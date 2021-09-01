Иосиф Сталин и вой меньшинств: почему вокруг советского генералиссимуса столько шума и как на это реагировать?

Как так вышло, что одни политики неожиданно взялись защищать память Сталина, а другие истерично поливают его грязью?

Бурную дискуссию в соцсетях и блогосфере спровоцировали слова главы МИД России Сергея Лаврова, раскритиковавшего на днях во время встречи с ветеранами Великой Отечественной войны в Волгограде позиционирование Иосифа Сталина как «главного злодея».

«Нападки на Сталина как на главного злодея, сваливание в одну кучу всего, что он сделал в довоенное время, во время, после войны - это ведь тоже часть той самой атаки на наше прошлое, на итоги Второй мировой войны», — цитирует Лаврова агентство ТАСС.

Слова российского министра вызвали настоящий взрыв ненависти у представителей российской несистемной оппозиции и западных средств массовой информации (в том числе, финансируемых правительством США и рассчитанных на российскую аудиторию). В либеральных блогах Сталина истерично называли «преступником» и орали о «кровавом режиме». Особенно повеселил один бывший офицер КГБ СССР (а до этого комсомольский работник), назвавший рассуждения о Сталине «отмороженностью» и «деградацией».

Кроме того, «неполживые люди с хорошими лицами» вопрошали, что же теперь делать со всеми антисталинскими книгами и фильмами, вышедшими за последние 30 лет. И это – вопрос действительно интересный.

Понятно, что расстановка исторических акцентов по поводу оценки сталинского периода – это часть предвыборного процесса. Почему так? Ответ на этот вопрос можно найти в результатах социологических исследований, и, в том числе, проведенных откровенно либеральным «Левада-Центром» (внесен в реестр НКО-иноагентов по решению Минюста РФ), который заподозрить в симпатии к Сталину крайне сложно.

Согласно итогов опросов, проведенных летом 2021 года, 60% россиян выступают за строительство в нашей стране музейного комплекса «Сталин-Центр» (нецелесообразным такие действия считают только 30% опрошенных). Сторонники строительства музея Сталина объясняют свою позицию либо тем, что Иосиф Виссарионович был великим человеком, либо необходимостью знать и сохранять историю.

48% россиян выступают за установку в России памятников Сталину (против – 20%, все равно – 29%, затрудняются с ответом 3%). Для сравнения, всего 11 лет назад сторонников установки монумента было 25%, а в обществе в целом преобладало равнодушное отношение к данному вопросу.

56% россиян полностью или в целом согласны с утверждением о том, что Сталин был великим вождем, еще 27% согласны с этим утверждением только частично. Не согласны – всего 14%.

С огромным отрывом лидирует Иосиф Сталин также в опросе о самой выдающейся личности в истории России. Свои голоса ему отдали 39% респондентов. Оказавшийся на втором месте Владимир Ленин получил 30%, а Александр Пушкин – 23%.

Здесь следует сделать одну важную ремарку. Один известный лево-либеральный эксперт попытался объяснить упоминания представителями российской власти личности Иосифа Сталина тем, что те якобы «утрачивают связь с обществом». Однако, как мы видим, соцопросы как раз полностью опровергают подобные утверждения.

Более того, одним из лидеров «сталинизации» среди российских социальных групп является… молодежь. Например, за последние годы популярность идеи установки памятника среди молодых граждан РФ выросла в… 5 (!) раз. Да-да, монумент советскому генералиссимусу хотели бы поставить 50% россиян в возрасте 18-24 года. Если бы либеральные эксперты ненадолго вынырнули из сети, то поняли бы, что далеко не вся молодежь желает жить в либеральном мирке.

По факту мы видим, что примерно две трети российского общества в большей или меньшей мере одобряет деятельность Иосифа Сталина (пусть и с некоторыми оговорками). Количество же уверенно осуждающих его лиц колеблется в диапазоне 14-20%.

Как бы это ни возмущало «неполживо-либерально-проевропейскую» публику, но Сталин является для жителей России своего рода «историческим маяком». И оскорбления в его адрес – это оскорбление большей части российского народа. И тем, кому что-то не нравится, стоило бы, по меньшей мере, научиться вести себя покорректнее.

Самой же российской власти, раз уже сказано «А», стоило бы произнести и «Б». С учетом позиции большей части нашего общества, хотя бы из соображений сохранения истории и для подтверждения серьезности своих слов, стоило бы совершить несколько символичных шагов. Например, привести Мавзолей во время парадов в тот вид, в котором он был в 1941-1945 годах, расширить сферу использования красного знамени Победы, задуматься над возвращением знаменитому городу на Волге имени, прогремевшего на весь мир, — Сталинград. В конце концов, даже в либерально-европейской Франции не стесняются называть так станцию своего метрополитена.

Фото Pline с сайта ru.wikipedia.org

Возвращаясь же к написанным и снятым за последние 30 лет антиисторическим опусам о «кровавом НКВД, пожиравшем младенцев, спасаемых добрым вермахтом», то из банального самоуважения их стоило бы если не запретить, то хотя бы отложить на какую-то дальнюю пыльную полку. Теме репрессий и депортаций было дано немало взвешенных оценок в добротной научной литературе. Об этом можно и нужно говорить. Но то, что реальных комсомольцев-героев Великой Отечественной войны каждый второй кинематографист сегодня переделывает в «жертв сталинских репрессий», - это откровенное издевательство над историей.

Прекрасный рецепт того, как нужно реагировать на великих исторических личностей, в деятельности которых были неоднозначные моменты, можно позаимствовать у Китая. И руководство КНР, и само китайской общество давно согласились с тем, что Мао Цзэдун в своей деятельности был прав на 70% и ошибался на 30.

При этом оскорблять память «Великого Кормчего» китайцы не дают никому, считая это оскорблением в адрес сразу всей страны и народа. Один лишь только дом-музей Мао за время его существования посетили свыше 100 млн человек. А современные китайские власти продолжают возводить памятники основателю КНР. Только в 2009 году в провинции Хунань появился 32-метровый бюст молодого Мао, собранный из более 8000 блоков красного гранита общим весом в 2 тысячи тонн. Это дает определенную пищу для размышлений, не правда ли?

