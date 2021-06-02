Постпечатная обработка: что сюда входит и для чего нужна

14:59 2.06.2021

Полиграфическая продукция создается в три этапа.

Этапы:

предпечатная подготовка, где берутся цветопробы, создается макет, настраивается промышленное оборудование;

непосредственная печать;

постпечатная обработка.

Главная задача мероприятий после печати – это улучшение внешнего вида изделия, повышение устойчивости к условиям окружающей среды, качества и прочности материала.

Виды постпечатной обработки

В копировальных центрах и типографиях предлагают такие услуги:

Резка – сабельные или гильотинные резаки подгоняют конечный продукт под размерную сетку заказчика. На выходе получаются ровные и фигурные края для аккуратного внешнего вида; Высечка/вырубка – используются прессы и клише нестандартной формы, продукт перенимает ее, и подгоняется под нужный размер. Фигурная высечка используется для создания полых предметов с оригинальным внешним видом; Ламинирование – поверхность изделия покрывается защитной пленкой. Она защищает изображение от влаги, пылевого засорения, воздействия прямых УФ-лучей, выгорания. Расходный материал бывает с матовым или глянцевым эффектом, что делает краски на картинке более яркими или насыщенными; УФ-лакирование – на перенесенное изображение наносится лак. Он создает герметичную и прочную пленку, которая защищает материал от превратностей окружающей среды. Покрытие бывает сплошным и выборочным; Биговка – используется промышленное оборудование, продавливающее «дорожку» в местах сгиба. Полиграфия становится прочнее на сгибах, и получает законченный внешний вид; Фальцевание нужно для создания правильной последовательности открытия страниц в буклетах, пригласительных и лифтерах. Если бумага или картон плотные, то предварительно используется биговка. Ручная фальцовка нужна, когда полиграфия нестандартного размера или формы; Тиснение фольгой – для создания более богатого и статусного дизайна используется клише и фольга. На основе из картона или пластика делается оттиск, а фольга под высокой температурой оплавляется и наносится на форму; Конгрев – горячий пресс продавливает поверхность и наносит объемное изображение; Переплетно-брошюровочная работа – из отдельных листов создаются тетради, каталоги и журналы, обложки для книг; Перфорация – создает систему отверстий в виде линии для отрыва или сгиба. Билеты, флаеры и пригласительные более уникальны и зрелищны.

Постпечатная обработка – это заключительный этап создания полиграфической продукции. Здесь используется вспомогательное оборудование для улучшения механических свойств изделий, функциональности и внешнего вида.