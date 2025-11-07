Оркестр «Глобалис» спас лидера «Крематория»

Юбилейный концерт оркестра «Глобалис» "Наш Симфорок. 25 лет" состоялся в клубе Base 6 ноября 2025 года

Рок-проектов с симфоническим оркестром сейчас великое множество, это модно и престижно. Но не надо забывать, что оркестр «Глобалис» в России был абсолютным первопроходцем в данном направлении и даже тренд на сам термин «Симфорок» задал именно он. Подавляющее большинство знаковых рокеров в России сотрудничало с ними. И даже те из них, которые ныне работают с другими симфоническими коллективами, все равно, как правило, начинали с «Глобалисом».

Сила «Глобалиса» заключается в том, что к каждому рок-проекту оркестр продходит индивидуально, помогая исполнителям решать совершенно разные задачи. Множество граней высветил и концерт в клубе Base. Все приглашенные гости выступили с «Глобалисом» в непохожих друг на друга форматах. Панки Nagart предстали перед зрителями в формате трио: вокалист Александр Старцев, альтистка Валя Елисеева и гитарист Максим Аксенов. В такой конфигурации под аккомпанемент «Глобалиса» они исполнили «Поиграй со мной» и «Королеву льда». Причем, в случае с Nagart присутствовал еще и элемент театрализации, поскольку во время «Поиграй со мной» показала шоу маленькая девочка с мишкой в руках.

Лидер «Крематория» Армен Григорян, выпустивший с «Глобалисом» целых четыре альбома, спел под аккомпанемент оркестра в амплуа освобожденного вокалиста. Певец признался, что «Глобалис» его в свое время буквально спас и помог закрыть гештальт, потому что только эти музыканты смогли записать на достойном уровне сочиненную им музыку к балету «Грезы скотного двора» по Джорджу Оруэллу. Тандем порадовал публику «Мусорным ветром» (с весьма уместным дымом на сцене» и «2025-м годом» (песней о том, что, по словам Армена Григоряна, у нас ничего не меняется, кроме дат).

Вокалист «Анимации» Константин Кулясов спел с оркестром «Глобалис» один под аккомпанемент акустической гитары, признавшись, что припас для концерта два номера — новый и неожиданный. Первым из них была песня «Выходи за меня», представленная летом этого года, вторая - «Роман». Ведущий концерта Игорь Паньков справедливо заметил, что симфонические аранжировки песням «Анимации» явно к лицу. К тому же это был отличный задел на будущее, поскольку это фактически была премьера совместного проекта.

В отличие от Константина Кулясова, группа Casual работает с «Глобалисом» не менее 15-ти лет. Коллектив выступил на юбилейном концерте оркестра в виде тандема основателя команды Алексея Яшина и вокалистки Виолетты Дядюры. Они исполнили с «Глобалисом» балладу «Мама», уже выходившую в альбоме Casual «Не выпускай из сердца теплоту» (2017) и новинку «Не жалей ни о чем», которая вот уже 20 недель занимает лидирующие позции в хит-параде «Нашего Радио» «Чартова дюжина». Прочие фигуранты чарта «Ария», Гарик Сукачев и Catharsis поздравили «Глобалис» в формате видеооткрыток.

Неизгладимое впечатление произвели исполненные «Глобалисом» попурри из песен «Арии», «Агаты Кристи», «Мельницы», «Короля и Шута», «Кино» и «Ленинграда» (от «Терминатора» были просто мурашки по коже). Зрители бурно на них реагировали и наотрез отказывались отпускать музыкантов со сцены. Выйдя на бис, дирижер Леонид Бутинский, признался, что закрывает теперь свой личный «Гештальт» инструментальной версией «Муравейника» Виктора Цоя.

На этом история «Глобалиса», конечно же, не заканчивается. Впереди множество новых коллабораций и концертов. Также ведущий Игорь Паньков впервые проаносировал книгу автора этих строк «Оркестр «Глобалис»: 25 лет на страже Симфороока». В скором времени должно увидеть свет ее электронное издание, а потом, возможно, и бумажное.