«Помнят с горечью древляне», 17 января, Дом Simple Music
Их творчество — не просто музыка, а целая образная система, сплавляющая ужас, иронию и тоску в мощное, культовое полотно. В концерте цикла «Легенды русского рока» центральным аккордом прозвучит пронзительная баллада «Помнят с горечью древляне».
Её эпичное, почти сказочное повествование в инструментальном прочтении обретёт новое драматическое напряжение, скрытое за характерным стилем коллектива. Эта композиция станет ядром программы, напоминающим: именно такие произведения вознесли «КиШ» в ранг феномена, преодолевшего границы жанра и времени.
Simple Music Ensemble — студия камерной музыки, которая создаёт концерты на лучших мировых сценах и объединяет профессиональных музыкантов из разных стран, искренне любящих своё дело. Коллектив многогранен и непрерывно развивается, реализуя в жизнь новые идеи, расширяет границы своей творческой деятельности.
Начало в 20.00.
Комментарии читателей Оставить комментарий