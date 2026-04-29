Силуанов призвал не хранить деньги «под подушкой» и научиться управлять ими

Антон Силуанов © KM.RU, Алексей Белкин

Глава Минфина Антон Силуанов призвал не хранить деньги "под подушкой", отметив, что в таком случае они обесцениваются и не приносят дохода. Об этом он заявил на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые".

По его словам, важно уметь управлять личными финансами и направлять сбережения в работающие инструменты. Самым простым вариантом министр назвал банковские депозиты, пишет "Российская газета".

Среди других возможностей он упомянул вложения в ценные бумаги — акции и облигации, а также инвестиционные фонды, через которые средства начинают работать в экономике.

Силуанов добавил, что в последние годы все больше россиян инвестируют свои накопления, в том числе способствуя развитию страны.

  2. 29.04.2026, 15:30
    Гость: А куда вы дели свой ВАУЧЕР?

    Ваучер был ИМЕННОЙ. Все ходы должны быть записаны, где в каком "Газпрёме" ваш личный кусок Родины сейчас отлёживается

