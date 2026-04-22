МИД Италии вызвал посла РФ после слов Соловьева о Мелони
МИД Италии вызвал посла РФ в Италии Алексея Парамонова из-за высказываний телеведущего Владимира Соловьева о премьер-министре Джорджи Мелони в эфире шоу «Полный контакт» на канале «Соловьев Live», пишет «Коммерсант».
«Я вызвал посла России Парамонова в Министерство иностранных дел, чтобы выразить официальный протест в связи с крайне серьезными и оскорбительными заявлениями ведущего Владимира Соловьева»,— написал глава итальянского МИД Антонио Таяни в соцсети Х.
Сам Алексей Парамонов назвал свой вызов в МИД страны «ударом в штангу» и попыткой раздуть международный скандал. Он отметил, что никто из российского руководства не делал уничижительных комментариев ни в адрес Мелони, ни в адрес Италии.
Владимир Соловьев использовал в адрес Мелони оскорбления на итальянском и русском языках. Он использовал уничижительное слово puta, назвал ее «фашистской тварью» и «пустой Мелони» и заявил о предательстве своих избирателей.
Джорджа Мелони ответила на оскорбительные комментарии в свой адрес со стороны российского журналиста.
«По своей природе усердный пропагандист режима не способен преподавать уроки ни последовательности, ни свободы. Но эти карикатуры, конечно, не заставят нас изменить курс», — написала Мелони.
По ее словам, существует единственный ориентир, и это интересы Италии. Она заверила, что будет «следовать ему с гордостью, к большому огорчению пропагандистов по всему миру», пишет Газета.RU.
Какой смысл вызывать нашего посла, если речь идет о заявлениях человека, который не представляет власть в РФ ? В лучшем случае его можно назвать пропагандистом. Но в таком случае и Россия может почти каждый день вызывать посла Италии "на ковер" из-за негативных заявлений журналистов и общественных деятелей, а также из-за статей в итальянских СМИ в отношении России и ее руководства.
А вот то, что его заоблачные гонорары платятся из госбюджета, т.е. по сути вытаскиваются из карманов стремительно нищающего населения России - вот это реально отвратительно и преступно.