14:24 16.05.2021

Дощатый пол отлично смотрится в помещении и делает его уютным.

Однако древесина – недолговечный материал, который очень резко может реагировать на перепады уровня влажности и температуры.

Со временем можно столкнуться с такими проблемами как скрип половиц, рассохшаяся доска и пр. Между половицами пола образуются щели, которые очень сильно портят внешний вид помещения, да к тому же еще и мешают провести качественную уборку, так как весь сор ссыпается в эти щели и для того, чтобы убрать его из них, приходится приложить немало усилий.

Деревянные полы в один момент могут начать пружинить. Это некий дефект полов, так пружинить они могут по следующим причинам: использовалась слишком тонкая доска для настилания пола, а также истонченные лаги, между которыми оставлено достаточно большое расстояние.

Еще одна неприятность, которая может подстерегать владельцев квартир с деревянными полами – скрип половиц. Скрипеть пол начинает в том случае, когда гребень шпунтованного соединения половицы свободно входит в паз или же попросту сломан.

При таких проблемах следует провести ремонт полов, в ходе которого поломанные элементы придется заменять новыми. Если элементы пола сохранились более-менее нормально, то их можно плотнее подогнать друг к другу, и все проблемы должны отступить.

Советы

Половицы не обязательно менять полностью. Полная их замена требуется только в том случае, когда они полностью испорчены. Если же в негодность пришла только часть половой доски, то устранить можно ее. В данном случае на место удаленной части следует положить новую доску, а точнее, ее часть, которая бы идеально подходила по размеру. При этом следует понимать, что часть новой половицы должна крепиться минимум к двум лагам, в противном случае половица просто будет проваливаться.

А теперь подробнее о сплочении половиц. Перед тем как приступить к подобной работе, необходимо удалить с пола покрытие, если такое имеется, и удалить плинтуса. Снимать плинтуса следует аккуратно, не повреждая их, так как в большинстве случаев их можно использовать повторно, если, конечно, они не сгнили и не раскололись.

Теперь уже можно приступать непосредственно к освобождению половиц. Для проведения данных работ потребуется топор и гвоздодер. Топором следует аккуратно приподнять снимаемую доску, и после с помощью гвоздодера отсоединить ее от лаг. Если планируется использовать половицы повторно, то работать следует осторожно, не повреждая доски. Наиболее важно при устранении половиц не повредить и тем более не поломать гребень.

Снятые половицы можно почистить и снова использовать для настилания пола. В идеальном варианте лучше всего использовать новый материал. Перед тем как заново настилать деревянный пол, следует проверить лаги. Они должны быть очень прочными. Под дощатым полом обязательно должны лежать выравнивающие прокладки, а так же подходящий звукоизоляционный материал. Если такие материалы испорчены или вообще отсутствуют, их придется приобретать.

От трещин можно избавиться с помощью шпаклевки. Для того чтобы не испачкать всю поверхность половиц, раствором следует заготовить специальный трафарет. Для его создания можно использовать пленку или плотную бумагу (картон). Щели заполняются с помощью шпателя. Таким образом, избавиться можно только от небольших щелей.

Бывает и так, что при ходьбе по полу половицы прогибаются. Наиболее частой причиной такой неприятности является редкое расположение лаг. В этом случае придется снимать половицы и намечать их (это необходимо для того, чтобы потом вернуть их на место в том же самом порядке и уложить в том направлении, в котором они лежали ранее). Уменьшить расстояние между лагами можно двумя способами. Первый способ: передвинуть старые лаги, при этом расстояние между ними уменьшится, и на оставшееся пространство установить новы. Второй способ: старые лаги остаются на своих местах, а между ними добавляются новые. После того как расстояние между лагами было уменьшено, снятые половицы укладываются на них, хорошо уплотняются и только тогда прикрепляются к лагам с помощью гвоздей.

Может быть проведена и полная замена пола в квартире. Перед тем как приступить к работе, следует очень внимательно проверить лаги – они должны быть ровными и прочными. Положив доски на лаги и пройдясь по ним, следует отметить, не прогибаются ли они, если прогибаются, следует добавить лаги. Если лаги будут неровными, доски на них будут ложиться неровно. Некоторые в данном случае подкладывают клинья или щепки. Делать этого не стоит. Так как при ходьбе пол все равно несколько вибрирует, от такой вибрации подложенные элементы выпадают, в результате пол начинает «гулять» под ногами. Бывает, что исправить неровно лежащие доски иным способом попросту не получается, тогда при подлаживании клинья или другие элементы обязательно следует прибить гвоздем. Помните, что идти на такой шаг можно только в крайнем случае.

Полы, в которых имеются большие щели, и больше нет никаких неприятностей, можно отремонтировать следующим образом. Следует подобрать доски нужной толщины, которые бы плотно входили в щель и закрывали ее. После установки таких «латок» их необходимо закрепить гвоздями и застрогать так, чтобы они по высоте не отличались от остального пола.

Бывает так, что приходится реставрировать старый пол, в котором элементы изрядно поизношены. Для того чтобы выровнять их, придется затратить много сил и времени. Лучше всего в этом случае снять все половицы и перевернуть их внутрь той стороной, которой они были развернуты вниз. Обработать ее будет значительно проще.

Для настила дощатого пола желательно использовать чистые доски, на которых нет сучков, смоляных каналов и тому подобных дефектов. Однако при покупке материала каждую доску пересмотреть не получится, сортировку можно провести дома и лучшие материалы отобрать для полов в светлых помещениях (гостиных, спален, детских), а материал с небольшими дефектами оставить для устройства пола в темных помещения (коридоре, кладовке и пр.).

Половицы крепятся к лагам с помощью гвоздей, шляпки которых должны быть хорошо сплюснутыми. Узкие половицы необходимо крепить к каждой лаге одним гвоздем, а вот для крепления широкой половицы следует использовать два гвоздя. При креплении половиц шляпка должна обязательно в них утапливаться приблизительно на 4-5 мм.