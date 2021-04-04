Как грамотно выбрать шторы в детскую комнату?
Развитие вашего малыша, его настроение во многом определяется устройством его личных «апартаментов». Не последняя роль в деле обустройства комнаты для ребенка принадлежит шторам. Благодаря правильно подобранным шторам детская приобретает законченный вид. Вот почему к выбору штор для детской нужно отнестись серьезно и внимательно.
Согласно исследованиям психологов, детская комната оставляет в душе ребенка отпечаток, хранящийся всю последующую жизнь. Помните, что от того, как оформлено окно детской, зависит вид комнаты в целом. Шторы должны быть легкими и веселыми, при этом обязательно подбирать ткань хорошего качества, за которой несложно ухаживать.
Несомненно, детям комфортнее и полезнее находиться в светлом помещении. Солнечный свет способствует их развитию и хорошему настроению. Следовательно, шторы должны пропускать лучи солнца. Однако в то же время иногда требуется создать в детской полумрак – например, во время дневного сна, чтобы малышу было приятно спать в слегка затененной комнате. Для решения этой задачи попробуйте использовать сочетание прозрачного тюля и плотных штор. Вместо плотных штор можно подобрать рулонные шторы или жалюзи.
Материал для штор в детской комнате
Отправляясь в магазин за материалом для детских штор, необходимо помнить несколько основных правил.
Первое. Ткань должна обладать высокой степенью экологической защиты, очень желательно подобрать негорючий материал.
Второе. Шторы должны быть простыми в уходе, чтобы их можно было часто стирать, быстросохнущими: ведь наличие пыли в детской комнате недопустимо, а на шторах пыль собирается очень быстро.
Сегодня большую популярность в качестве ткани для детских штор приобрел хлопок: он довольно плотен, создает приятное ощущение мягкости и теплоты, и в то же время за шторами из хлопка несложно ухаживать.
Какого цвета шторы выбрать для детской?
Чтобы не ошибиться с подбором расцветки, нужно учитывать некоторые моменты. Посмотрите как бы со стороны на обстановку в комнате. Если вы наполнили жилище малыша яркими разноцветными предметами, то шторы лучше подобрать однотонные. Если же обои, игрушки, мебель, постельное белье имеют спокойную расцветку – для штор подойдет веселая, разноцветная ткань.
Конечно, яркие цвета крайне полезны для развития ребенка, однако важно помнить: все хорошо в меру. С самого раннего детства ребенок получает от вас уроки хорошего вкуса, которые позволят ему в дальнейшем избежать вульгарности в одежде и внешнем виде. Кроме того, слишком яркие цвета быстро утомляют малыша, а избыток, к примеру, красного может даже спровоцировать вспышки немотивированной агрессии.
При выборе штор нужно учитывать все, в том числе пол и возраст ребенка. Маленькой девочке наверняка придутся по вкусу нежно-розовые шторы с нарисованными бабочками или феями, а вот восьмилетний парень такие изыски точно забракует. Кроме того, выбор зависит и от характера ребенка. Спокойный, послушный сын или дочка? Можете смело приобретать любые шторы, не опасаясь, что ребенок их порвет или испачкает. Непоседа и сорванец, обожает играть в шумные игры и устраивать переодевания, используя для этого все подручные средства? Что ж, в этом случае выберите недорогой материал, который не жалко будет через какое-то время просто выбросить и купить новые шторы.
Аксессуары
Сегодня можно приобрести и самые разнообразные аксессуары для украшения детских штор: ламбрекены, подхваты, держатели, выполненные в виде сказочных героев или игрушек. Никого не оставит равнодушным, к примеру, небесно-голубая штора, оформленная аксессуарами в форме бабочек. Здесь хорошо будет смотреться ламбрекен в виде облаков. Еще один интересный вариант – тюль с нарисованным солнышком, который закрывают плотные шторы со сказочным месяцем и звездами.
Важная деталь – карниз. Самое главное требование к карнизу – прочность. Если он достаточно прочен, то ребенок спокойно сможет открывать и закрывать шторы в своей комнате самостоятельно, и вы не будете волноваться, что от резкого движения карниз может сорваться и нанести ребенку травму. Закрепить шторы на карнизе удобнее всего крючками или люверсами. Такому креплению нестрашно нападение даже самого проказливого ребенка.
Дополнения к шторам
Чтобы оформление детской создавало впечатление единого ансамбля, лучше дополнить шторы подходящими по расцветке покрывалами, панно, декоративными диванными подушками… Не бойтесь проявлять фантазию – превратите комнату ребенка в настоящую сказку. Ведь шторы для малыша – не только предмет интерьера, а в первую очередь – одна из игрушек, которая помогает ему развиваться, создает радостное настроение, позволяет почувствовать любовь и заботу взрослых.
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