Силуанов призвал не хранить деньги «под подушкой» и научиться управлять ими

Глава Минфина Антон Силуанов призвал не хранить деньги "под подушкой", отметив, что в таком случае они обесцениваются и не приносят дохода. Об этом он заявил на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые".

По его словам, важно уметь управлять личными финансами и направлять сбережения в работающие инструменты. Самым простым вариантом министр назвал банковские депозиты, пишет "Российская газета".

Среди других возможностей он упомянул вложения в ценные бумаги — акции и облигации, а также инвестиционные фонды, через которые средства начинают работать в экономике.

Силуанов добавил, что в последние годы все больше россиян инвестируют свои накопления, в том числе способствуя развитию страны.