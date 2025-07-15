Лавров: Россия хочет понять, что стоит за ультиматумом Трампа

17:12 15.07.2025

Россия хочет понять, что стоит за ультиматумом президента США Дональда Трампа про 50 дней для урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы хотим понять, что стоит за этим заявлением. 50 дней. Было раньше и 24 часа. И 100 дней было. Мы все это проходили и действительно хотим понять, чем движим президент США», – цитируют Лаврова «Ведомости».

По его словам, Трамп находится под неприличным давлением со стороны Евросоюза (ЕС) и руководства НАТО. Комментируя возможное введение новых антироссийский санкций, глава МИДа подчеркнул, что Россия справляется с действующими ограничительными мерами и справится с новыми.