Достопримечательности Таллина: что нужно знать

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Таллин обладает удивительной историей. 

Кому он только не принадлежал за последние восемь столетий. В своё время, за управление этим городом боролись Россия и Швеция, многие рыцарские ордена также имели на него планы. Все это наложило отпечаток на культуру Таллина: в столице Эстонии гармоничным образом переплетаются огромное количество различных архитектурных стилей, культурных традиций и ценностей. Старый Таллин – это типичный представитель средневекового города северных регионов Европы, с его крепостями и узкими каменными улочками.

Что же посмотреть туристу в Таллине в первую очередь?

1. Старый город
Как было уже сказано выше, Старый Таллин – это то место, где еще сохранился дух средневекового города. Здесь сосредоточены основные достопримечательности страны, дошедшие до нас сквозь столетия. Данный район – это совокупность каменных проспектов, площадей, древних церквей и купеческих домов, имеющих богатую историю. Более того, данный район входит в наследие ЮНЕСКО, а значит любопытный турист здесь найдет для себя много всего интересного.

2. Ратушная аптека
Это самая древняя аптека в Европе, которая впервые открыла свои двери в первой половине XV столетия. Многие годы это здание передавалось из рук в руки, среди династий фармацевтов. Сейчас аптека продолжает продажу лекарственных средств, однако, в одном из залов расположен музей, где каждый может познакомиться с инструментами, которые использовались в медицине прошлых лет. Еще здесь можно приобрести различные сувениры и местные сладости.

3. Площадь Свободы
Одна из самых крупных площадей Таллина, находящихся в центре города, построенная в XIX веке. Век назад здесь все выложили камнем и убрали торговые ряды. Главное, на что стоит здесь обратить внимание – это монумент, возведенный в 2009 году в честь победы Эстонии в Освободительной войне. 1918-1920 года. Это место давно стало основным для проведения всевозможных концертов и официальных мероприятий.

4. Таллинская городская стена
Отлично сохранившаяся до наших дней стена и использовалась для обороны города многие века. Сейчас в отличном состоянии находятся более двух километров древнего укрепления и несколько башен. В свои лучшие времена, высота стены достигала 14-16 метров. Данное укрепление считалось самым надежным и мощным во всей Северной Европе. Кроме того, раньше здесь находилась тюрьма.
Таллин – суровый город, который привлекает к себе внимание выдержанностью и характером. Это не место, где можно с размахом и ярко провести время, однако, здесь можно почувствовать пульс истории и погрузиться в невероятную атмосферу Средневековья.
 

 

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