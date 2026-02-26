Ядерный шантаж Зеленского

Первым среди российских публичных политиков на угрозу появления ядерного оружия на территории Украины отреагировал зампред Совбеза Дмитрий Медведев.Почему о возможности ответного удара заявил не глава государства или как минимум министр обороны России?

По информации пресс-службы Службы внешней разведки (СВР) России, Париж и Лондон решили тайно передать Киеву европейские комплектующие, оборудование и технологии изготовления грязной атомной бобы. В качестве одного из возможных вариантов, как выяснила СВР, рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1.

Первым среди российских публичных политиков отреагировал на эту угрозу Дмитрий Медведев. «Не может быть и тени сомнения в том, что России при таком развитии событий придется использовать любое, в том числе нестратегическое ядерное оружие, по целям на Украине, представляющим угрозу нашей стране, – заявил политик. – Но также под ударом могут оказаться страны-поставщики ядерной бомбы Украине, так как они оказываются соучастниками ядерного конфликта с Россией. Это станет симметричным ответом, на который Москва имеет право».

Мы попросили прокомментировать страсти вокруг «грязной бомбы» нашего колумниста Игоря Моисеева.

– Что скажете по этому поводу, Игорь Николаевич? Насколько серьезной может быть угроза?

– Сильно сомневаюсь, что у СВР в Англии, Франции и на Украине существует такая агентурная сеть и завербованы на самом высоком уровне такие агенты, которые способны были бы раздобыть для нас столь ценную информацию. Эту информацию СВР по своим каналам, скорее всего, «слили» сами англичане.

– ?

– У меня есть основания полагать, что «грязная» атомная бомба на территории Украины уже есть. И завезли ее туда довольно давно. Одесса все четыре года СВО в режиме «двадцать четыре на семь» совершено безбоязненно в своем гигантском порту принимает военные грузы изо всех недружественных нам европейских стран. И техника эта с борта корабля сразу же оправляется на линию боевого соприкосновения в Донбасс. Почему бы в трюме одного из «зерновых танкеров» не оказаться ядерной бомбе?

К тому же это старый классический трюк английской разведки: сначала скрытно провести какую-то акцию, а потом открыто, через прессу, или путем скрытого слива по своим каналам донести до «интересанта» информацию о том, что Англия якобы только намеревается это сделать. И отсканировать реакцию. Что, я думаю, и произошло в данном случае.

– Но реакция последовала незамедлительно…

– Тут интересно другое. Почему о возможности ответного удара заявил не глава государства или как минимум министр обороны России? Потому что с точки зрения западных элит, по моему мнению, в Кремле можно уже никого не бояться. Ситуация с экспроприацией американцами в Мировом океане танкеров с нефтью, идущих под российским флагом, в глазах Запада похоронила остатки нашего «брутального имиджа». Так что никакие самые решительные заявления наших лидеров на Западе, как мне кажется, никто всерьез не воспринимает.

Российский министр обороны – до сих пор темная лошадка. Он себя нигде и никак не проявил. А возможно, ему предлагали сделать такое заявление, но от такой «почетной миссии» он благоразумно отказался. Мы живем в эпоху постмодерна, когда все заявления в международной политике сами по себе ничего не стоят, если не подкреплены реальными делами или твердым желанием претворить свои угрозы в жизнь. И совсем не факт, что у Белоусова такое желание имеется.

А вот англичане отреагировали на угрозы Медведева стремительно. Причем с присущим им цинизмом и изобретательностью. По их убедительной просьбе «младшие братья по разуму» – датчане – устами министра обороны Троэльса Лунда Поульсена заявили о готовности разместить на территории своей страны ядерное оружие. Ядерному датскому проекту даже придумали название – «Мьёльнир». В тот же день еще один назначенный Западом «полезный идиот» – президент Литвы Гитанас Науседа подписал соглашение с Киевом о производстве вооружений для Украины на территории республики. Кроме того, Вильнюс выразил готовность к переносу украинских оборонных предприятий на свои земли.

Ядерная провокация налицо. По логике вещей, если сам Дмитрий Медведев и руководство России полны решимости нанести ядерные удары по Англии и Франции, то для начала им нужно подтвердить решительность своих намерений, нанеся удары (не обязательно ядерные) по уже обозначенным «законным целям» в Литве. А если этого не произойдет, то можно завозить на Украину целую вереницу «грязных» бомб. Или не обязательно «грязных».

– И что все-таки нам делать? Переходить от слов к делу?

– Считаю, что России давно пора разработать и начать претворять в жизнь две концепции «упреждающего удара» по «законным целям» в Европе – с нанесением критического и некритического ущерба. Самоочевидно, что война России с Европой неизбежна. Вопрос только в сроках. И размере нанесенного взаимного ущерба – будет ли он критическим или «приемлемым». И чем раньше мы сами начнем эту войну, тем больше у нас шансов обойтись некритичными потерями, а противнику нанести ущерб фатальный и необратимый.

И не стоит бояться вступления США в войну в Европе или Северной Евразии. У американцев сработает инстинкт самосохранения. Переживут, никуда не денутся – потому что ядерный конфликт с Россией и для их самих станет фатальным.

