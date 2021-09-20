Выборы-2021: Кремль думает, что опять лихо надул народ

«То, что произошло - результат политического бандитизма. Махинации на электронном голосовании и запредельный админресурс в "электоральных султанатах", привели к тому, что "Единая Россия" якобы сохранила статус-кво»

К полудню 20 сентября Центризбирком озвучил предварительные результаты голосования в Государственную думу по итогам подсчета 90% бюллетеней. Пока что в парламент по спискам проходят пять партий - «Единая Россия» (49,66%), КПРФ (19,56%), ЛДПР (7,51%), «Справедливая Россия - За правду» (7,38%), «Новые люди» (5,33%).

При голосовании по одномандатным округам лидируют 195 кандидатов от «ЕР», 15 от КПРФ, 7 от партии «Справедливая Россия - За правду» и по одному у ЛДПР, «Яблока», «Родины», Гражданской платформы и Партии Роста.

Несмотря на то, что подсчет голосов почти завершен, у многих экспертов и участников выборов и сам процесс голосования, и подсчеты вызывают вопросы. В частности, на старте подсчета «Единая Россия» набирала менее 40%, КПРФ же приближалась к 25%. После обработки 14% голосов соотношение стало уже 41,17% к 23,9%. И далее партия власти постепенно наращивала преимущество, а остальные партии теряли, в частности, «Новые люди», которые сначала шли наравне с ЛДПР и «эсерами» опустились почти к проходному барьеру в 5%.

Отдельный вопрос вызывает ситуация с данными по электронному голосованию.

Несмотря на то, что они должны быть доступны оперативно, по двум миллионам избирателей Москвы цифры были опубликованы только в 14:00. Глава общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов связывал задержку публикации данных с тем, что значительная часть отдавших свой голос в электронном виде переголосовала.

В КПРФ пообещали оспорить результаты в некоторых округах, в особенности по электронному голосованию. Впрочем, и у партии власти нашлись претензии - она оспорит результаты в Якутии, где после обработки 100% протоколов побеждает КПРФ с 35,15% голосов избирателей. У «Единой России» - 33,22%.

Независимый политолог Павел Салин считает, что в целом участники выборов могут быть удовлетворены результатами, в особенности, новички думской кампании «Новые люди». Вопрос в том, останутся ли так же довольны цифрами сами избиратели и политические элиты.

- Результаты почти для всех участников избирательной кампании можно оценить, как удовлетворительные. Для «Новых людей», которые почти наверняка проходят в Госдуму, результаты хорошие. До конца не было ясно, пройдут они или нет, ими могли пожертвовать при подсчете голосов для обеспечения результата «Единой России», но, похоже, их все же пропустят по минимуму.

Для «Единой России» «вилка» была достаточно большой. Если бы она не смогла сохранить конституционное большинство, что на старте подсчета голосов казалось вполне реальным, это стало бы полным провалом для власти, который мог бы запустить новую политическую динамику. Успехом было бы повторение результата 2016 года или чуть больше. Поэтому нынешние цифры можно оценить, как приемлемые.

Для коммунистов, которые стали бенефициаром протестного голосования, результат тоже можно назвать удовлетворительным. Но серьезную роль в итоговых результатах сыграл админресурс. На примере Якутии и Ненецкого автономного округа, где местные элиты отказываются использовать административный ресурс в пользу власти, мы видим, какие могли бы быть результаты по всей стране.

Для «эсеров» результат даже хороший, потому что они проходят в Госдуму, а это было не очевидно. ЛДПР тоже могут быть довольны, так как партия концентрирует последние силы с учетом скудеющих ресурсов ее лидера.

Теперь вопрос в том, как оценят эти итоги Владимир Путин и российские элиты, для которых выборы стали лакмусовой бумажкой способности власти контролировать политический процесс в стране.

- С чем связано то, что результат партии власти стабильно увеличивался по ходу подсчета голосов?

- С одной стороны, к востоку от Урала традиционно располагается более протестно настроенный электорат, поэтому результаты «Единой России» и власти в целом всегда корректируются в большую сторону по ходу подсчета с востока на запад. Но дело в объемах такой корректировки. Кроме того, судя по всем индикаторам, вся страна настроена протестно. Поэтому корреляция более чем в 10% голосов вызывает вопросы.

Возможно, ночью происходило то, что можно назвать подведением баланса. Администраторы кампании решали, каким образом сбалансировать цифры в более выгодную для ЕР сторону. Мы видим, что до последнего момента придерживаются данные, которые власть хочет сохранить в качестве последнего козыря - окончательные данные по явке по стране и данные по итогам электронного голосования в Москве.

Повторюсь, примерный результат по всей стране, который мы могли бы увидеть без использования админресурса во время голосования, показала ситуация в Якутии и НАО, где местные элиты последние несколько лет демонстрируют открытую фронду федеральной власти.

Здесь особенно интересна динамика по НАО, который десять лет назад показывал запредельные результаты в пользу власти, как другие национальные республики, а после того, как их сильно обидели предполагаемым вхождением в Архангельскую область, местные элиты объявили бойкот и пустили процесс голосования на самотек. В итоге и в прошлом году Ненецкий автономный округ стал единственным субъектом, проголосовавшим против поправок в Конституцию, и в этом году ЕР и КПРФ идут там практически вровень.

- Возможны ли протестные выступления избирателей, недовольных результатами голосования?

- Это ключевой вопрос для власти, именно поэтому она так потихонечку по ходу пьесы отрезала и продолжает балансировать итоги подсчета голосов. Если бы не было этих опасений, цифры «Единой России» объявили бы с самого начала. А так администраторы политкампании находятся между двумя полюсами - необходимостью обеспечить крайне высокий результат ЕР в 340−350 мандатов (в противном случае их ждут серьезные санкции со стороны Владимира Путина) и недовольством населения и тех политических игроков, которые считают себя проигравшими.

Власть опасается массовой динамики, которая носит непредсказуемый характер и не ясно, что может послужить триггером. Она многое делает, чтобы нейтрализовать протестные настроения, и при подсчете голосов результат корректируется постепенно, чтобы смотреть на реакцию игроков. Она также пытается подстелить себе соломку, начиная от мобилизации силовиков и заканчивая привлечением метеорологов, которые по Москве спрогнозировали вчера рекордные трехдневные ливни, чего совершенно не наблюдается. Это тоже должно отпугнуть протестующих от выхода на улицы.

Но нынешняя ситуация отличается от прошлых электоральных циклов, например, от того, что было 10 лет назад. Тогда думская и президентская кампания ставила точку в политическом цикле, власти было важно зафиксировать результат и на несколько лет о нем забыть. А сейчас думские выборы служат отравной точкой для других политических процессов, в частности, транзита власти. Важно, как элиты оценят реальные итоги голосования и способность власти контролировать политическую ситуацию. Если эта оценка будет не очень высокой, они могут начать вести собственную игру.

По мнению кандидата экономических наук, секретаря ЦК КПРФ Сергея Обухова итоги голосования не соответствуют политическим настроениям в стране.

- То, что произошло - результат политического бандитизма, который не отражает реальных подвижек и изменения общественного мнения, в том числе и роста поддержки КПРФ. Общество созрело для смены курса и проголосовало за иную роль парламента. К сожалению, всеобщие махинации на электронном голосовании и запредельный административный ресурс в «электоральных султанатах», привели к тому, что «Единая Россия» якобы сохранила статус-кво.

На самом деле, ни о каком сохранении не может быть и речи. Мне кажется, власть переоценила свои возможности и способности фальсифицировать результаты без растущего недовольства.

Компартия получила небывалый уровень поддержки, которого не было с 90-х годов. К сожалению, мы не смогли убедить общество в том, что возможны фальсификации на электронном голосовании, а цифры здесь просто нарисованы. Думаю, партия не будет признавать результаты электронного голосования, а это влечет за собой непризнание результатов в большом количестве регионов.

- Почему так долго не объявляют результаты электронного голосования в столице?

- В Москве совершается генеральный шахер-махер. Могу сказать, что по моему 205-му округу КОИБы были известны в течение пяти минут уже в 8 часов, но эти данные до сих пор не введены в систему, потому что идет попытка фальсифицировать результат. Это не очень удается на бумажных бюллетенях, потому что мы их отстаиваем, а за электронным голосованием проследить невозможно. И наша партия об этом предупреждала.

Раньше нужно было что-то выдумывать, подвозить гастарбайтеров, карусельщиков, проводить вбросы, а здесь просто виртуальным нажатием пальца можно получить нужный результат.

Подумайте сами, цифры по электронному голосованию не выложили сразу, ждали, пока пойдут результаты с бумажных бюллетеней. В Москве и вовсе объявили, что результаты будут опубликованы в два часа дня. Это что за электронное голосование такое, у вас эти электроны на собаках едут? Просто за счет этого можно подкорректировать результат в случае необходимости.

- КПРФ будет оспаривать эти результаты?

- Естественно, мы будем все это оспаривать. Сложно сказать, будут ли люди массово оспаривать результаты выборов, но если посмотреть на социальные сети, все просто бурлит.