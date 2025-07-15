Лавров: Россия хочет понять, что стоит за ультиматумом Трампа
Россия хочет понять, что стоит за ультиматумом президента США Дональда Трампа про 50 дней для урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Мы хотим понять, что стоит за этим заявлением. 50 дней. Было раньше и 24 часа. И 100 дней было. Мы все это проходили и действительно хотим понять, чем движим президент США», – цитируют Лаврова «Ведомости».
По его словам, Трамп находится под неприличным давлением со стороны Евросоюза (ЕС) и руководства НАТО. Комментируя возможное введение новых антироссийский санкций, глава МИДа подчеркнул, что Россия справляется с действующими ограничительными мерами и справится с новыми.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Хихил что ли? У них вечно "Кремль в панике". Клоуны вы дешевые.
Как он про себя любимого круто говорит - Россия!
роже наглой! Надо тебя в главнокомандующие! Пусть тебя научат быть главнокомандующим!Это просто!
Могу ошибаться, но вроде ты был из тех кто доказывал что торговля с западом нам очень нужна, какие еще могут ответки, если мы 4 года торгуем со странами, которые у нас своровали 300млрд баксов и снабжают украину оружием(считай все обеспечение на них)?
кто такие есть "сионисты". Как я могу распознать этих сионистов, скажем, в своём городе? Ты мне дай инструкции.