МИД Италии вызвал посла РФ после слов Соловьева о Мелони

11:15 22.04.2026

МИД Италии вызвал посла РФ в Италии Алексея Парамонова из-за высказываний телеведущего Владимира Соловьева о премьер-министре Джорджи Мелони в эфире шоу «Полный контакт» на канале «Соловьев Live», пишет «Коммерсант».

«Я вызвал посла России Парамонова в Министерство иностранных дел, чтобы выразить официальный протест в связи с крайне серьезными и оскорбительными заявлениями ведущего Владимира Соловьева»,— написал глава итальянского МИД Антонио Таяни в соцсети Х.

Сам Алексей Парамонов назвал свой вызов в МИД страны «ударом в штангу» и попыткой раздуть международный скандал. Он отметил, что никто из российского руководства не делал уничижительных комментариев ни в адрес Мелони, ни в адрес Италии.

Владимир Соловьев использовал в адрес Мелони оскорбления на итальянском и русском языках. Он использовал уничижительное слово puta, назвал ее «фашистской тварью» и «пустой Мелони» и заявил о предательстве своих избирателей.

Джорджа Мелони ответила на оскорбительные комментарии в свой адрес со стороны российского журналиста.

«По своей природе усердный пропагандист режима не способен преподавать уроки ни последовательности, ни свободы. Но эти карикатуры, конечно, не заставят нас изменить курс», — написала Мелони.

По ее словам, существует единственный ориентир, и это интересы Италии. Она заверила, что будет «следовать ему с гордостью, к большому огорчению пропагандистов по всему миру», пишет Газета.RU.