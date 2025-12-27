Потанин: Россия перестала быть мировой бензоколонкой
Курс рубля перестал зависеть от цены на нефть, что отражает диверсификацию экономики России, заявил глава «Интерроса» и президент компании «Норникель» Владимир Потанин в интервью телеканалу «Россия 24».
«Раньше рубль, курс рубля, очень сильно коррелировал с ценой на нефть. <...> Сейчас он отвязался от нефти. И это хорошо. Это подтверждает тезис о том, что наша страна уже давно перестала быть мировой бензоколонкой, а становится более высокотехнологичной, не только на энергетические ресурсы ориентированной страной», — приводит слова Потанина РБК.
Ранее о том, что Россия «слезает с нефтегазовой иглы», неоднократно говорил российский президент Владимир Путин. «Как нам когда-то говорили, тыкали пальцем, что мы бензоколонка, а не экономика, вот когда все это меняется, тогда мы становимся самодостаточными», — отмечал он в 2023 году.
Бензоколонкой Россию в 2014 году назвал американский конгрессмен Джон Маккейн.
Россия перестала быть европейской "бензоколонкой" и то не благодаря российскому руководству, а санкциям Запада.
Зато стала очень дешёвой бензоколонкой юго-восточной Азии.
врет как дышит.А что же собой сейчас представляет экономика России?
Забыл добавить что не по своему желанию перестала быть бензоколонкой, и в любой момент готова ею стать как только ей это разрешат.
Ага, однако только вот о санкциях Запада против российских энергоносителей разговоры и идут.
Сразу с утра такой вот юмор !
Столько старались слезть а притом все было так просто - перестали покупать и всех делов.