В США более 80% беременностей после вакцинации на начальном сроке завершились выкидышами

16:14 5.07.2021

«Шокирующее исследование показывает, что вакцина против covid прерывает 4 из 5 беременностей. <...> Тревожным является и факт, что авторы исследования, по-видимому, пытались намеренно скрыть правду»

После вакцинации на начальных сроках беременности в США более 80% беременностей завершились самопроизвольными абортами, или выкидышами. Данные об этом опубликованы в исследовании на сайте National Center for Biotechnology Information, хотя в статье была использована подмена чисел с целью создать видимость безопасности вакцинации беременных.

Отмечается, что многие беременные получают вакцины с использованием мРНК, но данных об их безопасности недостаточно. Полученные результаты основаны на наблюдении беременных с 14 декабря 2020 года по 28 февраля 2021 года по данным официальной Системы отчетности о нежелательных явлениях вакцины (VAERS) после вакцинации генетическими препаратами Pfizer-BioNTech и Moderna. И они будто бы не показали опасности генетических вакцин для беременных. Однако опубликованные результаты опровергают это.

Всего наблюдаемых беременных, которые получили вакцину во время беременности или сразу перед беременностью (менее чем за 30 дней до последней менструации), было более 35 тыс.

Колл-центр связался и включил в реестр почти 4 тыс., причем 98% из них не сообщали о ковиде. Завершенная беременность зафиксирована у 827 женщин. Из них беременность прервалась в 115 случаях, в том числе было 104 самопроизвольных аборта, или выкидыша, а 712 случаев привели к живорождению (почти все - женщинами, вакцинированными в третьем триместре), в том числе было почти 10% преждевременных родов. Неонатальных смертей, то есть в течение первых 28 дней жизни, зарегистрировано не было. Но было 16 случаев серьезных врожденных аномалий.

Самое важное состоит в следующем.

Почти все живорождения (700 из 712) были у тех, кто вакцинировался уже в третьем триместре. Это решающее обстоятельство опубликовано в примечании к таблице 4 и упоминается также в тексте перед нею.

Подавляющее же большинство самопроизвольных абортов произошли в первых двух триместрах, поскольку в третьем они не могут случиться по определению – в таком случае это преждевременные роды, которые считаются отдельно (их было почти 10%) или мертворождения.

То есть для оценки вероятности самопроизвольного аборта после вакцинации в первые месяцы беременности нужно учитывать только тех, кто и вакцинировался на первых месяцах, а не в конце беременности. А таких самопроизвольных абортов было 104 из 127 вакцинированных (за вычетом 700 из общего числа вакцинированных уже в третьем триместре). Таким образом, 82% беременностей после вакцинации в первых двух триместрах завершились выкидышами.

При этом в статье использован подлог: число 104 было поделено на 827, и получена вероятность спонтанного аборта 12,6%. Авторы неправомерно включили в знаменатель всех беременных, в том числе тех, кто вакцинировался в третьем триместре и у которых самопроизвольный аборт уже невозможен в принципе. Произошло семикратное увеличение знаменателя и такое же занижение вероятности выкидыша.

На самом деле оно, возможно, даже выше 82%, поскольку выкидыши произошли до 20-й недели, а второй триместр закачивается на 26-й неделе, и какая-то часть беременных могла вакцинироваться с 20-й до 26-й недели, то есть знаменатель может быть еще меньше, что еще больше увеличивает вероятность выкидыша.

Поразительно, что примечание о вакцинации 700 беременных в третьем триместре под таблицей указано, но авторы как ни в чем не бывало включают их в знаменатель при расчете вероятности выкидыша и заявляют, что их данные не подтверждают опасности вакцин для беременных (?!). Но даже 12,6% – это шокирующий результат (каждая восьмая беременность закачивается выкидышем!). А 82% - это прямой признак того, что беременным ни в коем случае нельзя колоть себе вакцину.

Правда, в третьем триместре, судя по обнародованным данным, вакцинация уже не представляет опасности для рождения ребенка, но в первом, когда только идет формирование плода, она практически исключает вероятность его родить. Иными словами, вакцинация в первые месяцы беременности почти не оставляет шансов родить ребенка.

При этом в статье все-таки признается, что вероятность потери беременности может быть выше, так как участники наблюдений могли вакцинироваться уже после периода наибольшего риска (именно это и имело место в исследованиях, что авторы "не заметили"). Однако и представленных данных достаточно для понимания огромной опасности вакцинации на ранних сроках.

Издание Natural News пишет о том, что данные испытаний – это предупреждение о депопуляции.

"Шокирующее новое исследование показывает, что вакцина против covid прерывает 4 из 5 беременностей. Это ошеломляющее открытие, объясненное ниже, самоочевидно из данных, опубликованных в новом исследовании, озаглавленном "Предварительные результаты безопасности вакцины против мРНК Covid-19 у беременных". Столь же тревожным, как и данные, является тот факт, что авторы исследования, по-видимому, пытались намеренно скрыть правду о вакцинах, вызывающих самопроизвольные аборты, запутывая в своих собственных расчетах", - пишет издание.

Оно также возмущено тем, что в знаменатель при оценке вероятности выкидыша включили тех беременных, которые были вакцинированы в третьем триместре и у кого уже не могло быть выкидыша.

"Важно отметить, что смерть нерожденных детей в третьем триместре известна как "мертворождение", а не самопроизвольные аборты. Таким образом, самопроизвольные аборты по определению не могли произойти у женщин, вакцинированных в третьем триместре беременности. Авторы исследования нечестно использовали неправильный знаменатель 827 в своих расчетах "самопроизвольных абортов", в то время как они должны были использовать знаменатель 127, то есть число женщин, получивших вакцины в течение первого или второго триместра. Беременные женщины не путешествуют во времени. Авторы этого исследования должны получить награду в категории "Как лгать со статистикой", потому что они, по-видимому, попытались использовать ловкий трюк, чтобы показать, что вакцины безопасны для беременных женщин. На самом деле, они, похоже, убивают более 4 из 5 нерожденных детей в первые 20 недель беременности, по крайней мере в этом наборе данных", - говорится в статье.

Отмечается, что один из авторов статьи Том Т. Симабукуро упоминается также во многих других исследованиях о побочных реакциях на различные вакцины. И, видимо, он точно так же мог лгать и там, а на основании таких статей затем делают вывод о безопасности вакцин.

Так что в самые ближайшие годы можно ожидать сильнейшего падения рождаемости, если беременных будут вакцинировать.

"Это предательство со стороны институтов науки и медицины, которые долгое время притворялись, что ими движет желание помочь человечеству, но теперь ясно видно, что они работают на уничтожение человечества", - заключает издание.

В России Минздрав тоже разрешил вводить беременным генетическую вакцину "Спутник V", хотя еще совсем недавно беременность была противопоказанием.

Ее отличие от западных вакцин в том, что те вводят в организм РНК, а "Спутник V" – ДНК, как заявил директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

При этом исследований, доказывающих безопасность вакцин для беременных, опубликовано не было. Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков отмечает, что советская медицина всегда относилась к беременным крайне осторожно. Сейчас о них не думают.