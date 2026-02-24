Песков назвал главную цель СВО на Украине

Израиль передаст евреям Киевской области 117 мобильных генераторов для помощи в преодолении энергетического кризиса. Об этом сообщил министр иностранных дел Гидеон Саар во время телефонного разговора с председателем Федерации еврейских общин Украины Меиром Стамблером.Беседа состоялась утром во вторник, 24 февраля, в день четвертой годовщины начала российского военного вступления на территорию Украины. По словам главы МИДа, оборудование будет передано уже на следующий день.Стамблер поблагодарил израильского министра за поддержку, солидарность с народом Украины и внимание к местной еврейской общине. Он отметил, что позиция Израиля придает членам общины дополнительные силы. Отдельную признательность раввин выразил за создание форума J50, объединяющего лидеров еврейских общин по всему миру, подчеркнув важность работы с диаспорой.

По словам Стамблера, несмотря на тяжелые условия, раввины и посланники Хабада намерены продолжать свою деятельность на местах. "Мы переживаем здесь большие трудности, но полны решимости оставаться. Это наша миссия — любой ценой, как завещал нам Любавичский Ребе", — сказал он.

Он также сообщил, что в преддверии Пурима Федерация направила по всей Украине праздничные наборы, включающие свитки Эстер на украинском языке, чтобы дать евреям страны возможность исполнить заповеди праздника....