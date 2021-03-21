Рецепты домашних масок для лица

07:51 21.03.2021

Помимо кремов и пилингов, регулярным уходом за кожей должны стать маски для лица.

Обычно рекомендуется наносить маску не реже одного раза в неделю. Это зависит от вашей кожи, типа маски и сезона. Чаще пользуясь масками для лица, обычно ничего не портишь, например, корейцы носят их каждый день. Но это относительно дорогое дело, поэтому сегодня мы рассмотрим, какие маски можно легко и быстро сделать из обычных кухонных ингредиентов.

Домашние маски дешевы, не содержат химикатов и могут творить чудеса, вам просто нужно выбрать правильные ингредиенты именно для вашего типа кожи. Популярный огурец или йогурт больше подходят для жирной кожи. Сухая кожа требует масел и других ингредиентов с большим содержанием жира, таких как сливки или авокадо. Но есть также ингредиенты, подходящие для любого типа кожи, например, мед и овсянка. Наносить маску можно как утром, так и вечером. Важно, чтобы лицо было тщательно очищено.

Йогуртово-медовая маска для всех типов кожи

Молочная кислота и протеины, содержащиеся в йогурте, оказывают непосредственное благотворное воздействие на кожу, нежно очищают ее, обладают антибактериальным действием и увлажняют. Мед также обеспечивает питание и увлажнение кожи.

Тебе нужно:

3 столовые ложки йогурта (легкий вариант йогурта подходит для жирной кожи, кремообразный для сухой кожи)

ложка меда.

Тщательно перемешайте оба ингредиента и нанесите полученную смесь на лицо. Оставьте на 15 минут, а затем осторожно смойте.

Мед очищает и обладает противовоспалительным действием

Восстанавливающая маска из авокадо

Эта маска идеально подходит для сухой и чувствительной кожи.

Тебе нужно:

Половина авокадо

ложка меда

ложка творога (или йогурта)

немного воды, чтобы маска не высыхала слишком быстро

Смешайте все ингредиенты в миске до образования мелкой кашицы. Затем аккуратно нанесите его на кожу и оставьте на 10-15 минут. Затем смойте теплой водой. Кожа должна быть питательной, смягченной и увлажненной.

Авокадо содержит много жира и поэтому подходит для сухой кожи.

Очищающая маска из овсянки

Тебе нужно:

Полстакана молотой овсянки

ложка меда

горячая вода

Смешайте хлопья с водой и добавьте мед. Полученную пасту нанесите на лицо и через 10 минут смойте теплой водой. Тщательно высушите лицо и при необходимости нанесите увлажняющий крем.

Овсянка прекрасно очищает кожу.

Маска из огурца от прыщей

Проблемная кожа обязательно оценит маску с очищающим и освежающим огурцом.

Тебе нужно:

От трети до половины тертого огурца (в зависимости от его размера)

2 столовые ложки творога

Тщательно смешайте оба ингредиента и нанесите полученную смесь на лицо. Оставьте на 15-20 минут и протрите салфетками. Промыть лицо, обсушить и обработать кремом для лица.

Совет: эта маска очень мягко очищает, а также подходит для чувствительной кожи, где некоторые очищающие и детоксифицирующие средства могут вызвать покраснение или зуд.

Белково-медовая маска для всех типов кожи

Яичные белки в сочетании с медом прекрасно осветляют уставшую кожу. Кроме того, они действует против морщин.

Тебе нужно:

2 белка

ложка меда

Смешайте оба ингредиента и взбейте в пену. Нанесите на лицо и оставьте на 15 минут. Затем смойте маску и не забудьте нанести увлажняющий крем на сухую кожу.

