Кошице: современный словацкий город и тихая деревня в одном лице

08:01 2.04.2021

Кошице город Центральной Европы, расположенный на границе Словакии. Он является вторым по величине городом страны после Братиславы и расположен между рекой Хорнад и Рудными горами. Если кто-то во время своей поездки желает познакомиться с типичными образцами средневековой архитектуры и приятно провести время со всеми красотами природы, то Кошице идеальный выбор.

Кошице город Центральной Европы, расположенный на границе Словакии.

Он является вторым по величине городом страны после Братиславы и расположен между рекой Хорнад и Рудными горами. Если кто-то во время своей поездки желает познакомиться с типичными образцами средневековой архитектуры и приятно провести время со всеми красотами природы, то Кошице идеальный выбор.

Кошице, как и многие балканские города, какое-то время находился под властью Османской империи. С периода 1536-1686 годов в городе остались следы турецко-исламской культуры. Было бы правильно называть Кошице современным городом, бережно хранящим свою культуру, а также тихой европейской деревней с ее зеленой природой. В Кошице, где царит спокойная городская жизнь, лето относительно оживленное.

В очаровательных ресторанах, кафе и пабах в центре можно попробовать блюда словацкой кухни, а также различные сорта словацкого пива. Местные пироги это разновидность равиоли, приготовленных из картофеля, муки, яиц и мяса. Также стоит здесь попробовать Haluky, блюдо из сыра, картофеля и мяса.

Вот наиболее важные достопримечательности Кошице

1. В каждом городе есть своя отправная точка. Несмотря на то, что площадь Hlavn Nmestie сама по себе является туристической, она заслуживает того, чтобы стать отправным пунктом туров по городу из-за ее близости к церквям и музеям.

2. Собор Святой Елизаветы расположен в центре Кошице, он является одним из наиболее типичных образцов готической архитектуры, а также самой большой церковью в Словакии. Визит Папы Иоанна Павла II сделал его еще более важным в повестке дня Словакии и всего мира. Возле собора есть башня высотой 56 м, откуда можно посмотреть на Кошице с высоты птичьего полета.

3. Часовня Святого Михаила выделяется как одна из самых впечатляющих небольших церквей с готической архитектурой. Находясь рядом с собором Святой Елизаветы, она стала одной из первых остановок путешествия туристов. Самая важная особенность, которая отличает часовню от ее аналогов, заключается в том, что здесь проводится множество свадебных церемоний.

4. Восточно-словацкий музей, содержащий более 500 000 артефактов из археологической истории Словакии, а также артефакты в стиле готики и буры, одна из самых важных достопримечательностей города. Еще одной особенностью музея является то, что в его саду стоит деревянная церковь 17 века. Здесь также можно увидеть памятник Ференцу Ракоци.

5. В Кошице можно найти множество художественных галерей, поэтому он был выбран культурной столицей Европы в 2013 году наравне с Марселем. Самая важная из них Кунстхалле. Галерея, которая раньше использовалась как крытый бассейн, была преобразована, когда река Хорнад была загрязнена восстановительными работами. Здесь можно посмотреть самые важные образцы современного искусства и по-новому взглянуть на город.

Расположенный на востоке Словакии, Кошице граничит с Венгрией. Это обеспечивает некоторое удобство для посетителей с точки зрения перемещения. При желании можно воспользоваться прямыми рейсами из Москвы и добраться до города примерно за 1 час 50 минут. Однако, если нужен более экономичный полет, лучше сначала долететь до Венгрии, а затем сесть на поезд до Кошице.

Путь от Будапешта до Кошице занимает около четырех часов и обещает туристам незабываемое путешествие по самым плодородным и зеленым землям Европы. Международный аэропорт Кошице находится в 6 км от центра города и расположен в южной части города. До центра можно добраться с разными видами транспорта. Любители поездов и автобусов пользуются общественным транспортом ежечасно