Рецепты домашних масок для лица
Обычно рекомендуется наносить маску не реже одного раза в неделю. Это зависит от вашей кожи, типа маски и сезона. Чаще пользуясь масками для лица, обычно ничего не портишь, например, корейцы носят их каждый день. Но это относительно дорогое дело, поэтому сегодня мы рассмотрим, какие маски можно легко и быстро сделать из обычных кухонных ингредиентов.
Домашние маски дешевы, не содержат химикатов и могут творить чудеса, вам просто нужно выбрать правильные ингредиенты именно для вашего типа кожи. Популярный огурец или йогурт больше подходят для жирной кожи. Сухая кожа требует масел и других ингредиентов с большим содержанием жира, таких как сливки или авокадо. Но есть также ингредиенты, подходящие для любого типа кожи, например, мед и овсянка. Наносить маску можно как утром, так и вечером. Важно, чтобы лицо было тщательно очищено.
Йогуртово-медовая маска для всех типов кожи
Молочная кислота и протеины, содержащиеся в йогурте, оказывают непосредственное благотворное воздействие на кожу, нежно очищают ее, обладают антибактериальным действием и увлажняют. Мед также обеспечивает питание и увлажнение кожи.
Тебе нужно:
3 столовые ложки йогурта (легкий вариант йогурта подходит для жирной кожи, кремообразный для сухой кожи)
ложка меда.
Тщательно перемешайте оба ингредиента и нанесите полученную смесь на лицо. Оставьте на 15 минут, а затем осторожно смойте.
Мед очищает и обладает противовоспалительным действием
Восстанавливающая маска из авокадо
Эта маска идеально подходит для сухой и чувствительной кожи.
Тебе нужно:
Половина авокадо
ложка меда
ложка творога (или йогурта)
немного воды, чтобы маска не высыхала слишком быстро
Смешайте все ингредиенты в миске до образования мелкой кашицы. Затем аккуратно нанесите его на кожу и оставьте на 10-15 минут. Затем смойте теплой водой. Кожа должна быть питательной, смягченной и увлажненной.
Авокадо содержит много жира и поэтому подходит для сухой кожи.
Очищающая маска из овсянки
Тебе нужно:
Полстакана молотой овсянки
ложка меда
горячая вода
Смешайте хлопья с водой и добавьте мед. Полученную пасту нанесите на лицо и через 10 минут смойте теплой водой. Тщательно высушите лицо и при необходимости нанесите увлажняющий крем.
Овсянка прекрасно очищает кожу.
Маска из огурца от прыщей
Проблемная кожа обязательно оценит маску с очищающим и освежающим огурцом.
Тебе нужно:
От трети до половины тертого огурца (в зависимости от его размера)
2 столовые ложки творога
Тщательно смешайте оба ингредиента и нанесите полученную смесь на лицо. Оставьте на 15-20 минут и протрите салфетками. Промыть лицо, обсушить и обработать кремом для лица.
Совет: эта маска очень мягко очищает, а также подходит для чувствительной кожи, где некоторые очищающие и детоксифицирующие средства могут вызвать покраснение или зуд.
Белково-медовая маска для всех типов кожи
Яичные белки в сочетании с медом прекрасно осветляют уставшую кожу. Кроме того, они действует против морщин.
Тебе нужно:
2 белка
ложка меда
Смешайте оба ингредиента и взбейте в пену. Нанесите на лицо и оставьте на 15 минут. Затем смойте маску и не забудьте нанести увлажняющий крем на сухую кожу.
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