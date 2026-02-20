Премьер Японии заявила о желании заключить мирный договор с Россией

10:42 20.02.2026

Позиция правительства Японии о желании решить "территориальную проблему" и заключить мирный договор с Россией, несмотря на тяжелое состояние двусторонних отношений, остается неизменной. Об этом в своей программной речи в парламенте по случаю вступления в должность заявила премьер-министр Японии Санаэ Такаити.

"Хотя японско-российские отношения находятся в тяжелом состоянии, позиция правительства Японии остается неизменной: решить территориальную проблему и заключить мирный договор", - приводит ее слова ТАСС.

При этом глава японского правительства в очередной раз подвергла критике действия РФ на Украине, отметив необходимость скорейшего прекращения конфликта.

Москва и Токио с середины прошлого века проводили переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.