARS-CoV-2 получил генетическую последовательность от другого вируса.

«Ранее предполагалось, что инсерционные мутации SARS-CoV-2 могли происходить из генома человека-хозяина. Действительно, существует более 750 фрагментов генома человека с нуклеотидными последовательностями, идентичными кодирующей последовательности ins214EPE», — добавили исследователи. Возможно, по этой причине омикрон-штамму удается легче ускользать от нашей иммунной системы, ведь она не распознает его как «чужеродное вторжение».

В Южной Африке, где впервые выявили «омикрон», — самый высокий уровень распространения вируса иммунодефицита человека. Он ослабляет иммунную систему и повышает уязвимость больного к инфекциям, вызываемым вирусами простуды и другими. Сундарараджан считает, что в этом регионе как раз достаточно людей, в организме которых могла произойти рекомбинация. SARS-CoV-2 приобрел мутации, и выделился новый штамм.

Конечно, чтобы подтвердить все вышеперечисленные выводы, потребуются дополнительные исследования. В то же время, по мнению других ученых, «омикрон» развился после того, как какое-то животное заразилось коронавирусом от человека, мутации накапливались в нем некоторое время, а потом патоген вновь перешел к людям — уже в сильно измененном виде.