Медведев: если рядом с России будет страна НАТО, угроза будет постоянной

Если рядом с Россией будет страна НАТО, угроза будет постоянной, а при наличии территориальных конфликтов угроза войны будет носить системный характер, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Если рядом с нашей страной будет расположено государство, недружественным образом относящееся к нам, да еще и входящее, например, в Североатлантический альянс, то есть в НАТО, угроза будет постоянной. А при наличии территориальных конфликтов угроза войны будет носить системный характер", - приводит его слова РИА Новости.

Медведев также отметил, что одна из целей СВО - демилитаризовать режим, который создал такую ситуацию, и она продолжается и будет доведена до конца. 

  2. 19.02.2026, 20:27
    Гость: кокоша

    С Янки тоже разберетесь?? Они в НАТО и....как раз граничат через Беренгов проллив. Ловкий такой, булочками разбрасываться.

  4. 19.02.2026, 20:14
    Гость: нАрмальный пацан

    А когда они на пАру со старшеньким неоднократно в это НАТО просились, то по-другому пели.

  5. 19.02.2026, 20:01
    Гость: Ник

    А почему своего сына Медведев не отправил на СВО? Или пусть другие воюют а его хата с краю?

