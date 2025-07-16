Госдума рассмотрит штрафы за поиск экстремистского контента в интернете

© KM.RU, Алексей Белкин

На рассмотрение в Госдуму внесли поправки в КоАП, предполагающие штрафы «за умышленный поиск» в интернете экстремистских материалов, пишет «Коммерсант».

Законопроект предполагает создание новой статьи административного кодекса под номером 13.53. Причем в ее названии заложено, что получение доступа «к заведомо экстремистским материалам» может осуществляться, в том числе, «с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен». Под последнее определение в частности попадают сервисы VPN.

Штраф, предусмотренный за такое правонарушение может составить от 3 до 5 тыс. руб.

Кроме того, данный законопроект вводит штрафы за рекламу «программных средств», напоминающих своим функционалом VPN. От 50 до 80 тыс. руб. — для граждан, от 80 до 100 тыс. руб. — для должностных лиц и от 200 до 500 тыс. руб. — для юрлиц.

 

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