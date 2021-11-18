Константин Кинчев «Белый шум»

Исполнитель: Константин Кинчев, Название: «Белый шум», Стиль: блюз-рок, Год: 2021

Сольные альбомы рок-музыкантов (в отличие от их деятельности в команде) позволяют им контролировать процесс создания песен от и до. Группа «Алиса» до последнего времени оставалась группой коллективного творчества — ярким примером является альбом «Саботаж». А сольник «Белый шум» помог Констанитну Кинчеву абстрагироваться как от доминирующих в коллективе музыкальных идей, так и от услуг штатных участников группы. Поэтому для записи «Белого шума» он привлек сторонних музыкантов самого разного спектра, начиная от Андрея Макаревича (гитара), Билли Новика (контрабас), Александра Дитковского (труба) и заканчивая Рушаном Аюповым (баян, клавишные), Сергеем «Чижом» Чиграковым и Романом Парыгиным (труба), с которыми время от времени сотрудничает уже давно.

Но есть и еще один веский фактор, с которым связано появление «Белого шума». За несколько десятилетий «Алиса» выработала свой узнаваемый язык и стиль, следование которым Константин Кинчев считает проявлением ответственности перед поклонниками. Группа апеллирует к вечным категориям красоты, добра и правды, поэтому для ее песен свойственно ощущение некоей аскезы и самоотречения, где частное обычно уступает дорогу общему, а временное — вечному. Но любому творцу иногда хочется выпустить пар и откровенно поговорить о собственных переживаниях и треволнениях. Такой отдушиной и стал для Константина Кинчева «Белый шум».

В православии, верность которому сохраняет музыкант, не очень поощряется рефлексия, мешающая человеку улавливать волю Божью в чистом виде. Отсюда — достаточно точная параллель между внутренними чувствами и белым шумом, который способен отвлечь от главного — узкого пути, ведущего в Вечность. В конечном итоге, любое наше самохотение — это та часть души, которую мы уворовываем у Бога, которому она и принадлежит по праву. Эпиграфом к альбому можно было бы поставить евангельскую притчу о неверном управителе, который немилосердно обирал своего хозяина, но в итоге оправдался тем, что списал часть долгов собственным кредиторам.

«Белый шум» - это именно такой долг перед поклонниками Кинчева. Отсюда — и мотив воровства, частотный в песнях. «Я здесь забираю свое, я вор», - эмоциях не всегда уместно, но опыт Кинчева важен тем, что он не только забирает, но и щедро делится: «Я раньше был вором, теперь делюсь». Да и его преданным поклонникам нелишне будет узнать, например, такие вот автобиографические подробности: «Мне всегда хотелось быть, когда напьюсь, черней чем блюз». Тем более, это многое объясняет, а в особенности — жанровую ориентацию большинства песен альбома. Ведь «блюз — это когда хорошему человеку плохо» и, видимо, именно в такой форме Кинчеву удобнее всего сохранять предельную откровенность.

Но не блюзом единым… В альбоме можно найти образчики нью вейва («Оксюморон»), регги («Черней, чем блюз»), биг-бита («Бит»), симфо-рока («На Рождество») и пышного смус-джаза («Родом из детства»). То бишь — всего того, что было бы не вполне уместным в «алисовской» звуковой картине, но, видимо, бередило душу ее лидера.

Тексты в «Белом шуме» тоже построены чуточку иначе, чем в «Алисе». О том, как по-разному раскрывается тема, скажем, православных праздников, можно судить по той же «На Рождество». Песня «Рождество» уже была у «Алисы», и там преобладали неопределенные формы глаголов, намекающие на то, что Кинчев говорит от лица многих причастных к торжеству Боговоплощения. А тут он позволяет себе конкретные покаянные излияния, вроде: «Держать ответ за гниль и смрад моей души».

В этой же песне возникает народно-поэтический образ белого света, который тоже помогает понять многое. В пасхальной песне «За полдня до весны» из альбома «Алисы» «Эксцесс» (2016) фраза «выйдем в Белый Свет» означала приобщение героев к горнему миру. В «На Рождество», напротив, Звезда приходит в здешний «этот белый свет», чтобы освятить его хотя бы на время. Понимание более приземленное и, возможно, где-то даже позитивистское. Ведь термин «белый шум» родствен физической категории «белый свет» как непрерывного излучения, которое однако имеет свое начало и свой конец.

Такими же зыбкими оказываются поэтические образы альбома и великолепные иллюстрации к буклету «Белого шума» авторства Андрея Столыпина (один дом на курьих ножках к песне «Родом из детства» чего стоит). Кажется, проведи пальцем — и вся эта легчайшая графика бесследно исчезнет, оставив нас перед чистым листом невыразимых Божественных замыслов.

Константин Кинчев явно готов к такому развитию событий и возражений против этого не имеет. Тем ценнее, что он отважился все-таки с нами поделиться…