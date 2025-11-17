Сказки Черного Города «Книга мудрости» (интернет-сингл)

Исполнитель: Сказки Черного Города, Название: Книга мудрости», Стиль: панк-рок, Год: 2025

«Ты видишь сны, ты читаешь хорошие книги, зачем тебе объяснять, где тут ноги и голова», - поет группа «Северный Флот» в песне «Все внутри». Как правило, те, кто целенаправленно ведут такой образ жизни, действительно не испытывают проблем с самосовершенствованием. Но все же в человеке живуч стереотип, что такая книга существует в единственном экземпляре, и она ревностно охраняется от посторонних глаз разными зловещими силами.

Именно такие представления сначала обыгрывает, а затем и оспаривает воронежская группа «Сказуи Черного города». «Книга мудрости» в одноименной песне действительно поначалу вроде бы находится где-то за тридевять земель, и к ней могут добраться только находчивые и отважные. Но по мере того, как цель приближается, становится ясно, что «колдуны и ведьмы», которые ее зорко стерегут, суть твои же внутренние демоны, которые преграждают путь к истинному я. Сама же книга оказывается зеркалом, призывающим познать себя. И это представление здорово коррелирует, с зеркалами, судящими человека в аду в романе философа Виталия Аверьянова «Бесконечный спуск», ведь сказано же в главнейшей книге — в Евангелии, что «Царствие Божие внутрь вас есть».