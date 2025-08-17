Олег Царев: Молчание Путина и Трампа — не случайность, а осознанная пауза

Они повышают ставки лично для Зеленского, вынуждая его — без «друзей» и помощников — самому определяться с решением на встрече с Трампом

Трамп и Путин заняли выжидательную позицию: публично — тишина, никакой конкретики. Они ждут, какое решение примет Зеленский в понедельник, когда ему предъявят все условия: смягчит ли он свои позиции, останется непреклонным или начнёт скрытые торги.

Если бы то, о чём договаривались Путин и Трамп, было сразу заявлено в СМИ, то, во‑первых, у Зеленского было бы время подготовиться; во‑вторых, у лидеров Европы и либеральных СМИ было бы время раскритиковать договорённости Путина и Трампа ещё до встречи Трампа с Зеленским, тем самым заранее усилив позицию Зеленского. Мол, это не Зеленский лично сейчас отказывает Трампу, а весь мир, и сам Зеленский тоже считает условия Путина и Трампа неприемлемыми.

Варианты очевидны:

1. Если Зеленский согласится на компромисс — появятся громкие заявления о «прорыве» с обеих сторон.
2. Если откажет — США могут публично дистанцироваться, оставив Украину один на один с проблемой: без денег и оружия. Параллельно — начать давление на окружение Зеленского, возбуждая против него уголовные дела по коррупции и вводя санкции.
3. Самый вероятный сценарий — начнётся неформальный торг: обсуждение деталей, графиков реализации, гарантий и личных интересов.

Молчание Путина и Трампа — не случайность, а осознанная пауза. Так они повышают ставки лично для Зеленского, вынуждая его — без «друзей» и помощников — самому определяться с решением на встрече с Трампом.

Источник: Олег Царев
  1. 17.08.2025, 19:16
    Гость: Nic

    Что-то в этом есть...
    Поневоле начинаешь допускать, что кто-то имеется над схваткой и за ним последнее слово.( Бох ни причём ): )

  2. 17.08.2025, 19:16
    Гость: Пилот

    Молчани и тишина с обоих сторон объесняется тем что они не о чем не договорились. С чем президент РФ приехал с тем и уехал с пустыми руками. Обсудили текущие проблемы лично что они ранее обсуждали по телефону. Результатов никаких нет, Трамп думает что дальше предпринять, ну а президент РФ молиться чтобы пронесло.

  3. 17.08.2025, 19:01
    Гость: так

    Почему молчат?, Трамп прямо заявил, что Путин ещё не закончил, на Украине то, что задумал, вывод получается таким, Трамп дал время Путину и поддержал безмолвно продолжить военных действии для достижения задуманных целей.
    -
    Зеленские пусть со всей Европейской свитой летит к Трампу, однозначно, попадёт под раздачу, в таком деле коллективной ответственности не бывает, ответственность по самое не могу будет Зеленского, если примет или примет приложения Трампа судьба Зеленского определена, за всё придётся отвечать Зеленскому.(ты виноват тем, что я хочу кушать)- Аминь!

  4. 17.08.2025, 18:50
    Гость: rick

    "Гость: Ого
    Вся европейская компания летит к Трампу. Это смотрящие за зеленским.
    Посмотрим, сможет ли Трамп всех их "уговорить"
    ---
    Прежде чем гадать что и как надо исходить из ИМЕЮЩЕЙСЯ СИТУАЦИИ и прежде всего из СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИКИ РФ. Вот такие данные:
    1) За более чем три года СВО, военные расходы в РФ возросли до 8 ПРОЦЕНТОВ от ВВП страны или до 172 миллиарда долларов;
    2) В бюджет на 2025 было заложены цена 70 долларов за баррель, реально же баррель нефти стоит 55 долларов. Потеря для бюджета
    РФ есть т.о. 4,9 триллиона рублей;
    3) Во втором квартале 2025 года рост экономики упал резко до 1,1%; 4) Ключевая ставка Банка России 20%. Инфляция 9,40%;
    5) Объем ФНБ сократился до 11,7 трлн рублей. "Экономика России стоит на грани рецессии — Минэкономразвития", сайт "vtomske.ru/news/210343-ekonomika-rossii-stoit-na-grani-recessii-minekonomrazvitiya". Угроза Д.Трампа ввести новые санкции против
    РФ привела бы к еще более ухудшению экономики РФ с соотв. последствиями. И это стало главной причиной стороны РФ встретиться с Д.Трампом на Аляске. Все остальное - есть пропагандистский шум.

  5. 17.08.2025, 18:19
    Гость: Skeptik

    Во время голода канибалы выбирают жертву
    Делят её и жарят на костре.
    Так и сейчас. Запад с рсстущим дефицитом бюджета скатывается в гипер инфляцию, хаосу и распаду.
    Поначалу намечали поделить РФ.
    Но 30 стран нато были разбиты под Донбассом.
    Что делать? Трамп нашёл другую более жирную жертву- ЕС и договорился с РФ нео-кому-няками на её раздел.
    Сатанисты ЕС пытаются околдовать и заморочить голову оранжевому гениальному шоумэну.
    Но их кабала заклинания не имеют силы.
    Шоумэн продвинут в колдовстве на 3 ранга выше имеет титул принца Иерусалима.
    Короче
    Войны РФ - фашистская Германия не избежать

