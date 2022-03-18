«ЭкзоМарс-2022» не взлетит: Европейское космическое агентство отказалось от сотрудничества с «Роскосмосом»

Для нашей стороны ключевой проблемой станет отсутствие марсохода. В теории Россия может разработать и планетоход, но на практике такой проект будет достаточно недешевым

Европейское космическое агентство отказалось от сотрудничества с «Роскосмосом» в миссии «ЭкзоМарс». Российская сторона заявила, что запустит свою посадочную миссию к Марсу на «Ангаре», но ничего не упомянула о планах заменить европейский марсоход. Вероятнее всего, миссия пройдет без своего марсохода.

В сентябре 2022 года к Красной планете была запланирована миссия «ЭкзоМарс-2022». В космос ее должна была отправить ракета «Протон» (одна из последних). После многих месяцев полета на Марсе высадилась бы посадочная платформа «Казачок» (российского производства) массой в 830 килограммов, а с той на поверхность Красной планеты спустился бы марсоход «Розалинд Франклин».

После письма главы Европейского космического агентства все это не случится. Дело далеко не только в марсоходе: в теории миссию можно было запустить и без него. Проблема в том, что часть приборов европейского марсохода - российского производства, а часть приборов «Казачка» - европейские. Фактически разрыв отношений между космическими агентствами означает, что теперь их все придется замещать.

Как отметил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, процесс подготовки новой миссии у российской стороны займет несколько лет. К этому времени будет готова «Ангара», которая и выведет миссию в космос.

Менее понятно, как теперь будет протекать европейская часть программы. Заменить российский инфракрасный спектрометр ISEM относительно несложно: на Западе есть подобные прибор. Правда, российский гамма-нейтронный спектрометр «АДРОН-РМ» пока не имеет прямых аналогов, а разработка его будет довольно долгой. Не сложно вывести новую европейскую миссию в космос на ракете SpaceX.

Но у европейцев нет посадочной платформы, с которой марсоход мог бы «десантироваться» на четвертой планете. Ее разработка потребует многих лет. При этом срок годности некоторых узлов «Розалинд Франклин» к тому моменту может и истечь.

Сходная проблема - с платформой «Казачок»: их тоже не проектировали для работоспособности после многолетнего ожидания. Кроме того, сама платформа сейчас находится в Европе, куда ее отправили в рамках подготовки миссии. Сейчас не очень понятно даже то, как «Казачок» доставить обратно: авиасообщения между ЕС и Россией нет и в обозримом будущем не будет. Возможно, вопрос решат перелетом через третью страну.

Теперь, после вынужденного переноса миссии на годы, ее задачи могут несколько скорректировать. Например, к тому времени вопрос о наличии метана и кислорода в поверхностных слоях атмосферы Марса уже могут разрешить другие миссии.

Вообще, создание посадочной платформы для высадки на Марсе - исключительно сложная техническая задача. В 2016 году европейский посадочный аппарат «Скиапарелли» разбился при попытке мягкой посадки. Причина - ошибка в блоке инерциальной навигации.

Для нашей стороны ключевой проблемой станет отсутствие марсохода. Посадочный аппарат «Казачок» сам по себе неподвижен. В теории Россия может попытаться разработать и планетоход, но на практике такой проект будет достаточно недешевым.

Неясно, насколько «Роскосмос» готов вкладываться в современных условиях. Судя по тому, что Рогозин в комментарии об этом событии ничего не сказал о создании собственного марсохода, ожидать его пока нет оснований.

Автор: Александр Березин

Источник: Naked Science
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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.03.2022, 18:15
    Гость: Бобёр

    На сотрудничество надобно наложить болт.
    А вот производство ракет малой, средней и большой дальности - поставить на конвейер и умножать производство. Ясно же видна потребность запада, он прямо трется у границы, настолько ему нужна ракетная терапия.
    Да и западные города просто мечта ракет: бизнес сити + фанерные пригороды. Так и вижу: вспышка 3 км, радиус хлопка 8 км, радиус сгоревшей фанеры 20 км.

  2. 18.03.2022, 17:19
    Гость: Пилот

    Вместо казачка отправить Рогозина на последнем Протоне он и за марсоход сойдет.

  4. 18.03.2022, 14:47
    Гость: ABCD

    И тут как бы выясняется, что знаменитый батут который Рогозин предлагал Маску- на само деле Рогозинский, на котором он прыгает уже много лет.
    Я в общем не сильно расстроен, и так было понятно чем закончится то, что с треском и шумом анонсируют демагоги с популистами.
    Под соусом "нет денег из за санкций" похоже отечественный космос скоро исчезнет совсем.
    Не зря же снесли корпус Академии Жуковского в котором учился Гагарин, и даже памятная доска не спасла.

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