Постпечатная обработка: что сюда входит и для чего нужна

Полиграфическая продукция создается в три этапа.

Этапы:

  • предпечатная подготовка, где берутся цветопробы, создается макет, настраивается промышленное оборудование;
  • непосредственная печать;
  • постпечатная обработка.

Главная задача мероприятий после печати – это улучшение внешнего вида изделия, повышение устойчивости к условиям окружающей среды, качества и прочности материала.

Виды постпечатной обработки

В копировальных центрах и типографиях предлагают такие услуги:

  1. Резка – сабельные или гильотинные резаки подгоняют конечный продукт под размерную сетку заказчика. На выходе получаются ровные и фигурные края для аккуратного внешнего вида;
  2. Высечка/вырубка – используются прессы и клише нестандартной формы, продукт перенимает ее, и подгоняется под нужный размер. Фигурная высечка используется для создания полых предметов с оригинальным внешним видом;
  3. Ламинирование – поверхность изделия покрывается защитной пленкой. Она защищает изображение от влаги, пылевого засорения, воздействия прямых УФ-лучей, выгорания. Расходный материал бывает с матовым или глянцевым эффектом, что делает краски на картинке более яркими или насыщенными;
  4. УФ-лакирование – на перенесенное изображение наносится лак. Он создает герметичную и прочную пленку, которая защищает материал от превратностей окружающей среды. Покрытие бывает сплошным и выборочным;
  5. Биговка – используется промышленное оборудование, продавливающее «дорожку» в местах сгиба. Полиграфия становится прочнее на сгибах, и получает законченный внешний вид;
  6. Фальцевание нужно для создания правильной последовательности открытия страниц в буклетах, пригласительных и лифтерах. Если бумага или картон плотные, то предварительно используется биговка. Ручная фальцовка нужна, когда полиграфия нестандартного размера или формы;

    bigovka-faltsovka

  7. Тиснение фольгой – для создания более богатого и статусного дизайна используется клише и фольга. На основе из картона или пластика делается оттиск, а фольга под высокой температурой оплавляется и наносится на форму;
  8. Конгрев – горячий пресс продавливает поверхность и наносит объемное изображение;
  9. Переплетно-брошюровочная работа – из отдельных листов создаются тетради, каталоги и журналы, обложки для книг;
  10. Перфорация – создает систему отверстий в виде линии для отрыва или сгиба. Билеты, флаеры и пригласительные более уникальны и зрелищны.

Постпечатная обработка – это заключительный этап создания полиграфической продукции. Здесь используется вспомогательное оборудование для улучшения механических свойств изделий, функциональности и внешнего вида.

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