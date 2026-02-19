Медведев: если рядом с России будет страна НАТО, угроза будет постоянной

16:52 19.02.2026

Если рядом с Россией будет страна НАТО, угроза будет постоянной, а при наличии территориальных конфликтов угроза войны будет носить системный характер, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Если рядом с нашей страной будет расположено государство, недружественным образом относящееся к нам, да еще и входящее, например, в Североатлантический альянс, то есть в НАТО, угроза будет постоянной. А при наличии территориальных конфликтов угроза войны будет носить системный характер", - приводит его слова РИА Новости.

Медведев также отметил, что одна из целей СВО - демилитаризовать режим, который создал такую ситуацию, и она продолжается и будет доведена до конца.