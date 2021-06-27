Евро-2020: кто виноват и что делать?

Можно винить Черчесова и игроков сборной, но факт остается фактом – сборная России по футболу является бледной тенью той сборной, которая хорошо выступила на чемпионате мира-2018, то есть налицо ярко выраженная деградация

Игра сборной России на чемпионате Европы опять заставляет задавать извечные русские вопросы. К сожалению, не в первый и, видимо, не в последний раз

Уже к середине второго тайма матча Дания-Россия стало ясно, что российская команда доигрывает свои последние минуты на Евро-2020, после чего ей предстоит паковать чемоданы и отправляться домой. Игра российской сборной была беззубой, с полным провалом в обороне и нападении, и даже не специалисту было видно, насколько сборная России уступает сборной Дании. Главным образом по «заряженности» и настрою. Датчане летели вперед на всех парах, а российские нападающие лишь делали робкие вылазки к датским воротам, демонстрируя полную неспособность создать хоть что-то, отдаленно напоминающее голевой момент.

И хотя Дзюба сумел забить один гол с одиннадцатиметровой отметки, матч закончился для сборной России настоящим разгромом - 4:1. И позорным последним местом в группе – впереди нашей сборной оказалась даже Финляндия, которая никогда не считалась серьезной футбольной страной.

После очередного громкого провала подопечных Станислава Черчесова многие эксперты – а в России каждый первый считает себя футбольным экспертом – кинулись традиционно рассуждать о зарплатах тренера и игроков, попутно призывая уволить Черчесова и разогнать сборную, опозорившую страну. Лишний раз подтвердив правильность поговорки, что от любви до ненависти – один шаг.

Если на недавнем чемпионате мира повсюду раздавалась песенка «ты просто космос, Стас», все восхищались «волшебной ногой Акинфеева», а в адрес сборной не жалели восторженных эпитетов, то теперь ситуация кардинально поменялась. На Черчесова и отдельных игроков обрушился девятый вал критики и оскорблений. Подчас совершенно незаслуженных.

Хотя, спрашивается, что все хотели увидеть от российской сборной? Которая, признаем это честно, на сегодняшний день является практически эталонной командой-середняком. И не в мировом масштабе, а в европейском. На конец мая сборная России занимала в рейтинге ФИФА 38 место, а в рейтинге УЕФА – 21 место. Оказавшись в одной группе со сборной Бельгии, занимающей в обоих рейтингах первое место, был у нас шанс на победу или хотя бы ничью? Нет. Сборная Бельгии с легкостью раскатала российскую сборную, даже не выйдя на «полные обороты».

Сборная Дании занимает в рейтинге ФИФА 10 место, а в рейтинге УЕФА – 7. Положа руку на сердце, признаемся честно, был у нас шанс обыграть нынешнюю сборную Дании? Нет, не было. Единственное, чего можно было избежать, так это разгрома и не пропустить целых четыре мяча.

Но за последнее время сборная России отличается тем, что сама забивает крайне мало - вспомним вымученную победу над финнами со счетом 1:0 - и много пропускает. Можно вспомнить чудовищный провал в игре с сербами в ноябре прошлого года и пропущенные пять безответных мячей, а сборная Дании лишь подтвердила правильность вышесказанного. Сборной России еще повезло, что она пропустила всего четыре, а не шесть-семь мячей.

В общем, с какой стороны ни посмотри на сборную России образца 2020-2021 года – это сборная-середняк и сборная середняков. К тому же весьма нестабильная, что показал матч с сербами. И в данном случае рейтинги ФИФА и УЕФА вполне справедливо отражают её уровень. Наша сборная представляет угрозу для таких команд, как Финляндия или Северная Македония, но вот сыграй она со сборной Турции, Шотландии, Уэльса или Словакии, так ещё неизвестно какой счет горел бы на табло. Про Францию, Германию, Португалию, Испанию, Нидерланды и говорить нечего, как и про Бельгию с Данией.

Если вспомнить сборную СССР, то с последними двумя вышеупомянутыми сборными она разбиралась весьма уверенно - достаточно посмотреть на общую статистику встреч. Что неудивительно, ведь в сборной СССР играли звезды мирового уровня, такие как Яшин, Стрельцов, Понедельник, Блохин, Протасов.

А кого можно назвать игроком мирового уровня в сборной России? Никого. Ни один из игроков нынешней сборной России никогда не попал бы в сборную СССР и даже не рассматривался бы в качестве кандидата. И это неудивительно, ведь сборная СССР была чемпионом Европы и трижды серебряным призером и дважды была олимпийским чемпионом.

Называя вещи своими словами, советская сборная была всегда заряжена на победу и была сборной-победителем. Пусть не всегда, но очень часто. Сборная СССР, может, и не была мировым футбольным грандом, но европейским была точно, и для любой команды Старого Света она была очень серьезным противником. Ровно 56 лет назад, 27 июня 1965 года, в отборочном матче чемпионата мира-1966, советская сборная нокаутировала сборную Дании, забив ей шесть безответных мячей. А на чемпионате мира 1970 года сборная СССР деклассировала сборную Бельгии со счетом 4:1. Вспомним уж заодно и товарищеский матч с финнами в 1978 году, когда советская сборная наколотила сборной Суоми десять мячей, пропустив всего два.

Теперь такое представить невозможно. Нынешняя сборная России выступила в роли «мальчиков для битья», с трудом сумев одолеть сборную Финляндии, занимающую в рейтингах ФИФА и УЕФА 54 и 30 места соответственно. Причем в той игре банально удалось «отскочить» от ничьей, повезло, что гол, забитый финнами, не засчитали.

Можно долго рассуждать о причинах провального Евро-2020, винить Черчесова и игроков сборной, но факт остается фактом – сборная России в нынешнем состоянии не представляет угрозы для большинства других сборных. Более того, она является бледной тенью той сборной, что хорошо выступила на чемпионате мира-2018, то есть налицо ярко выраженная деградация.

Кто в этом виноват и что делать? В этом пусть разбираются функционеры Российского футбольного союза, чьё внеочередное заседание состоится в ближайшее время. На этом заседании будут даны оценки выступлению сборной на Евро-2020 и, хочется надеяться, что будут сделаны не только вполне очевидные выводы, но и будет предложена программа по выводу сборной из кризиса.

Хотя что-то подсказывает, что громких отставок не последует.

В любом случае, такой футбол нам не нужен.

