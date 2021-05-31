«Би-2», 6 июня, сцену СКК «Оренбуржье»

«Би-2», 6 июня, сцену СКК «Оренбуржье»

«Би-2 вернутся на сцену СКК «Оренбуржье» с концертом «ВыйдемИзДома»

6 июня 2021 года музыканты отыграют сет, в который войдут громкие хиты года.

Концертная программа получила свое название по заглавному рефрену из сингла «Депрессия» — второго трека с грядущего релиза Би-2. В лайн-ап «ВыйдемИзДома» войдут более 20 любимых песен группы, в том числе и чарт-топперы 2020 года: «Пекло», «Депрессия» и «Бог проклятых».

Обращаем Ваше внимание, что при посещении мероприятия обязательно соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. При необходимости зрителям на входе будут предоставлены маски, перчатки и антисептические средства.
 

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