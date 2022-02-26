Группа «Бостонское чаепитие» предложила заниматься любовью, а не войной

Группа «Бостонское чаепитие» устроила презентацию своего альбома «Паломничество в страну Востока» 20 февраля 2022 года

Где логичнее всего представлять альбом с таким экзотическим азиатским названием? Конечно же, в клубе «Китайский летчик Джао Да» - на этот счет у лидера группы Владимира Преображенского сомнений не было. Правда, коррективы внес вездесущий коронавирус, ударивший по вокалисту прямо накануне запланированного на середину октября прошлого года действа. Пришлось откладывать мероприятие, но зато выигранное время помогло подготовится к нему еще лучше.

Выход виновников торжества предварила группа «Цветные искры» - проект барабанщика «Бостонского чаепития» Михаила Протасова, где также играет на саксофоне его супруга - Татьяна Протасова. Коллектив отыграл завораживающий сет, оставивший ощущение хрупкой красоты. Квинтэссенцией его стала финальная песня «Персефона», в которой невозможность румянца и загара в царстве мертвых выставлялась как несомненное достоинство.

Всецелому погружению в сет уже «Брстонского чаепития» поспособствовал сольный номер Валерия Минина, сыгравшего на индийской флейте бансури. После этого инициативу в свои руки взял Владимир Преображенский. Порадовавшись «магической» зеркальной дате 20.02, он предупредил, что путешествие по экзотическим странам начнется издалека. Открыть программу «Бостонское чаепитие» решило песней, звучащей обычно в середине сета. У нее три названия - «Зеркальная», «Монолог сатира» и «Там за стеной».

Благодаря нестандартному началу, группа обрушилась на зрителей всей своей психоделической мощью. После этого самое время было ознакомиться с гламурной стороной «Бостонского чаепития» - и музыканты предоставили такую возможность, сыграв «Татуированную розу» и «Шпионов гламура». Прелюдией же непосредственно к «паломничеству» стали «Антидепрессанты» и «Гимн ночи», вызывающие у зрителей состояние нужных для странствия чакр.

Первым пунктом путешествия стал Вьетнам, максимально приблизившийся к посетителям клуба не только благодаря песне «Потерянные в Сайгоне», но и вьетнамским друзьям Владимира Преображенского, посетившим концерт в национальных костюмах и преподнесшим музыканту цветы. Далее всех ждала Япония. Перед «Умереть, как Мисима» вокалист напомнил всем об этом писателе, устроившем харакири не в каком-то Средневековье, а в 20-х годах прошлого века. Обе эти песни сопровождались партиями китайского эрху в исполнении Си Ван. А «Нарисованный мир» и «Саи Баба» (время остановки в Индии!) подзвучивались флейтой бансури.

Паломничество завершилось в «Отеле Хуахин» Таиланда. Но не завершился на этом концерт, в котором были сыграны также «Мультфильмы», «Тонкие сигареты», «Сны» и «Последнее танго в Париже». Экзотика экзотикой, но тех, кого не отпускает текущая повестка дня «Бостонское чаепитие» тоже уважило. Перед песней «Потерянные в Сайгоне» Владимир Преображенский вспомнил старый и ставший враз очень актуальным хипповской лозунг «Занимайтесь любовью, а не войной!». А закончился концерт исполнением вариации на битловскую «Imagine» с индийской флейтой бансури в исполнении Валерия Минина