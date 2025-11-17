Сказки Черного Города «Книга мудрости» (интернет-сингл)

Сказки Черного Города «Книга мудрости» (интернет-сингл)

Исполнитель: Сказки Черного Города, Название: Книга мудрости», Стиль: панк-рок, Год: 2025

«Ты видишь сны, ты читаешь хорошие книги, зачем тебе объяснять, где тут ноги и голова», - поет группа «Северный Флот» в песне «Все внутри». Как правило, те, кто целенаправленно ведут такой образ жизни, действительно не испытывают проблем с самосовершенствованием. Но все же в человеке живуч стереотип, что такая книга существует в единственном экземпляре, и она ревностно охраняется от посторонних глаз разными зловещими силами.

Именно такие представления сначала обыгрывает, а затем и оспаривает воронежская группа «Сказуи Черного города». «Книга мудрости» в одноименной песне действительно поначалу вроде бы находится где-то за тридевять земель, и к ней могут добраться только находчивые и отважные. Но по мере того, как цель приближается, становится ясно, что «колдуны и ведьмы», которые ее зорко стерегут, суть твои же внутренние демоны, которые преграждают путь к истинному я. Сама же книга оказывается зеркалом, призывающим познать себя. И это представление здорово коррелирует, с зеркалами, судящими человека в аду в романе философа Виталия Аверьянова «Бесконечный спуск», ведь сказано же в главнейшей книге — в Евангелии, что «Царствие Божие внутрь вас есть».

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
ФСБ сорвала операцию украинской и британской разведок по угону МиГ-31
Дмитрий Песков © KM.RU, Филипп Киреев
Песков: коррупция пожирает Украину изнутри
В Госдуме определили национальность Чебурашки
Владимир Путин
Путин переименовал аэропорт Ижевска в честь оружейника Калашникова
Избранное
Кукишъ «Вечная мерзота»
Агорафобия: причины, симптомы, лечение и профилактика
Евро-2020: кто виноват и что делать?
Заводчане «Куплеты из электрички»
F.P.G (памяти Виктора Цоя), 15 августа, Punk Fiction 
Основатель сети «Теремок»: место «Макдоналдса» в России никто не займёт
Кто тут в иноагенты крайний? ФСБ опубликовала очень интересный документ, после прочтения которого возникают вопросы о свободе слова
Вася Васин («Кирпичи»), 1 марта, «16 Тонн»
Робокот «В лаваше» (интернет-сингл)
Зачем казаков сталкивают лбами с Олегом Табаковым
Все мультфильмы Pixar — это одна Вселенная по Хронологии Негрони
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации