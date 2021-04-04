Как грамотно выбрать шторы в детскую комнату?

17:13 4.04.2021

Детская – самый трогательный уголок любой квартиры. Это место, где обитает ваш ребенок, это его первые впечатления об окружающем мире.

Развитие вашего малыша, его настроение во многом определяется устройством его личных «апартаментов». Не последняя роль в деле обустройства комнаты для ребенка принадлежит шторам. Благодаря правильно подобранным шторам детская приобретает законченный вид. Вот почему к выбору штор для детской нужно отнестись серьезно и внимательно.

Согласно исследованиям психологов, детская комната оставляет в душе ребенка отпечаток, хранящийся всю последующую жизнь. Помните, что от того, как оформлено окно детской, зависит вид комнаты в целом. Шторы должны быть легкими и веселыми, при этом обязательно подбирать ткань хорошего качества, за которой несложно ухаживать.

Несомненно, детям комфортнее и полезнее находиться в светлом помещении. Солнечный свет способствует их развитию и хорошему настроению. Следовательно, шторы должны пропускать лучи солнца. Однако в то же время иногда требуется создать в детской полумрак – например, во время дневного сна, чтобы малышу было приятно спать в слегка затененной комнате. Для решения этой задачи попробуйте использовать сочетание прозрачного тюля и плотных штор. Вместо плотных штор можно подобрать рулонные шторы или жалюзи.

Материал для штор в детской комнате

Отправляясь в магазин за материалом для детских штор, необходимо помнить несколько основных правил.

Первое. Ткань должна обладать высокой степенью экологической защиты, очень желательно подобрать негорючий материал.

Второе. Шторы должны быть простыми в уходе, чтобы их можно было часто стирать, быстросохнущими: ведь наличие пыли в детской комнате недопустимо, а на шторах пыль собирается очень быстро.

Сегодня большую популярность в качестве ткани для детских штор приобрел хлопок: он довольно плотен, создает приятное ощущение мягкости и теплоты, и в то же время за шторами из хлопка несложно ухаживать.

Какого цвета шторы выбрать для детской?

Чтобы не ошибиться с подбором расцветки, нужно учитывать некоторые моменты. Посмотрите как бы со стороны на обстановку в комнате. Если вы наполнили жилище малыша яркими разноцветными предметами, то шторы лучше подобрать однотонные. Если же обои, игрушки, мебель, постельное белье имеют спокойную расцветку – для штор подойдет веселая, разноцветная ткань.

Конечно, яркие цвета крайне полезны для развития ребенка, однако важно помнить: все хорошо в меру. С самого раннего детства ребенок получает от вас уроки хорошего вкуса, которые позволят ему в дальнейшем избежать вульгарности в одежде и внешнем виде. Кроме того, слишком яркие цвета быстро утомляют малыша, а избыток, к примеру, красного может даже спровоцировать вспышки немотивированной агрессии.

При выборе штор нужно учитывать все, в том числе пол и возраст ребенка. Маленькой девочке наверняка придутся по вкусу нежно-розовые шторы с нарисованными бабочками или феями, а вот восьмилетний парень такие изыски точно забракует. Кроме того, выбор зависит и от характера ребенка. Спокойный, послушный сын или дочка? Можете смело приобретать любые шторы, не опасаясь, что ребенок их порвет или испачкает. Непоседа и сорванец, обожает играть в шумные игры и устраивать переодевания, используя для этого все подручные средства? Что ж, в этом случае выберите недорогой материал, который не жалко будет через какое-то время просто выбросить и купить новые шторы.

Аксессуары

Сегодня можно приобрести и самые разнообразные аксессуары для украшения детских штор: ламбрекены, подхваты, держатели, выполненные в виде сказочных героев или игрушек. Никого не оставит равнодушным, к примеру, небесно-голубая штора, оформленная аксессуарами в форме бабочек. Здесь хорошо будет смотреться ламбрекен в виде облаков. Еще один интересный вариант – тюль с нарисованным солнышком, который закрывают плотные шторы со сказочным месяцем и звездами.

Важная деталь – карниз. Самое главное требование к карнизу – прочность. Если он достаточно прочен, то ребенок спокойно сможет открывать и закрывать шторы в своей комнате самостоятельно, и вы не будете волноваться, что от резкого движения карниз может сорваться и нанести ребенку травму. Закрепить шторы на карнизе удобнее всего крючками или люверсами. Такому креплению нестрашно нападение даже самого проказливого ребенка.

Дополнения к шторам

Чтобы оформление детской создавало впечатление единого ансамбля, лучше дополнить шторы подходящими по расцветке покрывалами, панно, декоративными диванными подушками… Не бойтесь проявлять фантазию – превратите комнату ребенка в настоящую сказку. Ведь шторы для малыша – не только предмет интерьера, а в первую очередь – одна из игрушек, которая помогает ему развиваться, создает радостное настроение, позволяет почувствовать любовь и заботу взрослых.

