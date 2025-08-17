Олег Царев: Молчание Путина и Трампа — не случайность, а осознанная пауза

Они повышают ставки лично для Зеленского, вынуждая его — без «друзей» и помощников — самому определяться с решением на встрече с Трампом

Трамп и Путин заняли выжидательную позицию: публично — тишина, никакой конкретики. Они ждут, какое решение примет Зеленский в понедельник, когда ему предъявят все условия: смягчит ли он свои позиции, останется непреклонным или начнёт скрытые торги.

Если бы то, о чём договаривались Путин и Трамп, было сразу заявлено в СМИ, то, во‑первых, у Зеленского было бы время подготовиться; во‑вторых, у лидеров Европы и либеральных СМИ было бы время раскритиковать договорённости Путина и Трампа ещё до встречи Трампа с Зеленским, тем самым заранее усилив позицию Зеленского. Мол, это не Зеленский лично сейчас отказывает Трампу, а весь мир, и сам Зеленский тоже считает условия Путина и Трампа неприемлемыми.

Варианты очевидны:

1. Если Зеленский согласится на компромисс — появятся громкие заявления о «прорыве» с обеих сторон.

2. Если откажет — США могут публично дистанцироваться, оставив Украину один на один с проблемой: без денег и оружия. Параллельно — начать давление на окружение Зеленского, возбуждая против него уголовные дела по коррупции и вводя санкции.

3. Самый вероятный сценарий — начнётся неформальный торг: обсуждение деталей, графиков реализации, гарантий и личных интересов.

Молчание Путина и Трампа — не случайность, а осознанная пауза. Так они повышают ставки лично для Зеленского, вынуждая его — без «друзей» и помощников — самому определяться с решением на встрече с Трампом.