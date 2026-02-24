Песков назвал главную цель СВО на Украине

Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин

Главной целью специальной военной операции (СВО) является обеспечение безопасности людей, которые жили и живут на востоке Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Главная цель — это обеспечение безопасности людей, которые жили и живут на востоке Украины, которые были действительно в смертельной опасности", — приводит его слова газета "Известия".

В настоящее время цели спецоперации полностью еще не достигнуты, поэтому операция продолжается, отметил представитель Кремля.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.02.2026, 17:13
    Гость: Северин

    Израиль передаст евреям Киевской области 117 мобильных генераторов для помощи в преодолении энергетического кризиса. Об этом сообщил министр иностранных дел Гидеон Саар во время телефонного разговора с председателем Федерации еврейских общин Украины Меиром Стамблером.Беседа состоялась утром во вторник, 24 февраля, в день четвертой годовщины начала российского военного вступления на территорию Украины. По словам главы МИДа, оборудование будет передано уже на следующий день.Стамблер поблагодарил израильского министра за поддержку, солидарность с народом Украины и внимание к местной еврейской общине. Он отметил, что позиция Израиля придает членам общины дополнительные силы. Отдельную признательность раввин выразил за создание форума J50, объединяющего лидеров еврейских общин по всему миру, подчеркнув важность работы с диаспорой.

    По словам Стамблера, несмотря на тяжелые условия, раввины и посланники Хабада намерены продолжать свою деятельность на местах. "Мы переживаем здесь большие трудности, но полны решимости оставаться. Это наша миссия — любой ценой, как завещал нам Любавичский Ребе", — сказал он.

    Он также сообщил, что в преддверии Пурима Федерация направила по всей Украине праздничные наборы, включающие свитки Эстер на украинском языке, чтобы дать евреям страны возможность исполнить заповеди праздника....

  3. 24.02.2026, 16:39
    Гость: Когда евреи начинают

    беспокоиться о "безопасности русских", выглядит это как-то неискренне. Явно что-то скрывают.

  4. 24.02.2026, 16:31
    Гость: Не надо брехать про " теперь"

    " Теперь" было предопределенно хозяевами хрюшек задолго до 24.02.2022. И здесь как раз и сработало правило " если драка неизбежна, бей первым". Какое стратегическое значение имело нападение на курскую область? Да никакого, кроме как, поднять вонь среди тебе подобных. Та и про вылазки в ростовскую область вы специально " забываете".

  5. 24.02.2026, 16:27
    Гость: Старый

    Вообще-то власть - это вечное противостояние конкурирующих (за неё), группировок. Другое дело, если ли они здесь. Полянку знатно вытоптали.

Все комментарии (33)
Выбор читателей
Здание Госдумы РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Дума одобрила законопроект о профилактике искажения исторической правды
СМИ: Россия предложила США «грандиозную сделку» в обмен на снятие санкций
Медведев: если рядом с России будет страна НАТО, угроза будет постоянной
Российские фигуристы остались без медали Олимпиады впервые с 1960 года
Избранное
Борьба за памятник на Лубянке: исторический смысл vs бессмыслица
Саблезубый Тигр «Ночной вомбат» (винил)
«Принцип коллективной ответственности, или Современный нацизм в красивом фантике. Хотите знать, что будет дальше? Дальше будет уже не еврейский, а русский Холокост»
Ник Рок-н-Ролл научил лидера группы Fake’L быть панком
«Вертинский. Возвращение Концерт-спектакль», 9 февраля, «16 Тонн. Арбат»
Спектакль Игоря Растеряева «Это чё за балаган?!», 22 и 23 сентября, ДК им. Зуева
Русофобская патетика Кравчука: почему экс-президент Украины грязно врет о России
Японцы заявили о «военном» козыре в споре за Курилы
«Военная кампания, даже если она формально и не называется войной, успех имеет тогда, когда ставит и решает задачу разгрома противника»
Как прокачать навык виртуальных свиданий: советы от экспертов
«Сколько бы ЮНЕСКО ни пропагандировало «мультикультурализм», он оказался несостоятелен и практически, и теоретически»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации