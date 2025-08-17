Олег Царев: Молчание Путина и Трампа — не случайность, а осознанная пауза
Трамп и Путин заняли выжидательную позицию: публично — тишина, никакой конкретики. Они ждут, какое решение примет Зеленский в понедельник, когда ему предъявят все условия: смягчит ли он свои позиции, останется непреклонным или начнёт скрытые торги.
Если бы то, о чём договаривались Путин и Трамп, было сразу заявлено в СМИ, то, во‑первых, у Зеленского было бы время подготовиться; во‑вторых, у лидеров Европы и либеральных СМИ было бы время раскритиковать договорённости Путина и Трампа ещё до встречи Трампа с Зеленским, тем самым заранее усилив позицию Зеленского. Мол, это не Зеленский лично сейчас отказывает Трампу, а весь мир, и сам Зеленский тоже считает условия Путина и Трампа неприемлемыми.
Варианты очевидны:
1. Если Зеленский согласится на компромисс — появятся громкие заявления о «прорыве» с обеих сторон.
2. Если откажет — США могут публично дистанцироваться, оставив Украину один на один с проблемой: без денег и оружия. Параллельно — начать давление на окружение Зеленского, возбуждая против него уголовные дела по коррупции и вводя санкции.
3. Самый вероятный сценарий — начнётся неформальный торг: обсуждение деталей, графиков реализации, гарантий и личных интересов.
Молчание Путина и Трампа — не случайность, а осознанная пауза. Так они повышают ставки лично для Зеленского, вынуждая его — без «друзей» и помощников — самому определяться с решением на встрече с Трампом.
Что-то в этом есть...
Поневоле начинаешь допускать, что кто-то имеется над схваткой и за ним последнее слово.( Бох ни причём ): )
Молчани и тишина с обоих сторон объесняется тем что они не о чем не договорились. С чем президент РФ приехал с тем и уехал с пустыми руками. Обсудили текущие проблемы лично что они ранее обсуждали по телефону. Результатов никаких нет, Трамп думает что дальше предпринять, ну а президент РФ молиться чтобы пронесло.
Почему молчат?, Трамп прямо заявил, что Путин ещё не закончил, на Украине то, что задумал, вывод получается таким, Трамп дал время Путину и поддержал безмолвно продолжить военных действии для достижения задуманных целей.
Зеленские пусть со всей Европейской свитой летит к Трампу, однозначно, попадёт под раздачу, в таком деле коллективной ответственности не бывает, ответственность по самое не могу будет Зеленского, если примет или примет приложения Трампа судьба Зеленского определена, за всё придётся отвечать Зеленскому.(ты виноват тем, что я хочу кушать)- Аминь!
Прежде чем гадать что и как надо исходить из ИМЕЮЩЕЙСЯ СИТУАЦИИ и прежде всего из СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИКИ РФ. Вот такие данные:
1) За более чем три года СВО, военные расходы в РФ возросли до 8 ПРОЦЕНТОВ от ВВП страны или до 172 миллиарда долларов;
2) В бюджет на 2025 было заложены цена 70 долларов за баррель, реально же баррель нефти стоит 55 долларов. Потеря для бюджета
РФ есть т.о. 4,9 триллиона рублей;
3) Во втором квартале 2025 года рост экономики упал резко до 1,1%; 4) Ключевая ставка Банка России 20%. Инфляция 9,40%;
5) Объем ФНБ сократился до 11,7 трлн рублей. "Экономика России стоит на грани рецессии — Минэкономразвития", сайт "vtomske.ru/news/210343-ekonomika-rossii-stoit-na-grani-recessii-minekonomrazvitiya". Угроза Д.Трампа ввести новые санкции против
РФ привела бы к еще более ухудшению экономики РФ с соотв. последствиями. И это стало главной причиной стороны РФ встретиться с Д.Трампом на Аляске. Все остальное - есть пропагандистский шум.
Во время голода канибалы выбирают жертву
Делят её и жарят на костре.
Так и сейчас. Запад с рсстущим дефицитом бюджета скатывается в гипер инфляцию, хаосу и распаду.
Поначалу намечали поделить РФ.
Но 30 стран нато были разбиты под Донбассом.
Что делать? Трамп нашёл другую более жирную жертву- ЕС и договорился с РФ нео-кому-няками на её раздел.
Сатанисты ЕС пытаются околдовать и заморочить голову оранжевому гениальному шоумэну.
Но их кабала заклинания не имеют силы.
Шоумэн продвинут в колдовстве на 3 ранга выше имеет титул принца Иерусалима.
Короче
Войны РФ - фашистская Германия не избежать