Премьер Японии заявила о желании заключить мирный договор с Россией
Позиция правительства Японии о желании решить "территориальную проблему" и заключить мирный договор с Россией, несмотря на тяжелое состояние двусторонних отношений, остается неизменной. Об этом в своей программной речи в парламенте по случаю вступления в должность заявила премьер-министр Японии Санаэ Такаити.
"Хотя японско-российские отношения находятся в тяжелом состоянии, позиция правительства Японии остается неизменной: решить территориальную проблему и заключить мирный договор", - приводит ее слова ТАСС.
При этом глава японского правительства в очередной раз подвергла критике действия РФ на Украине, отметив необходимость скорейшего прекращения конфликта.
Москва и Токио с середины прошлого века проводили переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.
От "ЕдРоПу" Япония запросто может получить желаемое. Это вам не "коммуняки", победившие во второй мировой войне, не Леонид Ильич Брежнев, настоящий, боевой полковник, с "господином Нет!", А.А Громыко в качестве министра иностранных дел, это гораздо хуже.
не интересно, чего там говорит эта американская шавка японского происхождения. Даже лесом её посылать неохота.
жизнь там, в Японии радостная :)
Мадам лучше предложить конкретный срок подписания мирного договора с РФ и если на запланированный срок он не будет подписан, то инициаторам по старинной японской традиции должны сделать себе хара-кари (сек-пупу). Вот тогда и будет подписан мирный договор так как японские реваншисты всех мастей самоубьются, а нормальные руководители Японии подпишут его и в результате японцы получат огромные выгоды от сотрудничества с Россией.
пить боржоми, надо было брать, когда один добрый старичок предлагал от широты душевной 2 острова.