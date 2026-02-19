Медведев: если рядом с России будет страна НАТО, угроза будет постоянной
Если рядом с Россией будет страна НАТО, угроза будет постоянной, а при наличии территориальных конфликтов угроза войны будет носить системный характер, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Если рядом с нашей страной будет расположено государство, недружественным образом относящееся к нам, да еще и входящее, например, в Североатлантический альянс, то есть в НАТО, угроза будет постоянной. А при наличии территориальных конфликтов угроза войны будет носить системный характер", - приводит его слова РИА Новости.
Медведев также отметил, что одна из целей СВО - демилитаризовать режим, который создал такую ситуацию, и она продолжается и будет доведена до конца.
главная угроза России - это димоны, заполонившие власть.
С Янки тоже разберетесь?? Они в НАТО и....как раз граничат через Беренгов проллив. Ловкий такой, булочками разбрасываться.
Вовсе нет! Проблемы у Польши, Норвегии и Финляндии.
А когда они на пАру со старшеньким неоднократно в это НАТО просились, то по-другому пели.
А почему своего сына Медведев не отправил на СВО? Или пусть другие воюют а его хата с краю?