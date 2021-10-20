«Чиж и Со», 24 октября, «ГлавКлуб»

«Чиж и Со», 24 октября, «ГлавКлуб»

Чиж и Ко. Концерт на бис. Эти понятия уже больше 30 лет являются абсолютными синонимами

Держать настолько высокую творческую планку и получать в ответ столь сильную волну народной любви удается единицам. Таких артистов не хочется отпускать со сцены и единственное желание — раствориться в их бесконечном музыкальном бисе. 

24 октября еще один осенний концерт команды Сергея Чигракова. Не пропустите! Чиж и Ко — много не бывает! Начало в 20.00.

Концерт пройдет при соблюдении социальной дистанции, обязательном ношении масок и рассадкой танцпартера (без QR-кодов).

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